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Паралимпийский комитет Беларуси подал апелляцию из-за приостановки членства в IPC

02.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Отстранение Беларуси и России от мировой паралимпийской семьи – это раскол во всемирном спортивном движении. Причем решение принято с нарушениями, заявил председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель, сообщает «МИР 24».

Организация уже направила апелляцию в трибунал международного сообщества. Такой шаг белорусские представители сделали в ответ на решение о приостановке членства Паралимпийского комитета в международной организации. Спортсмены тоже подали личные претензии в Европейский суд по правам человека. Пока итоги апелляций не озвучены.

«Было видно сразу, что это чисто политический момент. Потому что не пригласили, не дали визы, въездные документы для представителей постсоветских стран, которые однозначно за нас бы голосовали. Тогда были бы большие проблемы с принятием решений», – сказал председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель.

«Мы будем делать все, чтобы наши спортсмены вернулись на международную арену. Я считаю, что мы должны вместе с российским Паралимпийским комитетом организовать свои соревнования, на которые мы должны пригласить те страны, которые были против этого решения», – заявил депутат Палаты представителей Беларуси, олимпийский чемпион по гребле Александр Масейков.

Парламентарии уже готовят заявление по этому вопросу для международного сообщества. В Международный паралимпийский комитет входят 184 организации. Во время голосования за исключение Беларуси и России из IPC проголосовали 64 участника.



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Спортсмены подали личные претензии в Европейский суд по правам человека.
 
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