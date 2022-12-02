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За неделю в Беларуси зарегистрировано три тысячи травм из-за скользких дорог

02.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вместе с зимой начался и сезон травм. На дорогах по всей стране гололедица. В больницы в сутки обращаются несколько сотен человек. После падений одни отделываются ушибами, другим приходится лечить переломы рук или ног. Как обезопасить себя, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

На снимке – закрытый перелом со смещением. На руке гипс. Тамара Ленько поскользнулась утром возле дома. Лед под ногами не заметила в темноте и неудачно приземлилась на руки. За помощью к врачам обратилась сразу.

«Вот врачи, им только слова благодарности. Я пришла в поликлинику, в поликлинике травматолог все это сделал, и вызвали скорую помощь», – рассказала пациентка травмпункта Тамара Ленько.

«Женщине провели закрытую репозицию под внутривенным наркозом, положили гипсовую повязку и, соответственно, сделаем контрольный снимочек. Если все будет хорошо, отпустим домой», – рассказал врач травматолог-ортопед больницы скорой медицинской помощи Минска Андрей Гарбусь.

А вот Карина Гарбузова по травмпункту передвигается на коляске. Под удар попали лодыжка и стопа. Девушка поскользнулась на выходе из магазина. Пока ждет свою очередь к врачу, пытается угадать диагноз. Такая травма для нее не впервой.

«Скорее всего, наверное, трещина, потому что синюшность пальцев есть и невозможность наступить на ногу. Я просто спортсменка в прошлом и как-то с травмами сталкивалась очень часто, поэтому уже можно отличить, растяжение у тебя или трещина», – рассказала пациентка травмпункта Карина Гарбузова.

Переломы рук и ног, травмы голеностопного сустава и сотрясение мозга. Начало зимы у травматологов горячая пора. За последнюю неделю с гололедными травмами в больницы страны обратились почти три тысячи человек. Чаще всего падают на ступеньках подъездов, в подземных переходах и на остановках.

«Если вдруг человек поскользнется и начинает падать, ни в коем случае нельзя выставлять руки, чтобы падать на вытянутые руки. Потому что тогда чаще всего ломаются кости в лучезапястном суставе. Лучше сгруппироваться: руки под себя, ноги под себя и падать на бок. Не ходить быстрым размашистым шагом, более мелкие шаги должны быть», – сказал заместитель главного врача по хирургии больницы скорой медицинской помощи Минска Игорь Шиманский.

Чтобы сделать дорожки безопасными, коммунальщики работают почти круглосуточно. Сбивают ледяную корку, на пешеходные дорожки подсыпают песок и соль. Но местами и это не помогает.

На улице, конечно, не каток, но поскользнуться можно. Кстати, чаще всего на льду травмируются именно женщины. Поэтому о каблуках на зиму врачи просят забыть. В обуви на плоском ходу шансов получить травму намного меньше.

Обращаются к врачам и с обморожением. С наступлением холодов с таким диагнозом в больницы Минска уже поступили 20 человек.



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Теги: Минск
 
 
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