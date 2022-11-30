Первые ледовые катки открылись в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске начали заливать катки. На свежем воздухе теперь катаются и профессионалы, и любители. Отправилась на каток и корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Потуже зашнуровать коньки, вдохнуть морозный воздух и заскользить по ледяной глади. Этого зимнего удовольствия многие минчане ждут весь год. Одни приходят за эмоциями, другие за исполнением мечты.

«Зимой появляется желание стать великой фигуристкой. В наших силах, по крайней мере, научиться кататься для начала. Мы более или менее катаемся, еще ни разу не упали», – рассказали жительницы Минска Полина и Наташа.

Начинающим покорителям льда помогают инструкторы. Пируэту и акселю не научат, а базовой технике – обязательно. Взрослые опасаются льда больше, чем дети. Малыши не боятся упасть и к концу сезона устраивают на катке гонки.

«Скольжение и толчок сразу практически невозможно сделать для ребенка. Ребенок не может все сразу схватить, у него кипят мозги: ножку поставь, ножку опусти. Если обучать с развлекательными моментами, то у ребенка все усваивается очень хорошо», – рассказал инструктор по катанию на коньках Виталий Соколов.