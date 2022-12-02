Паралимпийский комитет Беларуси подал апелляцию из-за приостановки членства в IPC

«Мы будем делать все, чтобы наши спортсмены вернулись на международную арену. Я считаю, что мы должны вместе с российским Паралимпийским комитетом организовать свои соревнования, на которые мы должны пригласить те страны, которые были против этого решения», – заявил депутат Палаты представителей Беларуси, олимпийский чемпион по гребле Александр Масейков.

Парламентарии уже готовят заявление по этому вопросу для международного сообщества. В Международный паралимпийский комитет входят 184 организации. Во время голосования за исключение Беларуси и России из IPC проголосовали 64 участника.