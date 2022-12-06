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Минлесхоз: Цена новогодней елки в Беларуси останется на уровне прошлого года

06.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Стоимость новогодней елки в Беларуси в этом году останется на уровне прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста управления лесного хозяйства Минлесхоза республики Александра Овсея.

«В этом году стоимость новогодних деревьев остается на уровне прошлого года. В лесхозах дерево до метра будет стоить от восьми белорусских рублей (около 203 российских), от одного метра и выше – от 10 белорусских рублей (примерно 254 российских рубля). На елочных базарах цены будут незначительно выше, а также
стоимость новогодних деревьев в регионах может отличаться», – рассказал Овсей.

По его словам, ежегодно подведомственные Минлесхозу предприятия реализуют 130 – 140 тысяч деревьев, при этом около 40 тысяч приходится на сосну обыкновенную, а остальные – на ель европейскую.

Сосна пользуется большим спросом в южных регионах Беларуси – Гомельской и Брестской областях.

Кроме того, в Беларуси набирает популярность покупка новогодних деревьев в кадках – весной такие деревья можно высадить либо на даче, либо на специально предоставляемых для этого участках.

В Минлесхозе добавили, что открытие новогодних елочных базаров в Брестской области запланировано на 17 декабря, в Минской, Гродненской, Могилевской и Витебской областях – на 20 декабря, в Гомельской – на 22 декабря.

Ранее зоопсихолог, специалист по коррекции поведения котов Надежда Симохина рассказала, какие опасности могут подстерегать домашнего питомца в новогодние праздники и как обезопасить новогоднее дерево от любознательного хищника.



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Ежегодно подведомственные Минлесхозу страны предприятия реализуют 130 – 140 тысяч деревьев.
 
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