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Россия и Беларусь договорились о беспрепятственном судоходстве
16.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения между Россией и Беларусью о судоходстве по внутренним водным путям. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Суда могут осуществлять судоходство: между портами, расположенными на внутренних водных путях государств одной стороны, и портами, расположенными на внутренних водных путях другой стороны, говорится в документе. А также из портов, расположенных на внутренних водных путях государства другой стороны, в порты третьих стран и в обратном направлении.
Ранее сообщалось, что в Беларуси планируют
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении проекта соответствующего соглашения.
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