Лукашенко наградил передовиков агропромышленного комплекса Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Награды лучшим. В Минске во Дворце Независимости поздравили передовиков агропромышленного комплекса Беларуси, передает «МИР 24».

Ордена, медали, нагрудные знаки из рук президента получили комбайнеры, механизаторы, агрономы. Александр Лукашенко поблагодарил их за труд. В этом году удалось собрать рекордный урожай: намолотили более 10,5 миллиона тонн зерна.



«Мир находится на пике технологического, цифрового прогресса. И нет предела инновационному развитию, но только если люди будут одеты и сыты. Каждый белорус понимает, что благополучие государства, наша продовольственная безопасность находятся в ваших руках, руках механизаторов, агрономов, животноводов, ветеринаров, хлебопеков, сыроделов, ученых – всех, кто занят в сфере АПК», –подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что Беларусь занимает достойные позиции в мировых рейтингах и входит в пятерку крупнейших экспортеров молочной продукции, а мясную поставляет в 31 страну мира. Президент заявил, что государство продолжит поддерживать сельское хозяйство: в строительстве ферм и приобретении современной техники.