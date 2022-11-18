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Беларусь и Куба подписали соглашение о взаимном признании дипломов

18.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министр образования Беларуси Андрей Иванец и заместитель министра высшего образования Кубы Мириам Исабель Альпизар Сантана подписали в Минске межправительственное соглашение о взаимном признании документов о высшем образовании, сообщает РИА «Новости».

Встреча руководителей образовательных ведомств двух стран прошла 18 ноября в Минске.

«В рамках встречи подписано Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Куба о взаимном признании документов об образовании», – говорится в сообщении пресс-службы Минобразования Беларуси.

Как уточнили в пресс-службе, на сегодняшний день белорусскими учреждениями высшего образования заключены 10 прямых договоров о сотрудничестве с учреждениями образования и организациями Республики Куба.

«МИР 24» напоминает, что в июне 81 выпускник белорусского медуниверситета получили красный диплом.



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Теги: Минск
 
 
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Встреча министра образования Беларуси и замминистра высшего образования Кубы прошла 18 ноября в Минске.
 
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