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Минимальная заработная плата в Беларуси вырастет с 1 января
30.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минимальная заработная плата в Беларуси с 1 января вырастет на 14,7%. Об этом заявил 30 ноября премьер-министр республики Роман Головченко в ходе встречи с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики, передает
По словам премьера, с начала года месячная минимальная заработная плата в стране в совокупности повышена и проиндексирована на 15,6% – с 418 белорусских рублей на конец 2021 года до 483 белорусских рублей на 1 ноября текущего года.
Глава правительства также рассказал, что в реальном секторе экономики реализуется ряд комплексных плановых мероприятий с целью повысить зарплату в организациях, где это позволяет соответствующий рост производительности труда.
Головченко уточнил, что уровень заработной платы в среднем по экономике за 10 месяцев вырос на 13,7%, составив в октябре 1636 белорусских рубля.
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Об этом заявил 30 ноября премьер-министр республики Роман Головченко.
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