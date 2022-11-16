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Погода в СНГ: ураган на юге Казахстана, гололедица в Беларуси

16.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве сегодня настоящий «день жестянщика». Из-за прошедшего снегопада на дорогах образовалась скользкая корка. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур работают круглосуточно. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Алматы серо и туманно. Атлантический циклон обрушил на Казахстан осадки. По стране идут дожди, а в северных районах – снег. Картину непогоды дополняют бураны и сильный ветер.

Жители Тараза приходят в себя после урагана. Порывы ветра там достигали 28 метров в секунду. Повалены деревья и билборды, сорваны крыши домов. Металлоконструкции повредили несколько припаркованных машин. Без электричества остались 32 многоэтажки и 16 частных построек. На местах работают аварийные бригады.

Кыргызстан

В Кыргызстане все больше чувствуется приближение зимы. В Бишкеке днем плюс два, а к ночи температура воздуха опустится до двух градусов мороза. Идет дождь, переходящий в снег. В горных районах обильный снегопад.

На автодороге Бишкек – Ош на некоторых участках перевалов ожидается сход лавин. МЧС предупреждает: из-за неустойчивой погоды вероятно образование снежных заносов, накатов и гололедицы. При проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию в 500 метров. На посту Сосновка перевала Тоо-Ашуу действует ограничение на проезд большегрузного транспорта. Его ввели до улучшения погодных условий.

Беларусь

В Беларусь пришли холода. На северо-востоке страны гололедица. Объявлен «желтый» уровень опасности. Во многих районах пройдут дожди, местами с мокрым снегом. В Минске столбики термометров поднимутся только до плюс четырех. Погода намекает автомобилистам: пора переобуваться. Госавтоинспекция рекомендует своевременно сменить летние шины на зимние. С первого декабря за отсутствие зимней резины оштрафуют на сумму до 32 белорусских рублей, то почти 800 российских.

Армения

В Армении сегодня сухая погода с переменной облачностью. На юге и востоке страны прохладно. В Ереване до конца недели осадков не ожидается, температура воздуха плюс 14. Осенняя прохлада и ветер уже не располагают к многочасовым прогулкам. Поэтому на закрытых мероприятиях все больше посетителей.

На этой неделе можно послушать джаз на ежегодном фестивале «Джаз Фест», насладиться завораживающим фешн-шоу или отправиться на своп-вечеринку так называют экологичную альтернативу шопингу. На мероприятии можно отдать ненужные, но пригодные одежду, обувь или книги, а взамен взять какую-нибудь интересную вещь.



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Теги: Минск
 
 
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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
 
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