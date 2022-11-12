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«Выясните, где клиент еще мог бы доплатить». Подборка книг, которые помогут бизнесу продавать больше
12.11.2022 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Для успеха в бизнесе мало создать хороший продукт: сам по себе он не принесет прибыли — его нужно продать, а до этого еще и качественно о нем рассказать. Но кажущаяся легкость освоения профессии пиарщика привела к тому, что рынок в какой-то момент оказался переполнен непрофессионалами. Сегодня мы собрали в сервисе
Матвей Кардаш, Михаил Токовинин. «Продажи людям. amoCRM. От первого лица»
Начнем с книги, которая отвечает на вопрос, который мог возникать у многих людей: почему те, кто придумывают идеи и являются своеобразными «изобретателями», обычно так плохо справляются с продвижением собственного продукта? Матвей Кардаш и Михаил Токовинин уверены: все из-за того, что большинство предпринимателей — крайне идейные люди, их увлеченность сравнима с увлеченностью представителей творческих профессий. Именно поэтому они надеются, что продукт станет успешен сам по себе, без помощи рекламы, армии пиарщиков и прочих ухищрений.
Но, как показывает практика, такие чудеса происходят крайне редко, да и там все равно замешано продвижение — просто более стихийное. В
Лилия Глазова. «Зачем пиарщику линейка? Советы по измерению коммуникаций»
Мало кто знает, но раньше обычная линейка из пенала любого школьника могла действительно пригодиться начальнику рекламного отдела для измерения эффективности подчиненных. Каким образом? Ответ очевиден: чем толще стопка вырезок из газет и журналов, где хотя бы мельком упоминается компания, тем эффективнее работа. Прямая зависимость. Казалось бы: все очень просто и понятно, зачем что-то менять? К счастью или сожалению, все сферы человеческой деятельности, в том числе и бизнес, развиваются, а с развитием приходит и усложнение. Сначала стопка с публикациями разделилась на две — положительные упоминания и отрицательные. Потом на три, а после условный начальник отдела пиара понял, что теперь этого не достаточно и нужно придумывать что-то еще: например, социальные опросы, сформированные фокус-группы и так далее.
«Линейка» пиарщиков с годами все больше усложнялась. Однако общий принцип не изменился: основа измерения эффективности вашего пиар-отдела — это цифры. Только теперь они берутся не из двух условных стопок, а из десятков, а то и сотен различных источников. Со временем пиарщик превратился не в того, кто зарабатывает «очки упоминаний», а в специалиста, который умеет разбираться в потоке информации и грамотно изменять курс деятельности. Лилия Глазова
Илья Балахнин. «Найден более быстрый маршрут. Применение карт путешествия потребителя для повышения продаж и лояльности. Теперь и в B2B»
Илья Балахнин в
Карта путешествия потребителя, в первую очередь, — инструмент для максимизации прибыли. Он учитывает цели потребителя, его мотивы, эмоции таким образом, чтобы компания получила максимальную выгоду, удовлетворив все запросы клиенты. CJM — один из самых эффективных способов сделать так, чтобы клиент остался доволен именно вашей и только вашей компанией, а не отправился оставлять свои деньги у конкурентов. И Илья Балахнин хорошо справляется с объяснением основных принципов работы этой методики.
Дональд Миллер, Джей Джей Питерсон. «Воронки продаж по методу StoryBrand. Пошаговое руководство»
Напоследок — нестандартный авторский метод, который позволит вам увеличить продажи при должном проявлении инициативности и аналитических навыков. Дональд Миллер — успешный предприниматель и маркетолог — разработал свой вариант воронки продаж. Частично она похожа на карту путешествия потребителя, но если CJM рассчитана на анализ взаимодействия клиента с конкретной компанией, то воронка продаж, подобно урагану, вбирает самые разные мелочи, касающиеся покупателя и продукта. Где потребитель о товаре или услуге услышал, где купил, по какой причине, когда — по мнению Дональда Миллера, если найти ответы на все эти вопросы, то вам удастся создать ту самую воронку продаж, в которую провалится уже не один покупатель, а целая группа. А это, разумеется, приведет к росту прибыли.
Дональд Миллер и его коллега Джей Джей Питерсон
Бонус: Уильям Гибсон. «Распознавание образов»
Уильям Гибсон — автор, который для современной культуры значит почти так же много, как и Стивен Кинг. В своих произведениях Гибсон одним из первых начал осмыслять феномены интернета, виртуальной реальности, искусственного интеллекта. Разумеется, он не обошел вниманием и другие сферы деятельности человека. «Распознавание образов» — роман о консультантке по маркетингу, которая по одному взгляду на логотип может сказать, насколько успешной будет компания. Этим девушка и зарабатывает на жизнь. Но неожиданно в интернете появляются странные видео, и специалистку нанимают для того, чтобы отыскать их авторов… Интересный детективный сюжет, яркие персонажи и размышления одного из самых острых умов нашего времени о рекламе и стремлении людей видеть систему там, где ее нет, — вот что вы найдете в этой книге.
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«Выясните, где клиент еще мог бы доплатить». Подборка книг, которые помогут бизнесу продавать больше
Для успеха в бизнесе мало создать хороший продукт: сам по себе он не принесет прибыли - его нужно продать, а до этого еще и качественно о нем рассказать. Но кажущаяся...
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