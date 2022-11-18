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Погода в СНГ: сильный ветер в Казахстане и гололедица в Беларуси

18.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов телеканала «МИР 24».

Казахстан

Казахстан все быстрее приближается к зиме. На севере страны сегодня минус 15. По республике обещают сильный ветер – местами до 20 метров в секунду, гололедицу и туман. В нескольких регионах объявлено штормовое предупреждение.

Заснеженный Алматы вдохновляет жителей и гостей мегаполиса. Полюбоваться на зимние горы и покорить самый быстрый лед отправляются на «Медео». На легендарный каток очереди даже в будние дни, туда каждый день приходят тысячи человек. Скоро посетителей станет еще больше, прогнозируют работники. В декабре комплекс отмечает день рождения, ему исполнится полвека.

Кыргызстан

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В Кыргызстане осень балует жителей хорошей погодой. В Бишкеке воздух прогреется до 10 градусов тепла. Без дождя. Сухими днями пользуются коммунальные службы, чтобы подготовиться к зиме. В столице сотрудники «Бишкекзеленхоза» выдувают воду из труб. Так систему полива готовят к зиме. Если там останется хоть немного влаги, коммуникации в мороз может разорвать.

Беларусь

Столбики термометров в Беларуси стремительно падают вниз. В Минске минус четыре и ветрено. На некоторых участках дорог – гололедица. Из-за погодных условий проведение сельскохозяйственных ярмарок в Минске приостановили. Они проходили в столице по выходным. Фермеры и крупные производители привозили овощи и фрукты со всей страны. Планировалось, что ярмарки будут работать до начала декабря. Если погода улучшится, продавцы снова развернут торговлю.



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Теги: Минск
 
 
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На севере Казахстана столбики термометров сегодня опустятся до минус 15 градусов.
 
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