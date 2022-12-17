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Рекордный урожай лимонов собрали на плантациях под Минском
17.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси несмотря на метели и морозы собирают лимоны. В этом году на плантациях под Минском рекордный урожай, его – в семь раз больше, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
«Вот эти первые южане, которые к нам попали двух сортов. Сорт «Мэйера» и «Павловский». Конечно, большинство любителей – сорта «Мэйера», потому что аромат неповторимый, кожица тоненькая», – рассказала директор сельхозпредприятия Нина Железнова.
«С одного лимона мы один раз выжали, взяли 200-граммовый лимон, и выжали 190 граммов сока. Попробуйте выжать из привезенных с югов столько, не выжмете!», –отметил начальник тепличного комбината Владислав Шабанов.
В этом году провели еще один эксперимент. Но уже с температурой. Так здесь тренируют устойчивость южных сортов к морозам.
Цвести деревья начинают с увеличением светового дня. А через девять месяцев фрукты можно собирать. Сбор с ноября по февраль.
«Машинками не собирают, только вручную или секаторы специальные, которыми деревья обрезают. Но, в основном, здесь собираем все вручную, чтобы сохранить плод, чтобы в магазин попал красивый, натуральный продукт», – сказала лаборант Елена Савчук.
Фрукты капризные. Кроме комфортной температуры в теплице, нужен постоянный подогрев корневой системы и высокая влажность. В кадке питательный грунт. Дополнительно растения подкармливают, для опыления покупают шмелиные семьи. Это дает плюс 35% к урожаю.
«Купленные плоды везутся не сразу желтые, именно с Запада или с югов везутся. Они везутся в фазе начала биологической спелости. То есть их потом искусственно дозаривают, искусственными газами. Естественно, кожица становится твердой. А наши спеют на кустах и сразу срываются желтые, кожица мягкая при этом», – объяснил начальник тепличного комбината.
Белорусские лимоны и хранятся дольше. При правильной температуре от 6 до 8 градусов фрукты могут пролежать несколько месяцев. На комбинате говорят, это бизнес на перспективу.
«Вырастить такие объемы сложно, потому что расход энергоносителей. Мы бы с участка могли получить, к примеру, где-то 300 тонн томатов. Мы понимаем, что опыт дорогого стоит. Это опыты для нас, это опыт для страны, это сегодня своего рода для нашего предприятия маленькое импортозамещение», – сказала Нина Железнова.
Пока тепличные лимоны продают в местном магазине. Покупать их приезжают из разных регионов страны. Килограмм стоит в среднем 6 белорусских, или около 150 российских рублей.
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Белорусские лимоны могут храниться несколько месяцев.
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