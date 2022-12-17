Рекордный урожай лимонов собрали на плантациях под Минском

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси несмотря на метели и морозы собирают лимоны. В этом году на плантациях под Минском рекордный урожай, его – в семь раз больше, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

«Вот эти первые южане, которые к нам попали двух сортов. Сорт «Мэйера» и «Павловский». Конечно, большинство любителей – сорта «Мэйера», потому что аромат неповторимый, кожица тоненькая», – рассказала директор сельхозпредприятия Нина Железнова.

«С одного лимона мы один раз выжали, взяли 200-граммовый лимон, и выжали 190 граммов сока. Попробуйте выжать из привезенных с югов столько, не выжмете!», –отметил начальник тепличного комбината Владислав Шабанов.

В этом году провели еще один эксперимент. Но уже с температурой. Так здесь тренируют устойчивость южных сортов к морозам.

«Мы держали 2,5 месяца 5 градусов, но они у нас выдержали. И как только в конце февраля мы дали им температуру ту, которая необходима, листья расправились, они сразу же все зацвели», – рассказал Владислав Шабанов.

Цвести деревья начинают с увеличением светового дня. А через девять месяцев фрукты можно собирать. Сбор с ноября по февраль.

«Машинками не собирают, только вручную или секаторы специальные, которыми деревья обрезают. Но, в основном, здесь собираем все вручную, чтобы сохранить плод, чтобы в магазин попал красивый, натуральный продукт», – сказала лаборант Елена Савчук.

Фрукты капризные. Кроме комфортной температуры в теплице, нужен постоянный подогрев корневой системы и высокая влажность. В кадке питательный грунт. Дополнительно растения подкармливают, для опыления покупают шмелиные семьи. Это дает плюс 35% к урожаю.