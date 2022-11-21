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Погода в СНГ: снежно и морозно в Беларуси, тепло и сухо в Армении
21.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве – облачно и гололедица. Днем ожидается от трех до пяти градусов ниже нуля. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
На большей части Казахстана ожидается холодная и дождливая погода. И только на севере страны синоптики обещают снег. Температура опустилась до минус восьми.
В Беларуси снежно и морозно. Столбики термометров в Минске опустились до трех градусов ниже нуля. На некоторых участках дорог гололедица. Из-за этого объявлен «желтый» уровень опасности. А под Минском начали готовить к открытию горнолыжные трассы. Снежные пушки работают круглосуточно. Если потепления не будет, склоны откроют для туристов в ближайшее время.
Армения
Осень не хочет уходить. На юге Армении до 23 тепла, в столице – плюс 17. В ближайшие дни синоптики обещают сухую погоду. Несмотря на тепло, начался традиционный рост числа простудных заболеваний. В этот период в Армении становятся популярными соляные пещеры. Считается, что они помогают бороться с вирусами. Чтобы процедура была эффективной, врачи советуют проводить в пещерах по шесть часов 20 дней подряд.
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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
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