Самые большие в мире шины родом из Бобруйска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Завод в Бобруйске – один из крупнейших в стране. На площади более 170 гектаров работает около 7000 человек. Здесь делают самые большие шины в мире диаметром 4 метра. В этом выпуске программы «Сделано в Евразии» мы побывали на предприятии и постарались разузнать все секреты.