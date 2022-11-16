Россия и Беларусь договорились о беспрепятственном судоходстве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения между Россией и Беларусью о судоходстве по внутренним водным путям. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Суда могут осуществлять судоходство: между портами, расположенными на внутренних водных путях государств одной стороны, и портами, расположенными на внутренних водных путях другой стороны, говорится в документе. А также из портов, расположенных на внутренних водных путях государства другой стороны, в порты третьих стран и в обратном направлении.