Минлесхоз: Цена новогодней елки в Беларуси останется на уровне прошлого года

Сосна пользуется большим спросом в южных регионах Беларуси – Гомельской и Брестской областях.

Кроме того, в Беларуси набирает популярность покупка новогодних деревьев в кадках – весной такие деревья можно высадить либо на даче, либо на специально предоставляемых для этого участках.

В Минлесхозе добавили, что открытие новогодних елочных базаров в Брестской области запланировано на 17 декабря, в Минской, Гродненской, Могилевской и Витебской областях – на 20 декабря, в Гомельской – на 22 декабря.