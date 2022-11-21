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Погода в СНГ: снежно и морозно в Беларуси, тепло и сухо в Армении

21.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве – облачно и гололедица. Днем ожидается от трех до пяти градусов ниже нуля. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На большей части Казахстана ожидается холодная и дождливая погода. И только на севере страны синоптики обещают снег. Температура опустилась до минус восьми.
На республиканских трассах – гололедица. А многие водители еще не успели поменять шины на зимние. Поэтому машины часто заносит. Но коммунальщики уже подключились к очистке дорог. Только за выходные потратили 1000 кубометров противогололедных реагентов. Поэтому республиканские автотрассы остаются открытыми.

Беларусь

В Беларуси снежно и морозно. Столбики термометров в Минске опустились до трех градусов ниже нуля. На некоторых участках дорог гололедица. Из-за этого объявлен «желтый» уровень опасности. А под Минском начали готовить к открытию горнолыжные трассы. Снежные пушки работают круглосуточно. Если потепления не будет, склоны откроют для туристов в ближайшее время.

Кыргызстан

В Кыргызстане пасмурно и тепло. В Бишкеке столбики термометров поднимутся до отметки в 10 градусов. Пройдут кратковременные дожди. На юге республики осадки не ожидаются. В последние теплые дни фермеры начали выкапывать саженцы груши – для высадки и продажи. Сейчас – подходящее время для таких работ. Главное – успеть до сильных холодов.

Армения

Осень не хочет уходить. На юге Армении до 23 тепла, в столице – плюс 17. В ближайшие дни синоптики обещают сухую погоду. Несмотря на тепло, начался традиционный рост числа простудных заболеваний. В этот период в Армении становятся популярными соляные пещеры. Считается, что они помогают бороться с вирусами. Чтобы процедура была эффективной, врачи советуют проводить в пещерах по шесть часов 20 дней подряд.



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Теги: Минск
 
 
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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
 
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