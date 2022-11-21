WOW-инструменты для бизнеса!

Источник материала: ProBusiness

Скорость, гибкость, мобильность — сильные конкурентные преимущества на современных рынках. Битрикс24 выпустил must have обновления , которые помогут большим и маленьким компаниям бесперебойно и быстро работать в любых условиях из любой точки.

Главные новинки — работа в CRM со смартфона, Мобильные Задачи, Digital-подпись документов и Enterprise-пакет.





Мобильная CRM

Компании могут полноценно работать с клиентской базой без компьютера или ноутбука — инструмент заменяет десктоп-версию CRM.

Все нужные действия можно выполнять со смартфона:

создавать новые поля в карточке CRM, воронки продаж и туннели между ними

принимать звонки от клиентов в CRM и заполнять сделку по записи разговора

определять приоритетные дела по сделкам на день

постоянно быть на связи с клиентами: звонки, письма, сообщения в мессенджерах

контролировать и отслеживать истории сделок в таймлайне

Даже если все сотрудники работают «в полях», можно быть спокойным за результат и процессы!

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Новые мобильные задачи

Инструмент помогает команде достигать своих целей быстрее, а руководителю не терять контроль над проектами. Управлять задачами, координировать статус, ход и скорость их выполнения можно отовсюду — находиться на стационарном рабочем месте уже необязательно.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Битрикс24.Подпись (beta)

Предприниматели получают инструмент для быстрой оцифровки документов. Менеджерам больше не нужно заполнять, распечатывать, подписывать и отправлять бумаги. CRM все сделает за них. А в карточке сделки будет виден весь путь подписания.

Клиент сможет получить договор по WhatsApp, SMS, email и сразу подписать в смартфоне — ему не нужна регистрация в Битрикс24.





Enterprise-пакет: еще больше производительности и скорости для среднего и крупного бизнеса.

В 10 раз больше пространства на Диске — от 3 до 10 Тб и более.

Рост производительности до 10х за счёт переноса на выделенную инфраструктуру.

Real-time наблюдение: круглосуточный расширенный мониторинг инфраструктуры.

Производительность REST API в 2,5 раза выше относительно других тарифов

SLA 99,95% — гарантированная доступность и высокая надёжность сервиса.

Производительность REST API увеличена в 2,5 раза относительно других тарифов.

Приоритетная поддержка и помощь выделенной команды специалистов.





Новая технология помогает управлять сетью торговых точек, подразделений и франшиз одной компании. С её помощью Битрикс24 филиала подключается к Битрикс24 управляющей компании и получает доступ ко всей сети согласно настроенных прав. У каждого филиала остаётся своя независимая CRM.





История входов в Битрикс24 содержит данные обо всех попытках входа в вашу учетную запись: время, геолокация, устройство и браузер. Это помогает сохранять учетную запись в безопасности, защищать личные и корпоративные данные от несанкционированного доступа.

Push CRM

Новая философия продаж помогает начинающим продавцам быстро погружаться в работу, менеджерам не пропускать ни одной сделки, а руководителям без сложных отчётов контролировать и координировать процесс.





А что ещё?

Новые темы оформления

Права доступа в каталоге товаров и Складском учете

Новое десктоп-приложение для Windows и Mac 14.0

Десктоп-приложение для Linux

1С-Бэкофис 3.0

Все обновления доступны уже сегодня. Попробуйте их прямо сейчас!