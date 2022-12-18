Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 12 по 18 декабря 2022 года

Источник материала: ProBusiness



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Латинобургеры, сюрпризы Налогового кодекса и советы по инвестициям в крипту. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Налоговый консультант и соучредитель бухгалтерской компании «Директ Актив» Вера Солянкова рассказала , кто и за что должен будет платить налог на профессиональный доход и как изменится единый налог, когда примут изменения в Налоговый кодекс.

Владелец трех ювелирных сетей объяснил , что происходит на рынке и как можно пережить кризис.

Полезное для бизнеса

Многие крупные компании выбирают в качестве вектора развития — превращение в экосистему, т.е. создание дополнительных продуктов и сервисов для различных сфер жизни своих клиентов. Такой путь обычно выбирают банки, телеком-компании и онлайн-сервисы. Превращение в экосистему делает компанию частью жизни большого количества людей. И далее бизнес часто приходит к мысли о коллаборациях с сильными игроками из других сфер. Для клиента преимущества экосистемного подхода компаний и их коллабораций очевидны. Но почему сами компании решают развиваться именно в этом ключе? И как это влияет в целом на бизнес-среду? Вот, что думает об этом бизнес-аналитик и основатель экспертной группы Octopance Денис Денисов.

Пока все суетятся с подведением итогов 2022 года, важно не забыть подумать о будущем. Если вы только ищете нишу для открытия своего дела или если задумались о расширении, то предлагаем топ-5 ниш, в которые стоит заходить в 2023-м , от предпринимателя Валерия Солопова.

Команда «Рабочей группы» приехала в студию Perfumer Note к парфюмеру-стилисту Николаю Ярцу, который работает в индустрии уже более 10 лет и создал или подобрал более 600 ароматов. С Николаем мы встречались чуть больше года назад. Тогда его компания развивала сразу несколько направлений, а сам Николай разрывался от количества рабочих задач. С тех пор многое изменилось… Теперь Николай сконцентрировался на обучении будущих парфюмеров и растит сотрудников для собственного бизнеса.

И вот несколько советов: валюты стоит вкладываться в 2023 году">в какие криптовалюты стоит вкладываться в 2023 году и какие инструменты маркетинга будут работать.

Истории бизнеса

По официальным данным, на начало лета 2022 года в Беларуси работали 3150 агроусадеб, за 16 лет их количество выросло примерно в 100 раз. Похоже, белорусы полюбили отдых на природе, а бизнес научился реагировать на спрос, предлагая новые и новые локации. Насколько сложно работать в таком высококонкурентном направлении и как дать гостю уникальное предложение, а также наладить с ним долгие и теплые отношения? Читайте вдохновляющую историю усадьбы «Домик на Ислочи» .

Жеан Франко Витриаго приехал в Беларусь в 2014 году — здесь жила его любимая девушка Дарья. Вскоре молодые люди поженились и начали думать, чем заняться. Решили открыть кафе с уличной едой — латиноамериканскими бургерами по авторским рецептам венесуэльца. Продукт пришелся по вкусу белорусам. С самого начала в бургерную Sabroso в Молодечно выстраивались такие очереди, что у ребят была одна проблема — накормить всех желающих. Потом точки с «латинобургерами» (и не только) появились в столице. О том, как сегодня развивается небольшой венесуэльско-белорусский семейный бизнес, читайте в нашей статье.

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