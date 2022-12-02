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Как защитить важную для бизнеса информацию: 5 шагов по введению режима коммерческой тайны
02.12.2022 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В наших реалиях информация обладает большой ценностью, а ее защита является обязанностью практически каждого работника организации. Но, как правило, коммерчески значимую информацию приходится раскрывать в процессе работы с контрагентами. О том, как ввести в компании режим коммерческой тайны и как его использовать, рассказала директор юридической компании
Нельзя нарушить то, чего нет
Ситуация: работник одной из организаций «делился» на регулярной основе документами, положениями и иной информацией, касающейся финансовой деятельности, со своими коллегами из другой частной организации. Работник знает о том, что это конфиденциальная информация, но порядок обращения работы с такой информацией не урегулирован в надлежащей форме в компании.
После того, как было установлено, что работник нарушает конфиденциальность документооборота, его уволили по статье за нарушение режима коммерческой тайны.
Итог: Работник обратился в суд, и суд обязал организацию восстановить сотрудника и выплатить компенсацию и моральный ущерб в связи с тем, что в организации отсутствует как таковой режим коммерческой тайны и работники с ним письменно не ознакомлены.
Поэтому, чтобы защитить важную информацию от сотрудников и третьих лиц и ввести режим коммерческой тайны, необходимо:
С чего начать при вводе в организации режима коммерческой тайны
Коммерческая тайна (сведения, информация) организации означает данные, с помощью которых можно получить коммерческую выгоду, например уменьшить расходы, увеличить доходы, работать на определенных условиях с контрагентами и финансовыми организациями и т.п. (ч. 2 ст. 5 Закона о коммерческой тайне).
Какие конкретно сведения будут составлять коммерческую тайну, необходимо документально зафиксировать в локальном акте организации, например Положении о коммерческой тайне. Либо это может быть Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, утвержденный приказом руководителя, протоколом уполномоченного органа.
Для начала выберите информацию, которую стоит защитить. Чаще всего это взаимоотношения с финансово-банковскими структурами, госорганами, технологии производства, списки поставщиков и клиентов, условия сделок, финансовая отчетность организации, стратегия развития организации и бизнес-модели.
Примеры того, что допустимо и что нельзя включать в понятие коммерческой тайны:
Допустимо
Нельзя
Когда нужен режим конфиденциальности
Режим конфиденциальности нужен при взаимодействии с внешними контрагентами и партнерами.
Без коммерческой тайны ввести режим конфиденциальности в организации нельзя.
Правильно установленный режим коммерческой тайны позволит организации снизить риски распространения информации вне организации и ее неправомерного использования, сохранить конфиденциальные сведения.
Шаги по установлению режима коммерческой тайны
Наличие в организации сведений, соответствующих критериям установления режима коммерческой тайны, не означает автоматическую защиту такой информации в качестве коммерческой тайны. Для этого придется совершить несколько шагов:
ШАГ 1
Принять решение об установлении режима коммерческой тайны и назначить ответственных лиц.
ШАГ 2
Разработать план по установлению режима коммерческой тайны, куда будут входить:
ШАГ 3
Установить ограниченный доступ к коммерческой тайне. Это делается путем установления порядка обращения к носителям коммерческой тайны и контроля за соблюдением такого порядка. Для этого разрабатываются и утверждаются локальные внутренние документы о режиме коммерческой тайны.
ШАГ 4.
Составить список лиц организации, получивших доступ к коммерческой тайне.
ШАГ 5.
Отношения, связанные с режимом коммерческой тайны работников в организации, должны быть письменно закреплены в трудовом договоре с работниками с пунктом о ее неразглашении, а также дополнительно — во внутренних локальных документах организации.
Если перечисленные шаги не были приняты, режим коммерческой тайны считается неустановленным, а информация не подлежит защите.
Это лишает возможности предъявления претензий со стороны организации в случае нарушения коммерческой тайны.
Ответственность за нарушение коммерческой тайны
Законодательство предусматривает несколько видов ответственности работника за разглашение коммерческой тайны:
4. Дисциплинарная.
Обязательство о неразглашении коммерческой тайны, являясь гражданско-правовым договором, может предусматривать только гражданско-правовую ответственность.
Вывод
Защищать важно и нужно любую информацию, которая может принести организации прибыль, если это не запрещено законом. Но лучше защитить коммерчески важную информацию путем введения режима коммерческой тайны и предотвратить ее раскрытие, чем неправомерно взыскать компенсацию за ее передачу третьим лицам либо неправомерно уволить работника организации, тем самым понести еще большие убытки, как материальные, так и репутационные.
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В наших реалиях информация обладает большой ценностью, а ее защита является обязанностью практически каждого работника организации. Но, как правило, коммерчески...
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