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Лукашенко выразил соболезнования в связи с кончиной главы МИД Беларуси Владимира Макея

26.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью министра иностранных дел республики Владимира Макея, передает «МИР 24».

Одним из первых на смерть Макея отреагировала Россия. «Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея. В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», – написала в своем Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Невосполнимой утратой назвали смерть дипломата в посольстве России в Беларуси. Там заявили, что Владимир Макей внес большой вклад в укрепление отношений Москвы и Минска.

Владимир Макей умер на 65-м году жизни. Что стало причиной смерти министра, пока неизвестно. МИД Беларуси он возглавлял больше десяти лет. До этого представлял страну в Совете Европы, а позже занимал посты в администрации президента Беларуси. Заслуги дипломата были отмечены национальными наградами –орденами Почета и Отечества III степени. Владимир Макей был женат, у него трое детей.



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Теги: Минск
 
 
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Что стало причиной смерти министра, пока неизвестно. МИД Макей возглавлял больше десяти лет.
 
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