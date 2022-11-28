О чем пишут мировые СМИ: протесты в Китае и оползень на острове Искья

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Китае третий день продолжаются протесты против строгих антиковидных ограничений. Они начались после пожара в жилом доме в округе Урумчи, в ходе которого погибли 10 человек, сообщает CNN . Людям запретили покидать здание из-за карантина. Местные жители утверждают, что, если бы не запрет, жертв удалось бы избежать. Акции прошли в таких городах, как Шанхай, Пекин, Чэнду, Ухань и Гуанчжоу. Отметим, что в понедельник Китай сообщил о новом рекорде суточной заболеваемости COVID-19 – 40 347 случаев.

Правительство Италии выделило выделило 2 млн евро на устранение ущерба от оползня на острове Искья. Это первый транш, сообщает The Guardian . На данный момент найдены тела семи жертв, в том числе трехнедельного ребенка. Еще пять человек числятся пропавшими без вести. Названо имя одной погибшей, это 32-летняя Элеонора Сирабелла. Остальные еще не опознаны официально. Оползень был вызван сильным штормом, за шесть часов на острове выпало 126 мм осадков. Многие полагают, что ущерб от оползня усугубило многолетнее незаконное строительство на Искье.

В казахстанском Экибастузе объявили режим ЧС. Из-за аварии на ТЭЦ ряд жилых домов и социальных объектов остался без тепла, сообщает «Казахстанская правда» . По состоянию на 01:30 28 ноября, без обогрева оставались 17 многоэтажных жилых домов, пять социальных и 21 объект юридических лиц. В акимате заявили, что режим ЧС будет действовать до полного завершения ремонтно-восстановительных работ. Ранее в городе начали частичную эвакуацию людей. В первую очередь вывозят постояльцев соцобъектов, их направили в Павлодар.

В Лувре планируют организовать выставку исторических ценностей Туркменистана. На ней будут представлены артефакты, найденные в ходе раскопок поселений Улуг-депе, сообщает Turkmenportal . На раскопках этого памятника уже более 20 лет работает туркмено-французская археологическая группа. Туркменская делегация в Париже провела встречу с руководством музея, где обсуждались практические шаги по организации выставки. В частности, сотрудникам Лувра продемонстрировали фотографии и описания экспонатов.