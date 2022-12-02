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Теща заставила: Лукашенко рассказал, почему стал историком, а не журналистом
02.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Не упустить талантливых абитуриентов и избежать лотереи во время вступительной кампании. Такую задачу поставил Александр Лукашенко перед разработчиками обновленного Кодекса об образовании. Ранее президент поручил детальнее проработать нормы поступления в вузы. По каким правилам будут зачислять выпускников 2023 года, выяснила корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
«Мы не должны своими решениями никого потерять или, не дай Бог, оттолкнуть. Наша задача как государства – обеспечить, подчеркну, нашей молодежи наиболее широкие возможности для профессионального становления и развития в нашей стране. При этом вступительная кампания в вузы не должна быть лотереей или удачным стечением обстоятельств для отдельных абитуриентов», – сказал президент.
В эту вступительную кампанию школьники будут сдавать два централизованных экзамена. Первый по русскому или белорусскому языку, второй любой, на свое усмотрение. Не в родной школе, как раньше, а в центрах – аудиториях колледжей и университетов.
Результаты таких экзаменов плюс средний балл аттестата и оценка за централизованное тестирование и станут пропуском в вуз. Раньше можно было сдавать четыре теста и подавать документы туда, где проходной балл позволяет. Теперь выбор университета, а значит и профессии, станет более осознанным, уверены в Минобразования. Александр Лукашенко усомнился. В пример привел собственный опыт.
«Вы же выбрали для себя историю. И видели себя историком, и поступили на исторический». Да не видел я себя историком. Теща заставила. Я хотел быть журналистом. На факультет журналистики готовился. Теща сказала: «Нет, не надо этого». Будущая теща. «Ты будешь хорошим историком». Я думаю, ну ладно», –рассказал Лукашенко.
Новшества обсудили с педагогами, экспертами и родителями по всей стране. Подходы одобрены: расширили список одаренной молодежи, которая поступает вне конкурса, абитуриентов с направлением от предприятия будут зачислять по собеседованию, а в приемной комиссии теперь попросят не только результаты тестов, но и характеристику от школы. Все изменения должны стать окончательными, требует Александр Лукашенко.
«Времени не осталось. Постоянное реформирование и совершенствование после сегодняшнего обсуждения должны быть прекращены. Ну, кроме учебников, которые вы будете совершенствовать, реформировать, новые писать, старые модернизировать. Вообще, это уже возмущает наших людей. И менять правила игры постоянно нельзя», – подчеркнул глава государства.
Нововведения утвердят и опубликуют до Нового года, чтобы у каждого абитуриента было время понять новые правила.
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В безликом тестировании не должны затеряться одаренные выпускники, считает президент Беларуси.
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