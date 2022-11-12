Российский фильм «Здоровый человек» получил Гран-при минского кинофестиваля «Листопад»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российская картина «Здоровый человек» режиссера Петра Тодоровского стала лучшим фильмом ХХVIII Минского международного кинофестиваля «Листопад» («Лiстапад»), сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов фестиваля.

«Гран-при «Золото Лiстапада» за лучший фильм – «Здоровый человек», Российская Федерация, 2022 год, режиссер – Петр Тодоровский», – говорится в сообщении.

Обладательницей приза за лучшую женскую роль стала актриса Светлана Чуйкина,

сыгравшая в российском фильме «Плакать нельзя».

Призом за лучшую мужскую роль отмечен Олег Чугунов за роль в «Здоровом человеке».

Кинофестиваль «Листопад» первоначально задумывался как кинофорум стран СНГ и

Балтии, однако со временем приобрел авторитет и в 2003 году приобрел статус международного. XXVIII Минский международный кинофестиваль «Листопад» проходил с 4 по 11 ноября под слоганом «Истинные ценности». В этом году, впервые в истории мероприятия, кинопоказы проходили в регионах Беларуси – Минской, Брестской, Гродненской, Могилевской, Витебской и Гомельской областях.