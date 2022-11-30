О чем пишут мировые СМИ: лекарство от болезни Альцгеймера и новая информационная политика Twitter

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Компании Biogen (США) и Eisai (Япония) представили первое лекарство, способное замедлить развитие болезни Альцгеймера на ранних стадиях. Препарат получил название леканемаб, сообщает The Guardian . Разработчики представили первые результаты клинических испытаний с участием 1800 добровольцев. Они показали, что препарат замедлил снижение когнитивных способностей на 27% в течение 18 месяцев. Ученые назвали это «скромным, но значительным» достижением, которого удалось добиться впервые за 20 лет научных исследований.

Компания Twitter изменила информационную политику касательно материалов о пандемии COVID-19. Она больше не будет «уделять приоритетное внимание» удалению или маркировке сообщений, способных ввести в заблуждение, сообщает CNBC News . Платформа старается восстановить доступ к 62 тысячам ранее заблокированных аккаунтов. Около 11 тысяч из них были закрыты из-за распространения дезинформации о вирусе. Новый владелец Twitter Илон Маск пока не комментирует ситуацию, но ранее он неоднократно высказывался о необходимости поддерживать свободу слова.

Количество ремонтных работ в Экибастузе (Казахстан) возросло до 42. В городе введен режим ЧС из-за аварии на теплоэлектроцентрали, сообщает «Казахстанская правда» . Для восстановительных работ в Экибастуз прибыли ремонтники из других регионов Казахстана, в частности, Астаны, Павлодара и Караганды. Члены правительства и оперативного штаба с утра начали объезд социальных объектов. Они осмотрели городскую больницу, приемный покой и родильный дом, а также несколько жилых домов.

В Беларуси создадут интерактивную карту всех особо охраняемых природных территорий. Работа над проектом уже началась, сообщает «Беларусь сегодня» . Карта может быть представлена публике уже в 2023 году. Представитель Минприроды Людмила Бартошевич пояснила, что она будет содержать, помимо прочего, фотографии красивых, но малоизвестных и редко посещаемых мест Беларуси. «Для любителей путешествий по нашей стране найдется много новых интересных достопримечательностей», – отметила она.