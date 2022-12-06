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Погода в СНГ: на север Казахстана пришли 28-градусные морозы, в столице Армении выпал первый снег
06.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Легкий мороз и солнце в Москве. Днем до минус 8.
Казахстан
Стужа в Казахстане медленно, но верно продвигается вглубь страны. В морозных лидерах север республики, там до минус 28. Школьники и студенты первого и второго курсов остаются дома. На западе, на побережье Каспия замерзают лебеди. Местные жители сняли, как птицы с трудом пробивают ледяную корку. Многим не хватает сил двигаться дальше.
Снегопад в Бишкеке к утру преобразил улицы. Днем в столице Кыргызстана до минус трех. Такой натиск зимы нетипичен для местного климата. Впервые за 10 лет зима в республике началась с холодов. Снегом замело почти всю территорию республики, особенно горные участки. Всю ночь спасатели МЧС и сотрудники дорожных служб расчищали участок дороги Ош – Бишкек на перевале Тоо Ашуу. Обрабатывали полотно противогололедными средствами. Сейчас дорога для транспорта открыта.
Армения
Снегопад в Армении засыпал горные трассы. Закрыты дороги на востоке страны. В Тавуше, Шираке и Сюнике движение затрудняет гололедица, а на трассах Араратской области плохая видимость из-за сильного тумана. Первый снег выпал и в Ереване. Но поскольку на улице плюсовая температура, снежинки быстро таяли.
Беларусь
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