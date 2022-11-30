Минск начали украшать к Новому году

Щелкунчик, оловянный солдатик, старинные часы. О приближающемся празднике теперь напоминают и уличные витрины. Рисовать эскизы и делать фигурки дизайнеры начали еще летом. Оформление в ретростиле. Говорят, это сейчас тренд.

«Тематика витрин в этом году у нас как-то сразу навеялась сказкой. Единственное, были вопросы по поводу выбора определенной сказки. Сразу мы думали про «Алису в стране чудес», но потом решили выбрать такие сказки, в которых сразу угадывается Новый год. Мы взяли две самые яркие сказки – «Щелкунчик» и «Оловянный солдатик», – объяснила заведующая сектором художественно-оформительских работ универмага Инесса Соломатина.

На новогодних ярмарках изобилие праздничной атрибутики. Шары всех форм и размеров, тематическая посуда, гирлянды и кролики. У символа грядущего года – почетное место на полках. Рекордсмены продаж – игрушки из стекла. Они переносят в прошлое.

«В этом году среди елочных украшений очень популярны шары с ручной росписью и формовые игрушки. Это снегири, зайчики и Деды Морозы», – отметила товаровед универмага Оксана Галай.

Готовят в городе сюрпризы и для любителей праздничных селфи. Появятся десятки новогодних баннеров и световых фигур. На одну из елок запрыгнут зайцы ручной работы.

«На площади у цирка будет установлена фотозона для малышей. Там будет сказочный паровозик, яркий, нарядный, и красочный, который будет везти малышам елку, украшенную дизайнерскими габаритными игрушками, которых не было до этого. Это набивная игрушка. Хотим вспомнить ту домашнюю, теплую игрушку, которая, возможно, в уменьшенном размере хранится дома у некоторых», – рассказала начальник отдела дизайна рекламного предприятия Татьяна Бугоркова.

В этом году только в столице установят 26 новогодних елей. Они украсят площади всех районов города. У каждой особенный дизайн. Неизменно только обилие украшений и гирлянд. Украшать Минск закончат к середине декабря. Тогда все проспекты и площади столицы засияют праздничными огнями.