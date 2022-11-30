Детские сказки, мода на ретро и советские елочные игрушки. Минск начали украшать к Новому году.В белорусской столице приступили к установке главной елки страны. Преобразились витрины магазинов, а новогодние ярмарки наполнились тысячами игрушек. Что еще создает атмосферу грядущего праздника, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Будущая главная елка страны совсем скоро станет похожа на большой экран. Ее украсят светодиодные ленты и шесть тысяч игрушек. Традиционно эта ель самая высокая, больше 27 метров. Чтобы собрать символ Нового года, нужен не один день, а вокруг построят сказочный замок.
«Работает три команды, суммарно это будет 20 человек. Ветка будет искусственная, порядка четырех тысяч лапок, будут световые арки и сказочный городок, который будет состоять из восьми башен, из них три будут башни средневековые. Все будет красиво и сказочно на этой площади», – рассказал начальник отдела производства Владимир Вершинин.
Щелкунчик, оловянный солдатик, старинные часы. О приближающемся празднике теперь напоминают и уличные витрины. Рисовать эскизы и делать фигурки дизайнеры начали еще летом. Оформление в ретростиле. Говорят, это сейчас тренд.
«Тематика витрин в этом году у нас как-то сразу навеялась сказкой. Единственное, были вопросы по поводу выбора определенной сказки. Сразу мы думали про «Алису в стране чудес», но потом решили выбрать такие сказки, в которых сразу угадывается Новый год. Мы взяли две самые яркие сказки – «Щелкунчик» и «Оловянный солдатик», – объяснила заведующая сектором художественно-оформительских работ универмага Инесса Соломатина.
На новогодних ярмарках изобилие праздничной атрибутики. Шары всех форм и размеров, тематическая посуда, гирлянды и кролики. У символа грядущего года – почетное место на полках. Рекордсмены продаж – игрушки из стекла. Они переносят в прошлое.
«В этом году среди елочных украшений очень популярны шары с ручной росписью и формовые игрушки. Это снегири, зайчики и Деды Морозы», – отметила товаровед универмага Оксана Галай.
Готовят в городе сюрпризы и для любителей праздничных селфи. Появятся десятки новогодних баннеров и световых фигур. На одну из елок запрыгнут зайцы ручной работы.
«На площади у цирка будет установлена фотозона для малышей. Там будет сказочный паровозик, яркий, нарядный, и красочный, который будет везти малышам елку, украшенную дизайнерскими габаритными игрушками, которых не было до этого. Это набивная игрушка. Хотим вспомнить ту домашнюю, теплую игрушку, которая, возможно, в уменьшенном размере хранится дома у некоторых», – рассказала начальник отдела дизайна рекламного предприятия Татьяна Бугоркова.
В этом году только в столице установят 26 новогодних елей. Они украсят площади всех районов города. У каждой особенный дизайн. Неизменно только обилие украшений и гирлянд. Украшать Минск закончат к середине декабря. Тогда все проспекты и площади столицы засияют праздничными огнями.