Погода в СНГ: сильный ветер в Казахстане и гололедица в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов телеканала «МИР 24».

Казахстан

Казахстан все быстрее приближается к зиме. На севере страны сегодня минус 15. По республике обещают сильный ветер – местами до 20 метров в секунду, гололедицу и туман. В нескольких регионах объявлено штормовое предупреждение.

Заснеженный Алматы вдохновляет жителей и гостей мегаполиса. Полюбоваться на зимние горы и покорить самый быстрый лед отправляются на «Медео». На легендарный каток очереди даже в будние дни, туда каждый день приходят тысячи человек. Скоро посетителей станет еще больше, прогнозируют работники. В декабре комплекс отмечает день рождения, ему исполнится полвека.

Кыргызстан

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