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Мастерская на рельсах: в Беларуси презентовали машину для ремонта вагонов

05.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском Пинске презентовали новую технику для ремонта вагонов. Собрана она из отечественных и российских комплектующих и выполняет в десятки раз больше операций, чем самые лучшие ее мировые аналоги, передает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

С золотым конфетти, аплодисментами и вспышками фотокамер – так презентуют в белорусском Пинске промышленную новинку. Конструкторы назвали ее комбайном по ремонту вагонов, по своей сути это мастерская на рельсах. Она в автоматическом режиме и практически без ручного труда способна произвести более 30 операций по ремонту грузовых, пассажирских и других вагонов. Для сравнения – аналоги могут сделать не более трех.

«Мы попытались реализовать все, что требуется в этой сфере, все это воплощено здесь. Данный комбайн может использоваться в любой точке, где есть колея 1520 мм. Это страны постсоветского пространства, а также Ирак, Иран, Китай», – рассказывает директор предприятия по производству кузнечно-прессового и литейного оборудования Максим Захаренко.

От стран СНГ до Китая – там, где используется так называемая русская колея. Ремонт идет, когда состав стоит на рельсах. Больше всего такая техника будет востребована на железной дороге, в грузовых портах и на любом большом предприятии, где есть колея и вагоны.

«Сегодня проводятся переговоры, и есть уже заказчик из Республики Казахстан, заинтересованный в приобретении образца, проведении опытных испытаний. Сегодня на нашей презентации присутствовали также представители Белорусской железной дороги. Они заинтересовались этим оборудованием», – отмечает генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Сергей Никифорович.

Новая техника полностью собрана из белорусских и российских комплектующих. На Пинском предприятии это не просто патриотизм, а дело с 10-летней традицией. Когда «Кузлитмаш» вошел в состав холдинга «БЕЛАЗ», закрыли более полусотни импортных позиций в промышленности в рамках двух крупных инвестпроектов Союзного государства.

На создание уникальной машины разработчикам понадобился всего год.

Ранее производство российско-белорусских трамваев запустили в Нижегородской области. Проект получил название «МиНиН» ( Минск + Нижний Новгород).



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Теги: Минск
 
 
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