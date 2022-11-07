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Красный день календаря: 105 лет Октябрьской революции отмечают в Беларуси
07.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси 7 ноября – по-прежнему красный день календаря, в стране выходной. Как отмечают 105-ю годовщину Октябрьской революции – в репортаже корреспондента «МИР 24» Ольги Забелич.
Место встречи белорусских коммунистов неизменно из года в год – у памятника Ленину перед Домом правительства. Возлагают цветы к монументу и произносят пламенные речи в честь Великого Октября.
Митинг открывает хроникальная аудиозапись. Этой речи вождя пролетариата более 100 лет, разобрать сложно. Но коммунисты, независимо от возраста, помнят идеи Ленина наизусть: землю – крестьянам, заводы – рабочим.
В руках – красные знамена и плакаты с лозунгами. На площади Независимости несколько тысяч людей. Заметно больше, чем в предыдущие годы. В Беларусь прибыли даже итальянцы, которые разделяют взгляды Компартии.
«Мы здесь, потому что 7 ноября – это праздник для всех, кто заинтересован в солидарности трудового народа и его правах. Мы здесь, чтобы напомнить важность текущего момента для того, чтобы отстоять эти права в условиях современности», – заявил национальный секретарь партии «Социалистическая Родина» (Италия) Игор Камилли.
Молодежь и пенсионеры – дело Ленина живет, а партия ширится. Прямо во время митинга нескольким белорусам вручили партийные билеты, торжественно, с оркестром.
В Беларуси помнят свою историю, и 7 ноября по-прежнему красный день календаря. Традицией стало и
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В стране – официальный выходной день.
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