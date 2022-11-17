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Погода в СНГ: снегопад в Кыргызстане, ветер и морозы в Беларуси

17.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В ближайшие дни в Москве ожидается метель. При этом, как показали опросы, более 90% автолюбителей не готовы отказаться от использования личного транспорта. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Казахстан постепенно приближается к зимнему сезону: жители переоделись в теплую одежду, автолюбители поменяли резину. На западе и севере страны температура ниже нуля. Тепло только на юге, там плюс шесть. В южной столице пешеходов просят соблюдать осторожность, а водителей снизить скорость: в городе туман, снег и гололедица.

Пока коммунальные службы убирают снег в городе, белым хлопьям радуется обезьянка Джимм. Он родился в зоопарке Алматы в 2019 году. Белорукий гиббон любит снег и вместе со своей приемной мамой наслаждается в такую погоду.

Кыргызстан

Осень в Кыргызстане продолжает преподносить сюрпризы. Сегодня в Бишкеке светит солнце. Днем столбики термометров поднимутся до шести градусов тепла. Осадков до вечера не ожидается. Ночью синоптики прогнозируют временами снег. Накануне в столице прошел обильный снегопад. Коммунальные службы уже справились с последствиями непогоды.

Работникам пришлось провести всю ночь на улицах города. На посыпку дорог солью вышли восемь спецмашин. Снег с проезжей части убирали 35 единиц техники. Среди них фронтальные погрузчики, тракторы с щетками и лопатами, снегоочистители и другие машины. Остановки и тротуары убирали вручную, чтобы утром жители Бишкека могли спокойно передвигаться по городу.

Беларусь

В Беларусь пришли морозы. Минус уже не только ночью, но и днем. В Минске столбики термометров опустились на два градуса ниже нуля. Но из-за ветра и влажности кажется, что значительно холоднее.

С наступлением холодов зубрам все сложнее найти корм в лесах и на полях. Поэтому в Беловежской пуще их начали подкармливать. В рационе сено, силос, зерновые. Молодняку полагается комбикорм и витаминно-минеральные добавки.



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Теги: Минск
 
 
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