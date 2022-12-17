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Жертвами пожара в минской пятиэтажке стали шесть человек

17.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске ликвидировали пожар в пятиэтажном доме. Сотрудники МЧС спасли более 20 человек. Трое, в том числе ребенок, госпитализированы, передает телеканал «МИР 24».

Пожарные справились с огнем в течение 15 минут, затем они обнаружили троих погибших на втором этаже дома, еще троих – на четвертом этаже. Кроме версии о взрыве газа следователи рассматривают еще одну: взрыв легковоспламеняющейся жидкости. Возможно, она хранилась в емкостях, найденных в одной из квартир. Следственный комитет возбудил уголовное дело.



 
Теги: Минск
 
 
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Трое жильцов дома, в том числе ребенок, госпитализированы.
 
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