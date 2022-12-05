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Передвижные медпункты в Беларуси набирают популярность
05.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Поликлиника на колесах» – одна из популярных зимних медицинских услуг в Беларуси. Больше стало сезонных заболеваний, а значит, и пациентов. В Брестской области вопрос решили с помощью
Очередь из пациентов ожидает медицинский автобус уже с утра. Чтобы зимой люди не замерзли, медкомплекс паркуется ближе к общественным зданиям, чтобы было где согреться.
Надежда Гринько здесь одна из самых частых пациенток. Ей 78. Живет одна. До города около 30 километров. Автобус в районный центр ходит не каждый день. Спасает передвижной медцентр.
В передвижном медкомплексе современная техника и команда разных медиков. Врач общей практики и помощник в постоянном составе. Раз в месяц с ними выезжают педиатр, гинеколог и онколог. Здесь могут провести скрининг рака, помогут определить болезнь на самых ранних этапах.
На одного пациента отводится 10 – 15 минут. Пока врач проводит осмотр, медсестра берет анализы или делает электрокардиограмму. К тем, кто сам не может прийти на прием, врачи приезжают на дом.
Объявления о прибытии медцентра на колесах появляются заранее. На общественных зданиях, остановках, в социальных сетях и газетах. За месяц врачи успевают побывать в 35 населенных пунктах.
Медицинский автобус привозит в поселок еще и лекарства. В списке самые необходимые для всех, и медпрепараты по заказу пациентов.
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В передвижном медкомплексе современная техника и команда разных медиков. Врач общей практики и помощник в постоянном составе. Раз в месяц с ними выезжают педиатр,...
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