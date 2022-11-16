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Россия и Беларусь договорились о беспрепятственном судоходстве

16.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения между Россией и Беларусью о судоходстве по внутренним водным путям. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Суда могут осуществлять судоходство: между портами, расположенными на внутренних водных путях государств одной стороны, и портами, расположенными на внутренних водных путях другой стороны, говорится в документе. А также из портов, расположенных на внутренних водных путях государства другой стороны, в порты третьих стран и в обратном направлении.

Ранее сообщалось, что в Беларуси планируют открыть генконсульство России в Гродно до конца 2022 года.



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Теги: Гродно
 
 
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении проекта соответствующего соглашения.
 
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