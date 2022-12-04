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Белорусская теннисистка Ирина Шиманович выиграла турнир в Рио-де-Жанейро
04.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская теннисистка Ирина Шиманович выиграла турнир ITF-W60 в Рио-де-Жанейро, передает «МИР 24».
В финале соревнований на грунтовых кортах Шиманович переиграла россиянку Ирину Хромачеву – 6:2, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. Призовой фонд турнира составил 60 тысяч долларов.
В мировом рейтинге у Шиманович 316-й номер, Хромачева на 237-й позиции.
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В финале она переиграла россиянку Ирину Хромачеву со счетом 6:2, 5:7, 6:4.
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