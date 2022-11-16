|
Погода в СНГ: ураган на юге Казахстана, гололедица в Беларуси
16.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве сегодня настоящий «день жестянщика». Из-за прошедшего снегопада на дорогах образовалась скользкая корка. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур работают круглосуточно. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
В Алматы серо и туманно. Атлантический циклон обрушил на Казахстан осадки. По стране идут дожди, а в северных районах – снег. Картину непогоды дополняют бураны и сильный ветер.
Жители Тараза приходят в себя после урагана. Порывы ветра там достигали 28 метров в секунду. Повалены деревья и билборды, сорваны крыши домов. Металлоконструкции повредили несколько припаркованных машин. Без электричества остались 32 многоэтажки и 16 частных построек. На местах работают аварийные бригады.
Кыргызстан
В Кыргызстане все больше чувствуется приближение зимы. В Бишкеке днем плюс два, а к ночи температура воздуха опустится до двух градусов мороза. Идет дождь, переходящий в снег. В горных районах обильный снегопад.
На автодороге Бишкек – Ош на некоторых участках перевалов ожидается сход лавин. МЧС предупреждает: из-за неустойчивой погоды вероятно образование снежных заносов, накатов и гололедицы. При проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию в 500 метров. На посту Сосновка перевала Тоо-Ашуу действует ограничение на проезд большегрузного транспорта. Его ввели до улучшения погодных условий.
Беларусь
Армения
На этой неделе можно послушать
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)