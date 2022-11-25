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Самые большие в мире шины родом из Бобруйска

25.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Завод в Бобруйске – один из крупнейших в стране. На площади более 170 гектаров работает около 7000 человек. Здесь делают самые большие шины в мире диаметром 4 метра. В этом выпуске программы «Сделано в Евразии» мы побывали на предприятии и постарались разузнать все секреты.

  • Что за ингредиенты добавляют в резиновую смесь?
  • Какие этапы подготовки она проходит?
  • Зачем перед отправкой в пресс-форму шину окрашивают изнутри?
  • И почему каждое изделие отсматривают через рентгеновский аппарат?


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Как изготавливают и испытывают эти крупногабаритные изделия, показываем в программе «Сделано в Евразии».
 
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