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Российский фильм «Здоровый человек» получил Гран-при минского кинофестиваля «Листопад»

12.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российская картина «Здоровый человек» режиссера Петра Тодоровского стала лучшим фильмом ХХVIII Минского международного кинофестиваля «Листопад» («Лiстапад»), сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов фестиваля.

«Гран-при «Золото Лiстапада» за лучший фильм – «Здоровый человек», Российская Федерация, 2022 год, режиссер – Петр Тодоровский», – говорится в сообщении.

Обладательницей приза за лучшую женскую роль стала актриса Светлана Чуйкина,
сыгравшая в российском фильме «Плакать нельзя».

Призом за лучшую мужскую роль отмечен Олег Чугунов за роль в «Здоровом человеке».

Кинофестиваль «Листопад» первоначально задумывался как кинофорум стран СНГ и
Балтии, однако со временем приобрел авторитет и в 2003 году приобрел статус международного. XXVIII Минский международный кинофестиваль «Листопад» проходил с 4 по 11 ноября под слоганом «Истинные ценности». В этом году, впервые в истории мероприятия, кинопоказы проходили в регионах Беларуси – Минской, Брестской, Гродненской, Могилевской, Витебской и Гомельской областях.

Ранее стало известно, какие книги перечитывают и какие фильмы пересматривают россияне чаще всего. Знаменитый роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» перечитывают 40% респондентов, а 57% опрошенных признались, что пересматривают фантастическую комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».



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Обладательницей приза за лучшую женскую роль стала актриса Светлана Чуйкина, сыгравшая в российском фильме «Плакать нельзя».
 
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