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Лукашенко наградил передовиков агропромышленного комплекса Беларуси

18.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Награды лучшим. В Минске во Дворце Независимости поздравили передовиков агропромышленного комплекса Беларуси, передает «МИР 24».

Ордена, медали, нагрудные знаки из рук президента получили комбайнеры, механизаторы, агрономы. Александр Лукашенко поблагодарил их за труд. В этом году удалось собрать рекордный урожай: намолотили более 10,5 миллиона тонн зерна.

«Мир находится на пике технологического, цифрового прогресса. И нет предела инновационному развитию, но только если люди будут одеты и сыты. Каждый белорус понимает, что благополучие государства, наша продовольственная безопасность находятся в ваших руках, руках механизаторов, агрономов, животноводов, ветеринаров, хлебопеков, сыроделов, ученых – всех, кто занят в сфере АПК», –подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что Беларусь занимает достойные позиции в мировых рейтингах и входит в пятерку крупнейших экспортеров молочной продукции, а мясную поставляет в 31 страну мира. Президент заявил, что государство продолжит поддерживать сельское хозяйство: в строительстве ферм и приобретении современной техники.



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Теги: Минск
 
 
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Ордена, медали, нагрудные знаки из рук президента получили комбайнеры, механизаторы, агрономы. Президент поблагодарил их за труд.
 
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