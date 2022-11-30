ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О чем пишут мировые СМИ: лекарство от болезни Альцгеймера и новая информационная политика Twitter

30.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Компании Biogen (США) и Eisai (Япония) представили первое лекарство, способное замедлить развитие болезни Альцгеймера на ранних стадиях. Препарат получил название леканемаб, сообщает The Guardian. Разработчики представили первые результаты клинических испытаний с участием 1800 добровольцев. Они показали, что препарат замедлил снижение когнитивных способностей на 27% в течение 18 месяцев. Ученые назвали это «скромным, но значительным» достижением, которого удалось добиться впервые за 20 лет научных исследований.

Компания Twitter изменила информационную политику касательно материалов о пандемии COVID-19. Она больше не будет «уделять приоритетное внимание» удалению или маркировке сообщений, способных ввести в заблуждение, сообщает CNBC News. Платформа старается восстановить доступ к 62 тысячам ранее заблокированных аккаунтов. Около 11 тысяч из них были закрыты из-за распространения дезинформации о вирусе. Новый владелец Twitter Илон Маск пока не комментирует ситуацию, но ранее он неоднократно высказывался о необходимости поддерживать свободу слова.

Количество ремонтных работ в Экибастузе (Казахстан) возросло до 42. В городе введен режим ЧС из-за аварии на теплоэлектроцентрали, сообщает «Казахстанская правда». Для восстановительных работ в Экибастуз прибыли ремонтники из других регионов Казахстана, в частности, Астаны, Павлодара и Караганды. Члены правительства и оперативного штаба с утра начали объезд социальных объектов. Они осмотрели городскую больницу, приемный покой и родильный дом, а также несколько жилых домов.

В Беларуси создадут интерактивную карту всех особо охраняемых природных территорий. Работа над проектом уже началась, сообщает «Беларусь сегодня». Карта может быть представлена публике уже в 2023 году. Представитель Минприроды Людмила Бартошевич пояснила, что она будет содержать, помимо прочего, фотографии красивых, но малоизвестных и редко посещаемых мест Беларуси. «Для любителей путешествий по нашей стране найдется много новых интересных достопримечательностей», – отметила она.

Туркменские спортсмены завоевали пять медалей на международном турнире по тайскому боксу. Соревнования проходили в Турции, сообщает Turkmenportal. Турнир под эгидой Международной федерации ассоциаций тайского бокса (IFMA) проходил с 23 по 27 ноября. В нем приняли участие 756 бойцов из 32 стран. В команду Туркменистана вошли девять спортсменов. Они завоевали одну золотую, три серебряных и одну бронзовую медали.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые представили лекарство, способное замедлить развитие болезни Альцгеймера на ранней стадии. Twitter изменил информационную политику после смены владельца.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко прошел по Минску с букетом красных роз, чтобы проститься с Владимиром Макеем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2022
Mir24.TV Belarus
30.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика