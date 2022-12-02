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Паралимпийский комитет Беларуси подал апелляцию из-за приостановки членства в IPC
02.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Отстранение Беларуси и России от мировой паралимпийской семьи – это раскол во всемирном спортивном движении. Причем решение принято с нарушениями, заявил председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель, сообщает «МИР 24».
Организация уже направила апелляцию в трибунал международного сообщества. Такой шаг белорусские представители сделали в ответ на решение о приостановке членства Паралимпийского комитета в международной организации. Спортсмены тоже подали личные претензии в Европейский суд по правам человека. Пока итоги апелляций не озвучены.
«Мы будем делать все, чтобы наши спортсмены вернулись на международную арену. Я считаю, что мы должны вместе с российским Паралимпийским комитетом организовать свои соревнования, на которые мы должны пригласить те страны, которые были против этого решения», – заявил депутат Палаты представителей Беларуси, олимпийский чемпион по гребле Александр Масейков.
Парламентарии уже готовят заявление по этому вопросу для международного сообщества. В Международный паралимпийский комитет входят 184 организации. Во время голосования за исключение Беларуси и России из IPC проголосовали 64 участника.
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Спортсмены подали личные претензии в Европейский суд по правам человека.
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