|
Первые ледовые катки открылись в Минске
30.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске начали заливать катки. На свежем воздухе теперь катаются и профессионалы, и любители. Отправилась на каток и корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Потуже зашнуровать коньки, вдохнуть морозный воздух и заскользить по ледяной глади. Этого зимнего удовольствия многие минчане ждут весь год. Одни приходят за эмоциями, другие за исполнением мечты.
Начинающим покорителям льда помогают инструкторы. Пируэту и акселю не научат, а базовой технике – обязательно. Взрослые опасаются льда больше, чем дети. Малыши не боятся упасть и к концу сезона устраивают на катке гонки.
«Скольжение и толчок сразу практически невозможно сделать для ребенка. Ребенок не может все сразу схватить, у него кипят мозги: ножку поставь, ножку опусти. Если обучать с развлекательными моментами, то у ребенка все усваивается очень хорошо», – рассказал инструктор по катанию на коньках Виталий Соколов.
Каток в самом сердце столицы – любимый у минчан. В прокате есть почти 900 пар коньков, есть защита от ветра и снега. После каждого сеанса лед обновляют. Согреться можно чаем и кофе.
«Аншлаги и самое насыщенное время – это сдача экзаменов на каникулах и новогодние праздники. В субботу и воскресенье у катка проходимость 150 человек за сеанс», – отметил заместитель директора компании услуг для активного образа жизни Василий Дегтярев.
В предновогодние дни на катке обещают сюрпризы. На лед выйдет Дед Мороз. Праздник продолжится и в январе. Телерадиокомпания «Мир» проведет мастер-классы по фигурному катанию для всех желающих. Ведущие радио «МИР» разыграют подарки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе телерадиокомпания «Мир» проведет мастер-классы по фигурному катанию для всех желающих.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)