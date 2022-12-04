Белорусская теннисистка Ирина Шиманович выиграла турнир в Рио-де-Жанейро

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Ирина Шиманович выиграла турнир ITF-W60 в Рио-де-Жанейро, передает «МИР 24».

В финале соревнований на грунтовых кортах Шиманович переиграла россиянку Ирину Хромачеву – 6:2, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. Призовой фонд турнира составил 60 тысяч долларов.

В мировом рейтинге у Шиманович 316-й номер, Хромачева на 237-й позиции.