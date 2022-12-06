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Лукашенко назвал обеспечение жильем военнослужащих одним из приоритетов госполитики

06.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Обеспечение военных жильем – один из приоритетов госполитики. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент поручил правительству рассмотреть возможность выкупа арендных квартир для людей в погонах.

«Военнослужащие, как и госслужащие, врачи, учителя – это бюджетники, выполняющие важнейшие для страны функции. Эти профессии выбирают не из-за больших зарплат, а по призванию, зову сердца, исходя из высоких моральных принципов и патриотизма. Я неоднократно подчеркивал, что многодетные и люди в погонах – это наши первоочередники», – подчеркнул Лукашенко.

Сейчас на учете нуждающихся находятся больше 30 тысяч военнослужащих. Из них треть в Минске. Для поддержки таких людей действует несколько механизмов. Например, доплата за съемное жилье. Также на время службы многим предоставляют арендные квадратные метры от государства. Их стоимость гораздо ниже. Вариант удобный, подчеркнул Александр Лукашенко. Военные часто переезжают с места на место. Но они и их семьи должны быть уверены в завтрашнем дне. Накопить на собственную квартиру им сложно. Те, кто находится на военной службе, не имеют права подрабатывать или вести бизнес параллельно.



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Теги: Минск
 
 
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Президент поручил правительству рассмотреть возможность выкупа арендных квартир для людей в погонах.
 
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