Лукашенко выразил соболезнования в связи с кончиной главы МИД Беларуси Владимира Макея

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью министра иностранных дел республики Владимира Макея, передает «МИР 24».

Одним из первых на смерть Макея отреагировала Россия. «Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея. В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», – написала в своем Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Невосполнимой утратой назвали смерть дипломата в посольстве России в Беларуси. Там заявили, что Владимир Макей внес большой вклад в укрепление отношений Москвы и Минска.