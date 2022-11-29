Погода в СНГ: «желтый» уровень опасности в Беларуси, дождь со снегом в Кыргызстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Москве облачно, без осадков и минус шесть . О том, чего ждать жителям стран Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Деревья одеты в иней. В Казахстане морозно и ясно. Страна под влиянием северного антициклона. Холод немного отпустит к обеду, обещают синоптики. С восьми утра по республике после метелей открывают движение на трассах. На севере днем минус 15, в восточной части – минус 25. Ночью там обещают до минус 40. В такую погоду тяжелее всего животным, люди приходят им на помощь. Павлодарские полицейские сначала приютили трех белых котят, которых заметили в морозы у входа контрольно-пропускного пункта. Назвали Персиком, Апельсинкой и Мандаринкой, накормили и почти всех разобрали по домам. А этой ночью стражи порядка нашли на проезжей части раненого краснокнижного орлана. Замерзающую птицу передали лесникам на лечение.

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Беларусь



В Минске небольшой минус. Из-за гололедицы в Беларуси объявлен «желтый» уровень опасности. На юго-востоке страны синоптики прогнозируют сильные снегопады. Из-за холодов благородные олени в Беловежской пуще начали подходить к кормушкам. Это позволяет отлавливать животных, чтобы расселять по всей Беларуси. Первым «рейсом» олени отправились в Телеханский лесхоз. Вторая партия уедет в Стародорожский.

Кыргызстан



В Кыргызстане все больше чувствуется приближение зимы. Сегодня в Бишкеке плюс три, с утра идет снег с дождем. Это не останавливает работу городских служб, которые приступили к созданию новогодней атмосферы. В столице устанавливают главную елку страны. На центральной площади Ала-Тоо идет монтаж металлического каркаса. Искусственное дерево в этом году поменяло свое местоположение. Оно будет стоять на месте большого фонтана. Высота елки – 25 метров, диаметр – 12. Работы по праздничному оформлению столицы продлятся до середины декабря.