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Минлесхоз: Цена новогодней елки в Беларуси останется на уровне прошлого года
06.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Стоимость новогодней елки в Беларуси в этом году останется на уровне прошлого года, сообщает
Сосна пользуется большим спросом в южных регионах Беларуси – Гомельской и Брестской областях.
Кроме того, в Беларуси набирает популярность покупка новогодних деревьев в кадках – весной такие деревья можно высадить либо на даче, либо на специально предоставляемых для этого участках.
В Минлесхозе добавили, что открытие новогодних елочных базаров в Брестской области запланировано на 17 декабря, в Минской, Гродненской, Могилевской и Витебской областях – на 20 декабря, в Гомельской – на 22 декабря.
Ранее зоопсихолог, специалист по коррекции поведения котов Надежда Симохина рассказала, какие опасности могут подстерегать домашнего питомца в новогодние праздники и
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Ежегодно подведомственные Минлесхозу страны предприятия реализуют 130 – 140 тысяч деревьев.
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