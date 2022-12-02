Теща заставила: Лукашенко рассказал, почему стал историком, а не журналистом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Не упустить талантливых абитуриентов и избежать лотереи во время вступительной кампании. Такую задачу поставил Александр Лукашенко перед разработчиками обновленного Кодекса об образовании. Ранее президент поручил детальнее проработать нормы поступления в вузы. По каким правилам будут зачислять выпускников 2023 года, выяснила корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Видеть каждого абитуриента – главное требование президента. Лукашенко призывает соблюдать баланс: чтобы и система проверки знаний была справедливой, и в безликом тестировании не затерялись одаренные выпускники.

«Мы не должны своими решениями никого потерять или, не дай Бог, оттолкнуть. Наша задача как государства – обеспечить, подчеркну, нашей молодежи наиболее широкие возможности для профессионального становления и развития в нашей стране. При этом вступительная кампания в вузы не должна быть лотереей или удачным стечением обстоятельств для отдельных абитуриентов», – сказал президент.

В эту вступительную кампанию школьники будут сдавать два централизованных экзамена. Первый по русскому или белорусскому языку, второй любой, на свое усмотрение. Не в родной школе, как раньше, а в центрах – аудиториях колледжей и университетов.

«Мы поставим всех ребят, всех выпускников в абсолютно равные условия. Мы получим очень серьезную информацию об уровне подготовленности всех выпускников 11-х классов. Это позволит нам принимать управленческие решения. Позволит регулировать вопросы подготовки педагогических кадров, изменения учебных программ», – пояснил министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец.

Результаты таких экзаменов плюс средний балл аттестата и оценка за централизованное тестирование и станут пропуском в вуз. Раньше можно было сдавать четыре теста и подавать документы туда, где проходной балл позволяет. Теперь выбор университета, а значит и профессии, станет более осознанным, уверены в Минобразования. Александр Лукашенко усомнился. В пример привел собственный опыт.

«Вы же выбрали для себя историю. И видели себя историком, и поступили на исторический». Да не видел я себя историком. Теща заставила. Я хотел быть журналистом. На факультет журналистики готовился. Теща сказала: «Нет, не надо этого». Будущая теща. «Ты будешь хорошим историком». Я думаю, ну ладно», –рассказал Лукашенко.