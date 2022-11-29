|
Погода в СНГ: «желтый» уровень опасности в Беларуси, дождь со снегом в Кыргызстане
29.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Казахстан
Деревья одеты в иней. В Казахстане морозно и ясно. Страна под влиянием северного антициклона. Холод немного отпустит к обеду, обещают синоптики. С восьми утра по республике после метелей открывают движение на трассах. На севере днем минус 15, в восточной части – минус 25. Ночью там обещают до минус 40. В такую погоду тяжелее всего животным, люди приходят им на помощь. Павлодарские полицейские сначала приютили трех белых котят, которых заметили в морозы у входа контрольно-пропускного пункта. Назвали Персиком, Апельсинкой и Мандаринкой, накормили и почти всех разобрали по домам. А этой ночью стражи порядка нашли на проезжей части раненого краснокнижного орлана. Замерзающую птицу передали лесникам на лечение.
Беларусь
Кыргызстан
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)