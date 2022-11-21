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WOW-инструменты для бизнеса!
21.11.2022 09:50 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Скорость, гибкость, мобильность — сильные конкурентные преимущества на современных рынках. Битрикс24 выпустил must have
Главные новинки — работа в CRM со смартфона, Мобильные Задачи, Digital-подпись документов и Enterprise-пакет.
Мобильная CRM
Компании могут полноценно работать с клиентской базой без компьютера или ноутбука — инструмент заменяет десктоп-версию CRM.
Все нужные действия можно выполнять со смартфона:
Даже если все сотрудники работают «в полях», можно быть спокойным за результат и процессы!
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Новые мобильные задачи
Инструмент помогает команде достигать своих целей быстрее, а руководителю не терять контроль над проектами. Управлять задачами, координировать статус, ход и скорость их выполнения можно отовсюду — находиться на стационарном рабочем месте уже необязательно.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Битрикс24.Подпись (beta)
Предприниматели получают инструмент для быстрой оцифровки документов. Менеджерам больше не нужно заполнять, распечатывать, подписывать и отправлять бумаги. CRM все сделает за них. А в карточке сделки будет виден весь путь подписания.
Клиент сможет получить договор по WhatsApp, SMS, email и сразу подписать в смартфоне — ему не нужна регистрация в Битрикс24.
Enterprise-пакет: еще больше производительности и скорости для среднего и крупного бизнеса.
Новая технология помогает управлять сетью торговых точек, подразделений и франшиз одной компании. С её помощью Битрикс24 филиала подключается к Битрикс24 управляющей компании и получает доступ ко всей сети согласно настроенных прав. У каждого филиала остаётся своя независимая CRM.
История входов в Битрикс24 содержит данные обо всех попытках входа в вашу учетную запись: время, геолокация, устройство и браузер. Это помогает сохранять учетную запись в безопасности, защищать личные и корпоративные данные от несанкционированного доступа.
Push CRM
Новая философия продаж помогает начинающим продавцам быстро погружаться в работу, менеджерам не пропускать ни одной сделки, а руководителям без сложных отчётов контролировать и координировать процесс.
Все обновления доступны уже сегодня. Попробуйте их прямо сейчас!
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Скорость, гибкость, мобильность - сильные конкурентные преимущества на современных рынках. Битрикс24 выпустил must have обновления, которые помогут большим и маленьким...
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