В резиденцию президента Беларуси пригласили делегацию женщин

«Все, конечно же, следят за судьбой страны. Все понимают, что это место, где проходят самые знаковые события для страны. Наши женщины, они активистки. Они поддерживают всегда и во всем нашего президента. И, конечно, они хотели посмотреть, как живет и где работает президент. Поэтому для них это праздник», – сказала председатель Объединенной организации Минпрома Белорусского союза женщин Надежда Лазаревич.

«С теплотой и добротой все здесь сделано. Вложена человеческая душа. Очень приятно, что Дворец Независимости открыт для людей. Что мы сегодня, простые работники предприятий, можем посмотреть на эту красоту», – поделилась главный бухгалтер машиностроительного предприятия Наталья Яскевич.

На память экскурсанты сделали множество фотографий. Экскурсии по Дворцу Независимости проводят часто. Он открыт для всех желающих.