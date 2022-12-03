Овощеводы Беларуси приготовили к Новом году урожай огурцов и помидоров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Оливье, селедка под шубой и еще много разного сверх обязательного меню: к новогоднему празднику готовятся все пищевые комбинаты Беларуси. Поставки в магазины овощей и фруктов значительно увеличат благодаря стабилизационным фондам, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Листья салата, шпинат, петрушка и мята. На зеленой плантации в теплицах растут тысячи кустов, и каждый – в отдельном стакане. Любовь Мурашко ухаживает за ними как за детьми, начиная с рассады и заканчивая сбором урожая. А он круглогодичный.

«Сначала у нас происходит посев, потом мы отправляем контейнер в термокамеру. На вторые или третьи сутки мы вынимаем культуры из камеры и отправляем в рассадное отделение. Растению в первую очередь нужна любовь овощевода, а потом уже все остальное – питание, освещение, температурный режим», – сказала овощевод Любовь Мурашко.

Вкус и цвет не отличаются от летних. В теплицах около 25 градусов. Солнце овощам заменяют лампы накаливания. К Новому году зелени вырастили больше – спрос растет. Через неделю созреет и зимняя партия огурцов и помидоров.

«Огурцы у нас совсем скоро пойдут на продажу в Минск, Минский район и Минскую область. После насыщения торговых сетей в полном объеме, чтобы прилавки были заполнены, мы будем предлагать российским коллегам, российским торговым сетям, для реализации на экспорт. Мы увеличили площади выращивая по огурцу и по томату», – рассказал директор парниково-тепличного комбината Андрей Филиппович.