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Беларусь и Куба подписали соглашение о взаимном признании дипломов
18.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Министр образования Беларуси Андрей Иванец и заместитель министра высшего образования Кубы Мириам Исабель Альпизар Сантана подписали в Минске межправительственное соглашение о взаимном признании документов о высшем образовании, сообщает
Встреча руководителей образовательных ведомств двух стран прошла 18 ноября в Минске.
Как уточнили в пресс-службе, на сегодняшний день белорусскими учреждениями высшего образования заключены 10 прямых договоров о сотрудничестве с учреждениями образования и организациями Республики Куба.
«МИР 24» напоминает, что в июне 81 выпускник белорусского медуниверситета
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Встреча министра образования Беларуси и замминистра высшего образования Кубы прошла 18 ноября в Минске.
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