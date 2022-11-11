Лукашенко раскритиковал правительство за нерадивое использование земель

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Каждый клочок земли должен быть использован на благо страны. Об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко на республиканском семинаре-совещании по вопросам восстановления и использования земель, передает «МИР 24».

Белорусский лидер поручил утроить темпы в этом направлении. Для этого на предприятии по производству сельхозтехники разработали отечественные образцы. Цеха в Витебской области модернизировали. Обновили и линейку продукции. Это позволит увеличить темпы и качество работ.

«Вся линейка техники производится в стране. Ни от какого импорта и санкций мы не зависим. Это уже половина дела. Во-вторых, сохранен Институт мелиорации в системе Академии наук Беларуси. Ученый, как никто другой, должен объяснить всем выгоду мелиорации. Это ведь не блажь какая-то. Срок окупаемости проектов реконструкции осушительных систем составляет от девяти до 12 лет», – заявил Лукашенко.

Президент раскритиковал правительство за нерадивое использование земель. По словам Лукашенко, из-за бесхозяйственности больше 400 тысяч гектаров ранее мелиорированных угодий находятся в плачевном состоянии: заросли кустарниками и превратились в болота, а из тех участков, которые планировали вернуть в оборот в этом году, восстановили чуть больше половины.