Какие налоги нужно платить при торговле на маркетплейсах: гайд от бухгалтера

Источник материала: ProBusiness





Если в Беларуси примут опубликованный проект изменений в Налоговый кодекс, то отчетность Wildberries и Ozon можно будет использовать как первичные учетные документы (однако только в рамках НДС, поскольку для остального бухучета формулировка пока очень обтекаемая — ждем дальнейшие изменения). И это хорошая новость. Но об этом пока говорить рано, поэтому на конференции «Маркетплейсы» финансовый директор и главный бухгалтер Светлана Малинина рассказала в целом о том, как вести налоговый учет и правильно уплачивать налоги при работе с маркетплейсами.

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Что нужно сделать для начала работы на маркетплейсах

— Для начала продаваж на маркетплейсах вам необходимо приобрести какой-то юридический статус на территории Республики Беларусь, а потом принять оферту выбранной площадки и внести сови данные на портале регистрации валютных договоров Национального банка. Напомню, что межвалютные договора подлежат регистрации, если у них сумма контракта не определена (это как раз наш случай) или если превышает 4000 базовых величин.





Кроме того, поскольку мы используем форму дистанционной торговли, обязательна регистрация в торговом реестре . Эта необходимость возникла, когда у Wildberries и Ozon появилось белорусское юридическое лицо.





Регистрация в торговом реестре — несложная и недолгая процедура, которая для бизнеса бесплатна. Если у вас есть электронная цифровая подпись, это можно сделать очень быстро.





Системы налогообложения при торговле на маркетплейсах

Сейчас на маркетплейсах работает немало индивидуальных предпринимателей. Но важно помнить, что только до конца 2022 года ИП в Беларуси могут использовать «упрощенку». С нового года, к сожалению, такой возможности не будет и ставка подоходного налога для ИП поднимется с 16% до 20% .





Индивидуальный предприниматель на общей системе налогообложения может вести свой учет одним из двух способов:

умножать на 20% разницу между доходами и расходами;

умножать на 20% разницу между доходами и вычетом в 20 процентов (этот вычет прописан в пункте 36 статьи 205 Налогового кодекса, в этом случае можно не вести учет затратной части).





Единый налог при дистанционной торговле не применяется, потому что там есть договор поручения. Иногда об этом забывают.

В последнее время встречается много именно юридических лиц, у которых есть интернет-магазин и параллельно они хотят выходить на Wildberries. Юридическое лицо остается на «упрощенке» 6 процентов и дальше, поэтому здесь ограничений нет. Пожалуйста, вы можете использовать ее, вам никто не запрещает. Юридическое лицо также может работать на общей системе налогообложения с уплатой налога на прибыль, ставка по которому с 1 января 2023 года поднимется до 20%, и с уплатой НДС 10% или 20% в зависимости от группы товаров.





Налоговый учет при торговле на маркетплейсах

Самая болезненная тема — налоговый учет, потому что сейчас еще нет четкого описания понятия дистанционной торговли и списка документов, которые признаются первичными учетными документами при торговле через маркетплейс. До принятия изменений в Налоговый кодекс, трудно о чем-то говорить.

Но общие принципы учета не изменятся. Я обычно советую начинать учет с момента, когда вы определяете, кто поставщик вашего товара. Это могут быть резиденты либо нерезиденты Беларуси.





Если вы покупаете товары у поставщика из Беларуси, то все относительно просто: купили товар, заключили договор, перечислили деньги с расчетного счета — и ваш поставщик вам отгружает по накладной. А вот если вы покупаете у производителя или поставщика не из Беларуси, вам придется заключить договор оплаты с расчетного счета и на ввоз товара в страну.





Нерезиденты делятся на две категории: из ЕАЭС и из других стран. Когда вы везете товар из стран — членов ЕАЭС (либо иных стран, если мы ввозим со стран ЕАЭС), необходимо самостоятельно подать документы по основному НДС до 20-числа месяца, следующего за месяцем ввоза товара. Условно я привезла товар 1 ноября. До 20 декабря я должна подать заявление на ввоз и оплатить НДС.





Если же вы везете товар из других стран, то он попадает под таможенное декларирование и можно воспользоваться услугами таможенных декларантов.





Вот вы привезли товар на территорию Республики Беларусь, поставили на приход, рассчитали себестоимость, цену отгрузки и так далее. Теперь отгружаете его для торговли на маркетплейсы — на сортировочный центр. При этом обязательно иметь накладную, чтобы видно было перемещение вашего товара. Передавать в долг и отдавать накладные нельзя. И помните: учетная цена — это ваша цена приобретения.





Отчеты с Wildberries не забывайте скачивать (желательно с детализацией) и хранить. Иначе потом появляются ошибки в учете, которые очень легко вычислить. Не дай бог к вам придет налоговая проверка, а у вас будет нестыковка между отчетом из Wildberries и тем, что фактически пришло на расчетный счет.





Смотрите: ваша выручка — это не то же самое, что деньги, которые пришли к вам на счет. Для налоговой выручка — это сумма из отчета маркетплейса, то есть до того, как площадка забирает свою комиссию. Та же ситуация, как с эквайрингом: оплатили 100 рублей, пришло 97, а для налоговой базы надо брать 100 рублей.





Кстати, проверьте себя: правильно ли вы рассчитываете налоговую база по принципу оплаты и по принципу отгрузки. Тут задачи с готовыми примерами:













И еще небольшая «напоминалка» по налогам:









Особенности договоров с маркетплейсами

Есть некоторые особенности договоров при работе с маркетплейсами. Ozon и Wildberries имеют добротные рабочие договоры, которые адаптированы под них, под сами площадки. И они не готовы обсуждать с индивидуальными предпринимателями либо организациями какие-то иные условия поставки. Если вы обратили внимание, то оферта у маркетплейсов обновляется почти каждую неделю. Штрафы в одностороннем порядке устанавливаются, а потом и начисляются. Но их можно оспорить в судебном порядке. Есть прецендент, что выставленный штраф на 80 тысяч белорусских рублей успешно оспорили.





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