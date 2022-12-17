Водители в Бресте обвинили польские службы в пробках на границе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Огромные пробки на белорусско-польской границе. На пункте пропуска «Брест» скопилась такая очередь легковых автомобилей, что можно простоять сутки. Как водители спасаются от холода и что спровоцировало такие заторы, разбиралась корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

«Выезд в Польшу для нас как турне.​ ​​В термосе чай без сахара, полезный. Хорошая погода, всегда хочется кушать. Сзади подушки лежат», – рассказал водитель из Беларуси Дмитрий.

Олеся и Дмитрий в Польшу ездят раз в месяц по делам бизнеса.​ Запас приграничного провианта с каждой поездкой у семьи растет. С собой дополнительные зарядные устройства для телефона и побольше теплой одежды.​ Неизвестно, сколько времени придется провести на морозе.

«Продвижка очень медленная. Как видно, именно польская сторона не работает.​ Все время стою, греюсь. Сижу одетый, в теплой крутке», – сказал водитель Павел.

«Настоялись, намерзлись.​ У нас пропускают нормально. А там набивается хвост этот и стоит. А они работают через пень-колоду», – считает Сергей.

В очереди в пункте пропуска «Брест» около ста авто. Водители стоят в пробке уже сутки. Раньше ту же границу пересекали​ за несколько часов. По словам автомобилистов, есть проблемы и на выезде​ из Польши в Беларусь. Причины, по их мнению, в плохой организованности приграничного автодвижения в соседней стране.



«Еле добрались до границы. Там большая очередь грузовиков. Они стоят в два ряда. Встречным машинам очень тяжело проехать, ехали по обочине», – говорит водитель.

По данным Таможенного и Погранкомитетов Беларуси, сопредельная сторона намеренно замедляет потоки авто почти в два раза. В преддверии праздников обстановка накаляется – больше туристов, больше и товаров.

«Это и крупная бытовая техника, и товары, подлежащие обложению таможенными платежами.​ Организованы дополнительные рабочие места, введено дополнительное количество сотрудников рабочей смены», – рассказал начальник таможенного поста «Варшавский мост» Николай Кабанов.

Белорусские пограничники делают все, чтобы сократить очереди из авто. Однако не могут впустить в пункт пропуска машин больше, чем готова принять польская сторона.

«Эта тенденция сохраняется уже несколько недель. Отдельно стоит отметить, что в некоторые часы польская сторона не пропускает на свою территорию вообще ни одного авто. Люди, таким образом, простаивают в искусственно создаваемых очередях», – сказал официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.

За 8 месяцев белорусским безвизом воспользовались больше 360 тысяч литовцев, латышей и поляков. В ответ Варшава ограничила список товаров, которые можно ввезти из Беларуси. Но польские водители все же находят повод для поездок.

«Я тут работаю, у меня своя фирма. Мебель делаю, купил фабрику», – рассказал предприниматель из Польши Тадеуш.

«Еду заправиться топливом, потому что у вас выгоднее. Буду заливать полный бак. Здесь топливо почти в два раза дешевле, экономия – три польских злотых на литр», – рассказал водитель из Польши Губерт.

Пункт пропуска расположен в черте​ Бреста. Чтобы не мешать движению в городе и не создавать аварийных ситуаций,​ особенно сейчас, в снегопады,​ очередь из авто выстроилась ближе к Брестской крепости.