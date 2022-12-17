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Водители в Бресте обвинили польские службы в пробках на границе
17.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Огромные пробки на белорусско-польской границе. На пункте пропуска «Брест» скопилась такая очередь легковых автомобилей, что можно простоять сутки. Как водители спасаются от холода и что спровоцировало такие заторы, разбиралась корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
«Выезд в Польшу для нас как турне. В термосе чай без сахара, полезный. Хорошая погода, всегда хочется кушать. Сзади подушки лежат», – рассказал водитель из Беларуси Дмитрий.
Олеся и Дмитрий в Польшу ездят раз в месяц по делам бизнеса. Запас приграничного провианта с каждой поездкой у семьи растет. С собой дополнительные зарядные устройства для телефона и побольше теплой одежды. Неизвестно, сколько времени придется провести на морозе.
«Продвижка очень медленная. Как видно, именно польская сторона не работает. Все время стою, греюсь. Сижу одетый, в теплой крутке», – сказал водитель Павел.
В очереди в пункте пропуска «Брест» около ста авто. Водители стоят в пробке уже сутки. Раньше ту же границу пересекали за несколько часов. По словам автомобилистов, есть проблемы и на выезде из Польши в Беларусь. Причины, по их мнению, в плохой организованности приграничного автодвижения в соседней стране.
По данным Таможенного и Погранкомитетов Беларуси, сопредельная сторона намеренно замедляет потоки авто почти в два раза. В преддверии праздников обстановка накаляется – больше туристов, больше и товаров.
«Это и крупная бытовая техника, и товары, подлежащие обложению таможенными платежами. Организованы дополнительные рабочие места, введено дополнительное количество сотрудников рабочей смены», – рассказал начальник таможенного поста «Варшавский мост» Николай Кабанов.
Белорусские пограничники делают все, чтобы сократить очереди из авто. Однако не могут впустить в пункт пропуска машин больше, чем готова принять польская сторона.
За 8 месяцев белорусским безвизом воспользовались больше 360 тысяч литовцев, латышей и поляков. В ответ Варшава ограничила список товаров, которые можно ввезти из Беларуси. Но польские водители все же находят повод для поездок.
«Я тут работаю, у меня своя фирма. Мебель делаю, купил фабрику», – рассказал предприниматель из Польши Тадеуш.
«Еду заправиться топливом, потому что у вас выгоднее. Буду заливать полный бак. Здесь топливо почти в два раза дешевле, экономия – три польских злотых на литр», – рассказал водитель из Польши Губерт.
Пункт пропуска расположен в черте Бреста. Чтобы не мешать движению в городе и не создавать аварийных ситуаций, особенно сейчас, в снегопады, очередь из авто выстроилась ближе к Брестской крепости.
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Приехавшие за дешевым бензином польские водители тратят его на обогрев автомобилей в очередях на выезд.
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