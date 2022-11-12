Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошла церемония закрытия международного кинофестиваля «Листопад» . Заветные статуэтки обрели своих победителей. Собственный приз вручила и телерадиокомпания «Мир». Какие картины отметило жюри, расскажет корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.



Церемония закрытия по торжественности не уступает открытию. На красной ковровой дорожке в вечерних нарядах актеры, режиссеры, сценаристы и продюсеры. Только теперь к эмоциям гостей добавилась легкая грусть об ушедших днях кинопраздника.

Кульминация фестивальной недели – гран-при конкурса игрового кино. Картина-победитель рассказывает трогательную историю человека, который помогает больным детям. Заветная статуэтка у фильма «Здоровый человек» режиссера Петра Тодоровского. Только вот сам автор на церемонию приехать не смог.

«Он сейчас в процессе съемок, но я ему все передавала, он очень благодарен, очень рад, что он получил эту награду. Этот фильм затрагивает очень глубокие моральные человеческие проблемы, с которыми каждый так или иначе сталкивается в своей жизни. Он заставляет после просмотра зрителей задуматься», – отметила PR-директор кинокомпании «1-2-3 Production» Анна Леонтьева.

В этом году у фестиваля много фаворитов. И наград в разных номинациях. Свой приз вручила и телерадиокомпания «Мир». Он достался картине «101-й рейс». Авторы из Узбекистана вспомнили день трагедии Нью-Йорских башен-близнецов.

«В это время в Нью-Йорк подлетали очень много рейсов со всего мира и среди них был 101-й рейс, экипаж «Узбекских авиалиний». И сюжет фильма об этом, герои фильма, экипаж, они спасают очень много пассажиров», – рассказал директор киноконцерна «Узбекфильм» Баходыр Адылов.

«Фильм необыкновенно проникает во внутрь. Несмотря на то, что этот фильм не был представлен на русском языке, мы смотрели его на языке оригинала, на узбекском языке, наше решение, что этот фильм достоин приза МТРК «Мир» было безусловно», – заявила директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская.

На фестиваль приехали кинематографисты из разных стран Содружества. В этом году они вошли в состав жюри и привезли на показ свои фильмы. Российский актер Сергей Шакуров бежал на самолет до Минска прямо со спектакля в московском «Современнике».

«Мы опаздывали, я попросил своих друзей играть как можно быстрее, и мы сократили спектакль на 15 минут. Может изменить фестиваль только произведения, которые на него поступают: это новое поколение, новая волка, новый взгляд на кино в принципе», – рассказал народный артист РСФСР Сергей Шакуров.