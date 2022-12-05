Мастерская на рельсах: в Беларуси презентовали машину для ремонта вагонов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском Пинске презентовали новую технику для ремонта вагонов. Собрана она из отечественных и российских комплектующих и выполняет в десятки раз больше операций, чем самые лучшие ее мировые аналоги, передает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

С золотым конфетти, аплодисментами и вспышками фотокамер – так презентуют в белорусском Пинске промышленную новинку. Конструкторы назвали ее комбайном по ремонту вагонов, по своей сути это мастерская на рельсах. Она в автоматическом режиме и практически без ручного труда способна произвести более 30 операций по ремонту грузовых, пассажирских и других вагонов. Для сравнения – аналоги могут сделать не более трех.

«Мы попытались реализовать все, что требуется в этой сфере, все это воплощено здесь. Данный комбайн может использоваться в любой точке, где есть колея 1520 мм. Это страны постсоветского пространства, а также Ирак, Иран, Китай», – рассказывает директор предприятия по производству кузнечно-прессового и литейного оборудования Максим Захаренко.