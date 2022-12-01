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В резиденцию президента Беларуси пригласили делегацию женщин

01.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День открытых дверей в резиденции президента Беларуси. На экскурсию во Дворец Независимости пригласили представительниц Союза женщин, передает телеканал «МИР 24».

Капитан корабля, таксист и президент

Первые женщины в «мужском» деле
В гостях побывали более ста сотрудниц крупных белорусских предприятий. Им показали залы, где вручают государственные награды и проходят важные совещания, принимают лидеров иностранных государств. Также рассказали о рабочих буднях президента республики.

«Все, конечно же, следят за судьбой страны. Все понимают, что это место, где проходят самые знаковые события для страны. Наши женщины, они активистки. Они поддерживают всегда и во всем нашего президента. И, конечно, они хотели посмотреть, как живет и где работает президент. Поэтому для них это праздник», – сказала председатель Объединенной организации Минпрома Белорусского союза женщин Надежда Лазаревич.

«С теплотой и добротой все здесь сделано. Вложена человеческая душа. Очень приятно, что Дворец Независимости открыт для людей. Что мы сегодня, простые работники предприятий, можем посмотреть на эту красоту», – поделилась главный бухгалтер машиностроительного предприятия Наталья Яскевич.

На память экскурсанты сделали множество фотографий. Экскурсии по Дворцу Независимости проводят часто. Он открыт для всех желающих.



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Им показали залы, где вручают государственные награды и проходят важные совещания, принимают лидеров иностранных государств.
 
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