Красный день календаря: 105 лет Октябрьской революции отмечают в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси 7 ноября – по-прежнему красный день календаря, в стране выходной. Как отмечают 105-ю годовщину Октябрьской революции – в репортаже корреспондента «МИР 24» Ольги Забелич.

Место встречи белорусских коммунистов неизменно из года в год – у памятника Ленину перед Домом правительства. Возлагают цветы к монументу и произносят пламенные речи в честь Великого Октября.

Митинг открывает хроникальная аудиозапись. Этой речи вождя пролетариата более 100 лет, разобрать сложно. Но коммунисты, независимо от возраста, помнят идеи Ленина наизусть: землю – крестьянам, заводы – рабочим.

«День, когда была свергнута буржуазия, когда к власти пришел пролетариат, когда воцарилось право народа и когда мы стали свободными от буржуазии и царства. Это хороший праздник, жаль, что его сейчас мало, где празднуют», – рассказывает учащийся Минского строительного колледжа Михаил Коголь.

В руках – красные знамена и плакаты с лозунгами. На площади Независимости несколько тысяч людей. Заметно больше, чем в предыдущие годы. В Беларусь прибыли даже итальянцы, которые разделяют взгляды Компартии.

«Мы здесь, потому что 7 ноября – это праздник для всех, кто заинтересован в солидарности трудового народа и его правах. Мы здесь, чтобы напомнить важность текущего момента для того, чтобы отстоять эти права в условиях современности», – заявил национальный секретарь партии «Социалистическая Родина» (Италия) Игор Камилли.

Молодежь и пенсионеры – дело Ленина живет, а партия ширится. Прямо во время митинга нескольким белорусам вручили партийные билеты, торжественно, с оркестром.