«Важен каждый клочок земли»: Лукашенко потребовал утроить темпы мелиорации

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Каждый клочок земли должен быть использован на благо страны – это требование президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства раскритиковал чиновников и правительство за качество и скорость восстановления угодий в Беларуси . И поручил утроить темпы. Этому призваны помочь предприятия в Витебской области, которые выпускают спецтехнику. Новинки показали сегодня в действии, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

В болотистой местности и на рыхлом грунте. Этот харвестер – первопроходец. Мелиорация начинается с расчистки от деревьев. Машина работает безотходно и экономично.

Еще новинки – первый отечественный гусеничный бульдозер. И лесопогрузчик. Он на 95% состоит из комплектующих, сделанных в Союзном государстве. Производитель сельхозтехники сделал ставку на машины для мелиорации после поручения президента. Восстановление земель он назвал делом государственной важности.

Сейчас доля своих деталей и узлов у техники – 85%. Предприятие стремится к стопроцентной локализации. Цеха полностью модернизировали. За короткий срок освоили выпуск десятков комплектующих – от электронной начинки до гусениц со сцепкой.

«Космос создали, ракетное производство создали. Это то, что выводит нацию на новый уровень. Нам надо развивать вот то, что мы умеем. Углубляться. Вот сюда надо вкладывать», – заметил Лукашенко.

Направление перспективное. Площадь восстановленных земель в Беларуси – почти половина от всех сельхозугодий. Их состояние нужно поддерживать и приводить в порядок новые гектары.

«Вопрос быть или не быть мелиорации в Беларуси даже не обсуждается. Мое жесточайшее требование остается прежним: каждый клочок такой земли должен быть использован на благо страны. Дальше тянуть нельзя. Надо загрузиться и решить эту проблему. Для этого у нас есть все», – подчеркнул Лукешенко.

Есть все, кроме ответственного отношения. В этом году, по данным госконтроля, не восстановили половину тех участков, которые планировали. 400 гектаров угодий, возрожденных раньше, находятся в плачевном состоянии. При этом Беларусь строит амбициозные планы по экспорту продовольствия. Цель – продать на восемь миллиардов. Но для этого надо посеять и вырастить. И чтобы было где.

«Мы все смотрели, как бы нам больше зерна получить. Но мы забыли о главном: земле уделяли мало внимания. Такой беспредел недопустим! Нам с вами срочно нужно решать: как увеличить объемы работ, найти источники финансирования, обеспечить техническое переоснащение профильных предприятий. А еще ужесточить спрос за сделанное и несделанное. Проблемы в данной сфере достигли критического уровня», – заявил Лукашенко.

Если это время упустить, вернуться будет невозможно, уверен президент. От качества сельхозугодий зависит не только будущий урожай. Но и жизнь людей на селе. Она меняется, подчеркнул Лукашенко. Растет запрос на комфорт. Чтобы «как в городе».

«Деревня становится другой. Не будет этих деревень старых. Будут агрогородки. Люди хотят жить с удобствами, в хороших домах. Деревня стареет. Участки приусадебные забрасываются. И эти участки надо приводить в порядок. Эти приусадебные участки самые плодородные. Мы 100-150 тысяч тонн зерна можем получить за счет этих земель», – сказал глава государства.

А чтобы люди работали на совесть, их надо обеспечить хорошей зарплатой и жильем. Лукашенко незапланированно посетил частное строительное предприятие. Оно только зарождается. Возводить дома будут из древесных панелей. Это то, что сейчас нужно для малых поселков, уверен президент. Бизнес-план поддержал и обещал помочь финансово.

Президент пообщался и с журналистами. Ответил на вопросы про цены, повышение пенсий и о своих ожиданиях от работы чиновников.