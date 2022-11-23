Kaspersky рассказала об образовательных и социальных проектах на первой открытой консультации для подростков и бизнеса от ЮНИСЕФ

Источник материала: ProBusiness

21 ноября в Минске прошла первая открытая консультация подростков и бизнеса, приуроченная ко Всемирному дню ребенка.

В ходе конференции приглашённые школьники смогли пообщаться с руководителями компаний и обозначить свои ожидания от бизнеса, рассказать о своём видении идеального работодателя, высказать пожелания и комментарии относительно существующих сервисов и продуктов, а также поделиться мнением о доступности для людей с инвалидностью.

В мероприятии приняли участие руководители и специалисты компаний Kaspersky, ЮНИСЕФ, МТС, DoubleTree by Hilton, Приорбанк, 21век. бу, а также представители «Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам», Консультативный Совет подростков ЮНИСЕФ и волонтеры ЮНИСЕФ.

В рамках конференции представители каждой из компаний-участников рассказали о том, как бизнес поддерживает социальные инициативы, а также приняли участие в открытой дискуссии с гостями. Так, представитель Kaspersky в Беларуси Дмитрий Кудревич рассказал об участии компании в социальных проектах и развитии учебных инициатив, а также выделил навыки, которые важно развивать будущим специалистам в сфере IT. Помимо этого он обратил внимание подростков на то, что в современном мире важно помнить о кибербезопасности: как личной, так и в работе. Среди основных правил: использовать сложные пароли, оперативно обновлять программы, помнить о важности безопасного хранения конфиденциальных данных, создавать резервные копии и устанавливать защитные решения.



Дмитрий Кудревич, представитель Kaspersky в Беларуси и Рустам Хайдаров, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси

«Строить безопасный мир — миссия Kaspersky. Мы поддерживаем социальные инициативы по всему миру, а также уделяем много внимания образовательным программам. Они помогают развивать у школьников и студентов качества и навыки, которые помогут им адаптироваться в цифровом мире, какую бы профессию они ни выбрали. И нам важно получать обратную связь от участников подобных проектов. С ЮНИСЕФ мы получили еще одну возможность открытого диалога с подростками», — отмечает Дмитрий Кудревич, представитель Kaspersky в Беларуси.

«Мы хотим наладить диалог между молодыми людьми и бизнесом, чтобы представители бизнеса услышали, что волнует ребят и учитывали это в своей работе. Особенно важно, чтобы бизнес знал и понимал проблемы самых уязвимых детей, детей с инвалидностью, детей, которые остались без мамы и папы, детей-беженцев», — отметил Рустам Хайдаров, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси.

Полезные бесплатные образовательные проекты Kaspersky для детей и подростков:

Kaspersky Safe Media

Для того, чтобы помочь родителям и детям развивать цифровую грамотность, «Лаборатория Касперского» перезапустила сайт kids.kaspersky.ru . Его обновлённая версия представляет собой современное медиа о кибербезопасности для разных поколений, где есть статьи, интерактивы, тесты, обучающие видео, доступные в форматах «родитель» и «ребёнок». Также 1 июня 2022 года «Лаборатория Касперского» запустила интерактивный мини-сериал «Мама, я буду блогером!». Он состоит из 10 серий по 2−3 минуты, которые будут выходить до конца 2022 года. Благодаря сериалу вместе с главной героиней Милой дети узнают, как безопасно записывать вайны, не вестись на удочку мошенников и не нарваться на хейтеров, как отличить фишинговый сайт от настоящего и почему важно следовать правилам этикета в сети.

«Урок Цифры» для школьников:

Одна из масштабных инициатив, в которой Kaspersky ежегодно принимает участие — «Урок Цифры». «Благодаря «Уроку цифры» школьники из России и ряда стран, в том числе из Беларуси, знакомятся со специалистами крупнейших IT-компаний, получают знания о кибербезопасти, искусственном интеллекте с помощью онлайн-тренажеров и учебных материалов, и повышают тем самым цифровую грамотность. Эта инициатива позволяет компании рассказать о том, как безопасно пользоваться теми возможностями, которые открывает перед ними цифровой мир. Дети и подростки могут сталкиваться с кражей аккаунтов в социальных сетях или играх, а также с мошенничеством с использованием фальшивых сайтов или писем. Важно повышать цифровую грамотность, чтобы была возможность самостоятельно осваивать виртуальное пространство.

Для будущих ИБ-специалистов:

Kaspersky запустила бесплатный курс по основам разработки на KasperskyOS. Программа доступна на образовательной платформе Stepik . Обучение и сертификация на основе финального экзамена ― бесплатные. Цель курса «Разработка для KasperskyOS» — познакомить разработчиков с основами создания приложений с «врождённой» защитой от большинства угроз. Курс подойдет всем, у кого есть базовые навыки по разработке прикладного программного обеспечения на языках C или C++.



