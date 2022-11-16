Белорусские хлебопеки освоили выпечку хлеба с салом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начали делать хлеб с салом. По словам производителей, это единственный в мире хлебный продукт такого вида. Минские пекари удивляют потребителей экспериментальной выпечкой ровно полвека. Очередную новинку попробовала корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

«Если после выпечки он чуть не остывший, естественно, сало такое не беленькое, а такое пустившее жирок».

«Пробовали и хлеб с грудинкой, хлеб с салом, хлеб с колбасой, даже сырокопченой, но все-таки остановились на темном хлебе именно с салом. Все-таки подобрана рецептура, вкус сочетается», – рассказала начальник производственно-технической лаборатории хлебозавода Татьяна Рудая.

В корзинке из лозы, будто в люльке, кисло-сладкий черный хлеб. Каждую буханку нянчат, как ребенка. Бруски соленого сала посыпают кориандром и, как в теплое одеяло, заворачивают в тесто. В составе есть и картошка. Она продлевает свежесть хлеба. Так что продукт – номинант на звание национального.

«Обычно влезает пять-шесть кусочков сала».

Его сметают с полок охотники и рыболовы. Говорят, это удобный перекус на свежем воздухе. Предприятие учитывает и современные вкусы. В тренде – здоровое питание и экология. Беречь фигуру помогают полезные ингредиенты, а упаковка стала натуральной – из бумаги, лозы и льна.

«Это хлеба с добавлением цельного, дробленого зерна, из цельнозерновой муки, с добавлением отрубей», – пояснила главный технолог Наталья Полубинская.

Кулинарный креатив не остается незамеченным. Лучших пекарей и кондитеров наградили за трудолюбие и фантазию. Полвека удивлять потребителей находками в хлебе и десертах – дело непростое.

«Хлеб вкусный, теплый, доступный дается только тем людям, у которых доброе сердце. Хлеба у нас сегодня вдоволь и в количестве, и в качестве, и в ассортименте, и еще продать можем», – сказал председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Михаил Русый.

Хлеб и торты минское предприятие продает в Россию, Грузию, Казахстан и Армению.