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Лукашенко назвал обеспечение жильем военнослужащих одним из приоритетов госполитики
06.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Обеспечение военных жильем – один из приоритетов госполитики. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент поручил правительству рассмотреть возможность выкупа арендных квартир для людей в погонах.
Сейчас на учете нуждающихся находятся больше 30 тысяч военнослужащих. Из них треть в Минске. Для поддержки таких людей действует несколько механизмов. Например, доплата за съемное
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Президент поручил правительству рассмотреть возможность выкупа арендных квартир для людей в погонах.
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