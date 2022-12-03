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Овощеводы Беларуси приготовили к Новом году урожай огурцов и помидоров
03.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Оливье, селедка под шубой и еще много разного сверх обязательного меню: к новогоднему празднику готовятся все пищевые комбинаты Беларуси. Поставки в магазины овощей и фруктов значительно увеличат благодаря стабилизационным фондам, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.
Листья салата, шпинат, петрушка и мята. На зеленой плантации в теплицах растут тысячи кустов, и каждый – в отдельном стакане. Любовь Мурашко ухаживает за ними как за детьми, начиная с рассады и заканчивая сбором урожая. А он круглогодичный.
Вкус и цвет не отличаются от летних. В теплицах около 25 градусов. Солнце овощам заменяют лампы накаливания. К Новому году зелени вырастили больше – спрос растет. Через неделю созреет и зимняя партия огурцов и помидоров.
«Огурцы у нас совсем скоро пойдут на продажу в Минск, Минский район и Минскую область. После насыщения торговых сетей в полном объеме, чтобы прилавки были заполнены, мы будем предлагать российским коллегам, российским торговым сетям, для реализации на экспорт. Мы увеличили площади выращивая по огурцу и по томату», – рассказал директор парниково-тепличного комбината Андрей Филиппович.
В преддверии праздников увеличат поставки в магазины и стабфонды. Там хранятся все ингредиенты праздничных салатов. Свекла, морковь, лук, картофель, капуста и яблоки – будущие селедка под шубой и оливье. Чтобы овощи не портились, для них создают особый микроклимат. Лук, например, любит холод и низкую влажность.
«Увеличивается спрос в основном на фрукты, в данном случае на яблоко. Что касается этого года, то у нас закупочные цены ниже по сравнению с прошлым годом, что позволит ценовую политику держать на более низком уровне. В этом году процент закладки у нас увеличен, на 17% увеличен стабфонд», – сообщила заместитель директора стабилизационного фонда предприятия Галина Райчук.
Цены в Беларуси контролируются. Повышать их запрещено. Так, пучок листьев салата будет стоить 1 рубль 80 белорусских копеек, или 45 российских рублей. Килограмм моркови, картофеля или лука в среднем обойдется в 90 белорусских копеек, это 22 российских рубля.
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В преддверии праздников пищевые комбинаты увеличивают поставки в магазины и закладку овощей в стабилизационные фонды.
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