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В резиденцию президента Беларуси пригласили делегацию женщин
01.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День открытых дверей в резиденции президента Беларуси. На экскурсию во Дворец Независимости пригласили представительниц Союза женщин, передает телеканал «МИР 24».
«Все, конечно же, следят за судьбой страны. Все понимают, что это место, где проходят самые знаковые события для страны. Наши женщины, они активистки. Они поддерживают всегда и во всем нашего президента. И, конечно, они хотели посмотреть, как живет и где работает президент. Поэтому для них это праздник», – сказала председатель Объединенной организации Минпрома Белорусского союза женщин Надежда Лазаревич.
На память экскурсанты сделали множество фотографий. Экскурсии по Дворцу Независимости проводят часто. Он открыт для всех желающих.
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