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За неделю в Беларуси зарегистрировано три тысячи травм из-за скользких дорог
02.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси вместе с зимой начался и сезон травм. На дорогах по всей стране
На снимке – закрытый перелом со смещением. На руке гипс. Тамара Ленько поскользнулась утром возле дома. Лед под ногами не заметила в темноте и неудачно приземлилась на руки. За помощью к врачам обратилась сразу.
А вот Карина Гарбузова по травмпункту передвигается на коляске. Под удар попали лодыжка и стопа. Девушка поскользнулась на выходе из магазина. Пока ждет свою очередь к врачу, пытается угадать диагноз. Такая травма для нее не впервой.
Переломы рук и ног, травмы голеностопного сустава и сотрясение мозга. Начало зимы у травматологов горячая пора. За последнюю неделю с гололедными травмами в больницы страны обратились почти три тысячи человек. Чаще всего падают на ступеньках подъездов, в подземных переходах и на остановках.
Чтобы сделать дорожки безопасными, коммунальщики работают почти круглосуточно. Сбивают ледяную корку, на пешеходные дорожки подсыпают песок и соль. Но местами и это не помогает.
На улице, конечно, не каток, но поскользнуться можно. Кстати, чаще всего на льду травмируются именно женщины. Поэтому о каблуках на зиму врачи просят забыть. В обуви на плоском ходу шансов получить травму намного меньше.
Обращаются к врачам и с обморожением. С наступлением холодов с таким диагнозом в больницы Минска уже поступили 20 человек.
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После падений одни отделываются ушибами, другим приходится лечить переломы рук или ног.
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