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О чем пишут мировые СМИ: лекарство от болезни Альцгеймера и новая информационная политика Twitter
30.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Компании Biogen (США) и Eisai (Япония) представили первое лекарство, способное замедлить развитие болезни Альцгеймера на ранних стадиях. Препарат получил название леканемаб, сообщает
Компания Twitter изменила информационную политику касательно материалов о пандемии COVID-19. Она больше не будет «уделять приоритетное внимание» удалению или маркировке сообщений, способных ввести в заблуждение, сообщает
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Ученые представили лекарство, способное замедлить развитие болезни Альцгеймера на ранней стадии. Twitter изменил информационную политику после смены владельца.
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