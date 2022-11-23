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Kaspersky рассказала об образовательных и социальных проектах на первой открытой консультации для подростков и бизнеса от ЮНИСЕФ
23.11.2022 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
21 ноября в Минске прошла первая открытая консультация подростков и бизнеса, приуроченная ко Всемирному дню ребенка.
В ходе конференции приглашённые школьники смогли пообщаться с руководителями компаний и обозначить свои ожидания от бизнеса, рассказать о своём видении идеального работодателя, высказать пожелания и комментарии относительно существующих сервисов и продуктов, а также поделиться мнением о доступности для людей с инвалидностью.
В мероприятии приняли участие руководители и специалисты компаний Kaspersky, ЮНИСЕФ, МТС, DoubleTree by Hilton, Приорбанк, 21век. бу, а также представители «Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам», Консультативный Совет подростков ЮНИСЕФ и волонтеры ЮНИСЕФ.
В рамках конференции представители каждой из компаний-участников рассказали о том, как бизнес поддерживает социальные инициативы, а также приняли участие в открытой дискуссии с гостями. Так, представитель Kaspersky в Беларуси Дмитрий Кудревич рассказал об участии компании в социальных проектах и развитии учебных инициатив, а также выделил навыки, которые важно развивать будущим специалистам в сфере IT. Помимо этого он обратил внимание подростков на то, что в современном мире важно помнить о кибербезопасности: как личной, так и в работе. Среди основных правил: использовать сложные пароли, оперативно обновлять программы, помнить о важности безопасного хранения конфиденциальных данных, создавать резервные копии и устанавливать защитные решения.
«Строить безопасный мир — миссия Kaspersky. Мы поддерживаем социальные инициативы по всему миру, а также уделяем много внимания образовательным программам. Они помогают развивать у школьников и студентов качества и навыки, которые помогут им адаптироваться в цифровом мире, какую бы профессию они ни выбрали. И нам важно получать обратную связь от участников подобных проектов. С ЮНИСЕФ мы получили еще одну возможность открытого диалога с подростками», — отмечает Дмитрий Кудревич, представитель Kaspersky в Беларуси.
«Мы хотим наладить диалог между молодыми людьми и бизнесом, чтобы представители бизнеса услышали, что волнует ребят и учитывали это в своей работе. Особенно важно, чтобы бизнес знал и понимал проблемы самых уязвимых детей, детей с инвалидностью, детей, которые остались без мамы и папы, детей-беженцев», — отметил Рустам Хайдаров, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси.
Полезные бесплатные образовательные проекты Kaspersky для детей и подростков:
Kaspersky Safe Media
Для того, чтобы помочь родителям и детям развивать цифровую грамотность, «Лаборатория Касперского» перезапустила сайт
«Урок Цифры» для школьников:
Одна из масштабных инициатив, в которой Kaspersky ежегодно принимает участие —
Для будущих ИБ-специалистов:
Kaspersky запустила бесплатный курс по основам разработки на KasperskyOS. Программа
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Kaspersky рассказала об образовательных и социальных проектах на первой открытой консультации для подростков и бизнеса от ЮНИСЕФ
21 ноября в Минске прошла первая открытая консультация подростков и бизнеса, приуроченная ко Всемирному дню ребенка.
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