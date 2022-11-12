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Российский фильм «Здоровый человек» получил Гран-при минского кинофестиваля «Листопад»
12.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российская картина «Здоровый человек» режиссера Петра Тодоровского стала лучшим фильмом ХХVIII Минского международного кинофестиваля «Листопад» («Лiстапад»), сообщает
Обладательницей приза за лучшую женскую роль стала актриса Светлана Чуйкина,
Призом за лучшую мужскую роль отмечен Олег Чугунов за роль в «Здоровом человеке».
Кинофестиваль «Листопад» первоначально задумывался как кинофорум стран СНГ и
Ранее стало известно,
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Обладательницей приза за лучшую женскую роль стала актриса Светлана Чуйкина, сыгравшая в российском фильме «Плакать нельзя».
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