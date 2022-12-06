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Какие налоги нужно платить при торговле на маркетплейсах: гайд от бухгалтера

06.12.2022 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Какие налоги нужно платить при торговле на маркетплейсах: гайд от бухгалтера

Если в Беларуси примут опубликованный проект изменений в Налоговый кодекс, то отчетность Wildberries и Ozon можно будет использовать как первичные учетные документы (однако только в рамках НДС, поскольку для остального бухучета формулировка пока очень обтекаемая — ждем дальнейшие изменения). И это хорошая новость. Но об этом пока говорить рано, поэтому на конференции «Маркетплейсы» финансовый директор и главный бухгалтер Светлана Малинина рассказала в целом о том, как вести налоговый учет и правильно уплачивать налоги при работе с маркетплейсами.

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Что нужно сделать для начала работы на маркетплейсах

— Для начала продаваж на маркетплейсах вам необходимо приобрести какой-то юридический статус на территории Республики Беларусь, а потом принять оферту выбранной площадки и внести сови данные на портале регистрации валютных договоров Национального банка. Напомню, что межвалютные договора подлежат регистрации, если у них сумма контракта не определена (это как раз наш случай) или если превышает 4000 базовых величин.

Какие налоги нужно платить при торговле на маркетплейсах: гайд от бухгалтера

Кроме того, поскольку мы используем форму дистанционной торговли, обязательна регистрация в торговом реестре. Эта необходимость возникла, когда у Wildberries и Ozon появилось белорусское юридическое лицо.

Какие налоги нужно платить при торговле на маркетплейсах: гайд от бухгалтера

Регистрация в торговом реестре — несложная и недолгая процедура, которая для бизнеса бесплатна. Если у вас есть электронная цифровая подпись, это можно сделать очень быстро.

Какие налоги нужно платить при торговле на маркетплейсах: гайд от бухгалтера

Системы налогообложения при торговле на маркетплейсах

Сейчас на маркетплейсах работает немало индивидуальных предпринимателей. Но важно помнить, что только до конца 2022 года ИП в Беларуси могут использовать «упрощенку». С нового года, к сожалению, такой возможности не будет и ставка подоходного налога для ИП поднимется с 16% до 20%.

Какие налоги нужно платить при торговле на маркетплейсах: гайд от бухгалтера

Индивидуальный предприниматель на общей системе налогообложения может вести свой учет одним из двух способов:

  • умножать на 20% разницу между доходами и расходами;
  • умножать на 20% разницу между доходами и вычетом в 20 процентов (этот вычет прописан в пункте 36 статьи 205 Налогового кодекса, в этом случае можно не вести учет затратной части).

Какие налоги нужно платить при торговле на маркетплейсах: гайд от бухгалтера

Единый налог при дистанционной торговле не применяется, потому что там есть договор поручения. Иногда об этом забывают.

В последнее время встречается много именно юридических лиц, у которых есть интернет-магазин и параллельно они хотят выходить на Wildberries. Юридическое лицо остается на «упрощенке» 6 процентов и дальше, поэтому здесь ограничений нет. Пожалуйста, вы можете использовать ее, вам никто не запрещает. Юридическое лицо также может работать на общей системе налогообложения с уплатой налога на прибыль, ставка по которому с 1 января 2023 года поднимется до 20%, и с уплатой НДС 10% или 20% в зависимости от группы товаров.

Какие налоги нужно платить при торговле на маркетплейсах: гайд от бухгалтера

Налоговый учет при торговле на маркетплейсах

Самая болезненная тема — налоговый учет, потому что сейчас еще нет четкого описания понятия дистанционной торговли и списка документов, которые признаются первичными учетными документами при торговле через маркетплейс. До принятия изменений в Налоговый кодекс, трудно о чем-то говорить.

Но общие принципы учета не изменятся. Я обычно советую начинать учет с момента, когда вы определяете, кто поставщик вашего товара. Это могут быть резиденты либо нерезиденты Беларуси.

Какие налоги нужно платить при торговле на маркетплейсах: гайд от бухгалтера

Если вы покупаете товары у поставщика из Беларуси, то все относительно просто: купили товар, заключили договор, перечислили деньги с расчетного счета — и ваш поставщик вам отгружает по накладной. А вот если вы покупаете у производителя или поставщика не из Беларуси, вам придется заключить договор оплаты с расчетного счета и на ввоз товара в страну.

Какие налоги нужно платить при торговле на маркетплейсах: гайд от бухгалтера

Нерезиденты делятся на две категории: из ЕАЭС и из других стран. Когда вы везете товар из стран — членов ЕАЭС (либо иных стран, если мы ввозим со стран ЕАЭС), необходимо самостоятельно подать документы по основному НДС до 20-числа месяца, следующего за месяцем ввоза товара. Условно я привезла товар 1 ноября. До 20 декабря я должна подать заявление на ввоз и оплатить НДС.

Какие налоги нужно платить при торговле на маркетплейсах: гайд от бухгалтера

Если же вы везете товар из других стран, то он попадает под таможенное декларирование и можно воспользоваться услугами таможенных декларантов.

Какие налоги нужно платить при торговле на маркетплейсах: гайд от бухгалтера

Вот вы привезли товар на территорию Республики Беларусь, поставили на приход, рассчитали себестоимость, цену отгрузки и так далее. Теперь отгружаете его для торговли на маркетплейсы — на сортировочный центр. При этом обязательно иметь накладную, чтобы видно было перемещение вашего товара. Передавать в долг и отдавать накладные нельзя. И помните: учетная цена — это ваша цена приобретения.

Какие налоги нужно платить при торговле на маркетплейсах: гайд от бухгалтера

Отчеты с Wildberries не забывайте скачивать (желательно с детализацией) и хранить. Иначе потом появляются ошибки в учете, которые очень легко вычислить. Не дай бог к вам придет налоговая проверка, а у вас будет нестыковка между отчетом из Wildberries и тем, что фактически пришло на расчетный счет.

Какие налоги нужно платить при торговле на маркетплейсах: гайд от бухгалтера

Смотрите: ваша выручка — это не то же самое, что деньги, которые пришли к вам на счет. Для налоговой выручка — это сумма из отчета маркетплейса, то есть до того, как площадка забирает свою комиссию. Та же ситуация, как с эквайрингом: оплатили 100 рублей, пришло 97, а для налоговой базы надо брать 100 рублей.

Какие налоги нужно платить при торговле на маркетплейсах: гайд от бухгалтера

Кстати, проверьте себя: правильно ли вы рассчитываете налоговую база по принципу оплаты и по принципу отгрузки. Тут задачи с готовыми примерами:


Какие налоги нужно платить при торговле на маркетплейсах: гайд от бухгалтера


Какие налоги нужно платить при торговле на маркетплейсах: гайд от бухгалтера

И еще небольшая «напоминалка» по налогам:

Какие налоги нужно платить при торговле на маркетплейсах: гайд от бухгалтера

Какие налоги нужно платить при торговле на маркетплейсах: гайд от бухгалтера

 

Особенности договоров с маркетплейсами

Есть некоторые особенности договоров при работе с маркетплейсами. Ozon и Wildberries имеют добротные рабочие договоры, которые адаптированы под них, под сами площадки. И они не готовы обсуждать с индивидуальными предпринимателями либо организациями какие-то иные условия поставки.Если вы обратили внимание, то оферта у маркетплейсов обновляется почти каждую неделю. Штрафы в одностороннем порядке устанавливаются, а потом и начисляются. Но их можно оспорить в судебном порядке. Есть прецендент, что выставленный штраф на 80 тысяч белорусских рублей успешно оспорили.

Какие налоги нужно платить при торговле на маркетплейсах: гайд от бухгалтера

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