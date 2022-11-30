Минимальная заработная плата в Беларуси вырастет с 1 января

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минимальная заработная плата в Беларуси с 1 января вырастет на 14,7%. Об этом заявил 30 ноября премьер-министр республики Роман Головченко в ходе встречи с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики, передает БЕЛТА .

По словам премьера, с начала года месячная минимальная заработная плата в стране в совокупности повышена и проиндексирована на 15,6% – с 418 белорусских рублей на конец 2021 года до 483 белорусских рублей на 1 ноября текущего года.

«С 1 января ее размер будет дополнительно повышен на 14,7% и составит 554 рубля. Такое решение правительство примет в ближайшее время», – подчеркнул Роман Головченко.

Глава правительства также рассказал, что в реальном секторе экономики реализуется ряд комплексных плановых мероприятий с целью повысить зарплату в организациях, где это позволяет соответствующий рост производительности труда.

Головченко уточнил, что уровень заработной платы в среднем по экономике за 10 месяцев вырос на 13,7%, составив в октябре 1636 белорусских рубля.