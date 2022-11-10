Белорусы помогают голодающим животным итальянского передвижного цирка, застрявшего в стране

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Итальянский цирк шапито застрял в Беларуси. Ближайшие представления отменили, а животные остались без еды и тепла. Помочь четвероногим циркачам приезжают тысячи белорусов со всей страны. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева побывала в шатре и узнала подробности.

Без коронных трюков и аплодисментов уже два месяца живет слониха Мара. Артисты цирка закончили гастроли в Беларуси и собирались ехать в Баку, но там выступления отменили. Новых заказчиков найти не смогли. Пришлось искать место для стоянки. Помог директор местного цирка.

«Это сейчас проблема во всем мире. Сложно получить документы. Сейчас хотят пригласить в Россию, пытаемся получить визу. А пока Руслан помог найти место для меня, моей семьи и для зверей», – рассказала дрессировщица Майли Монни.

Главной проблемой стала еда для животных. Слонихе Маре в день нужно 130 килограммов фруктов и овощей, а еще надо кормить лошадей и пони.

«Обогрев. Это солярка, каждый день 20-30 литров. Умножайте. Каждый день – тюк сена. Это 50-60-70 рублей, где как берем. В итоге накапливается. То есть есть финансовые затруднения», – отметил директор цирка «Антре» Руслан Ворохов.

История цирка и голодающих животных вызвала большой резонанс в соцсетях. В шатрах снова аншлаг. Но белорусы приезжают не развлечься, а помочь четвероногим артистам. Привозят еду и помогают материально. Сейчас запасов хватит уже на неделю.

«Друзья хотели приехать, но все на работе. Вот мы решили приехать посмотреть. Привезли еду: капусту, хлопья, сухарики, бананы. Решили поддержать немножко материально», – сказала жительница Старых дорог Яна Сойка.

«Испытываю гордость за жителей Республики Беларусь, за то, что все оказались неравнодушными и приняли хоть какое-то участие в поддержке животных», – подчеркнула жительница Могилева Татьяна Сугакова.

Артисты тоже времени не теряют. Ищут варианты: готовы выступать на разных площадках. Благо до первых морозов ждать не придется. Скоро циркачей готовится принять Тула.