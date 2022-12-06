Лукашенко назвал обеспечение жильем военнослужащих одним из приоритетов госполитики

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Обеспечение военных жильем – один из приоритетов госполитики. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент поручил правительству рассмотреть возможность выкупа арендных квартир для людей в погонах.

«Военнослужащие, как и госслужащие, врачи, учителя – это бюджетники, выполняющие важнейшие для страны функции. Эти профессии выбирают не из-за больших зарплат, а по призванию, зову сердца, исходя из высоких моральных принципов и патриотизма. Я неоднократно подчеркивал, что многодетные и люди в погонах – это наши первоочередники», – подчеркнул Лукашенко.