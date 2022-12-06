Погода в СНГ: на север Казахстана пришли 28-градусные морозы, в столице Армении выпал первый снег

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Легкий мороз и солнце в Москве. Днем до минус 8. Снега не будет до четверга. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Стужа в Казахстане медленно, но верно продвигается вглубь страны. В морозных лидерах север республики, там до минус 28. Школьники и студенты первого и второго курсов остаются дома. На западе, на побережье Каспия замерзают лебеди. Местные жители сняли, как птицы с трудом пробивают ледяную корку. Многим не хватает сил двигаться дальше.



Кыргызстан

Снегопад в Бишкеке к утру преобразил улицы. Днем в столице Кыргызстана до минус трех. Такой натиск зимы нетипичен для местного климата. Впервые за 10 лет зима в республике началась с холодов. Снегом замело почти всю территорию республики, особенно горные участки. Всю ночь спасатели МЧС и сотрудники дорожных служб расчищали участок дороги Ош – Бишкек на перевале Тоо Ашуу. Обрабатывали полотно противогололедными средствами. Сейчас дорога для транспорта открыта.

Армения

Снегопад в Армении засыпал горные трассы. Закрыты дороги на востоке страны. В Тавуше, Шираке и Сюнике движение затрудняет гололедица, а на трассах Араратской области плохая видимость из-за сильного тумана. Первый снег выпал и в Ереване. Но поскольку на улице плюсовая температура, снежинки быстро таяли.

Беларусь



Мороз и солнце на большей части Беларуси. Ночью до минус 13. Днем – минус 8. И лишь на западе страны оттепель. Из-за резких перепадов температуры не все медведи Березинского заповедника ушли в спячку. Пара косолапых выходит на кукурузные поля подкрепиться. А вот Тристан из Минского зоопарка уснул еще в конце ноября. Зато его молодая подруга медведица Нюра пока бодрствует.