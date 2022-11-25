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Самые большие в мире шины родом из Бобруйска
25.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Завод в Бобруйске – один из крупнейших в стране. На площади более 170 гектаров работает около 7000 человек. Здесь делают самые большие шины в мире диаметром 4 метра. В этом выпуске программы
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Как изготавливают и испытывают эти крупногабаритные изделия, показываем в программе «Сделано в Евразии».
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