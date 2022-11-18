Беларусь и Куба подписали соглашение о взаимном признании дипломов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министр образования Беларуси Андрей Иванец и заместитель министра высшего образования Кубы Мириам Исабель Альпизар Сантана подписали в Минске межправительственное соглашение о взаимном признании документов о высшем образовании, сообщает РИА «Новости» .

Встреча руководителей образовательных ведомств двух стран прошла 18 ноября в Минске.

«В рамках встречи подписано Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Куба о взаимном признании документов об образовании», – говорится в сообщении пресс-службы Минобразования Беларуси.

Как уточнили в пресс-службе, на сегодняшний день белорусскими учреждениями высшего образования заключены 10 прямых договоров о сотрудничестве с учреждениями образования и организациями Республики Куба.