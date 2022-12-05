Передвижные медпункты в Беларуси набирают популярность

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Поликлиника на колесах» – одна из популярных зимних медицинских услуг в Беларуси. Больше стало сезонных заболеваний, а значит, и пациентов. В Брестской области вопрос решили с помощью передвижного медицинского комплекса . Как это работает, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Очередь из пациентов ожидает медицинский автобус уже с утра. Чтобы зимой люди не замерзли, медкомплекс паркуется ближе к общественным зданиям, чтобы было где согреться.

«Пришла со всеми проблемами. Анализы надо, кардиограмму сердца надо, стало барахлить. Даже по женским вопросам пришлось обследоваться. Именно здесь нашли мою проблему, помогли мне», – рассказала пациентка мини-поликлиники Надежда Гринько.

Надежда Гринько здесь одна из самых частых пациенток. Ей 78. Живет одна. До города около 30 километров. Автобус в районный центр ходит не каждый день. Спасает передвижной медцентр.

В передвижном медкомплексе современная техника и команда разных медиков. Врач общей практики и помощник в постоянном составе. Раз в месяц с ними выезжают педиатр, гинеколог и онколог. Здесь могут провести скрининг рака, помогут определить болезнь на самых ранних этапах.

«Это хорошее подспорье в рамках диспансеризации населения. Кроме того, фельдшер может брать даже капиллярную кровь у детей. И это является основным приоритетом в оказании помощи сельскому населению. Потому что в условиях ФАПа такие виды исследований невозможны», – сказала врач по медицинской профилактике Пинской центральной поликлиники Алла Войтович.

На одного пациента отводится 10 – 15 минут. Пока врач проводит осмотр, медсестра берет анализы или делает электрокардиограмму. К тем, кто сам не может прийти на прием, врачи приезжают на дом.

Объявления о прибытии медцентра на колесах появляются заранее. На общественных зданиях, остановках, в социальных сетях и газетах. За месяц врачи успевают побывать в 35 населенных пунктах.

«В нашей поликлинике обслуживаются более 70 тысяч пациентов. В районе находятся около 40 тысяч пациентов. Соответственно, один передвижной комплекс позволяет компенсировать или заменить пять фельдшерско-акушерских пунктов», – рассказал главный врач центральной поликлиники Пинска Игорь Киктенко.

Медицинский автобус привозит в поселок еще и лекарства. В списке самые необходимые для всех, и медпрепараты по заказу пациентов.



Передвижной медицинский комплекс в регионе работает уже 10 месяцев. За это время обслужили более трех тысяч человек.