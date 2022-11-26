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Лукашенко выразил соболезнования в связи с кончиной главы МИД Беларуси Владимира Макея
26.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью министра иностранных дел республики Владимира Макея, передает «МИР 24».
Одним из первых на смерть Макея отреагировала Россия. «Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея. В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», – написала в своем Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Невосполнимой утратой назвали смерть дипломата в посольстве России в Беларуси. Там заявили, что Владимир Макей внес большой вклад в укрепление отношений Москвы и Минска.
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Что стало причиной смерти министра, пока неизвестно. МИД Макей возглавлял больше десяти лет.
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