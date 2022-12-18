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Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 12 по 18 декабря 2022 года
18.12.2022 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Латинобургеры, сюрпризы Налогового кодекса и советы по инвестициям в крипту. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Налоговый консультант и соучредитель бухгалтерской компании «Директ Актив» Вера Солянкова
Владелец трех ювелирных сетей
Полезное для бизнеса
Многие крупные компании выбирают в качестве вектора развития — превращение в экосистему, т.е. создание дополнительных продуктов и сервисов для различных сфер жизни своих клиентов. Такой путь обычно выбирают банки, телеком-компании и онлайн-сервисы. Превращение в экосистему делает компанию частью жизни большого количества людей. И далее бизнес часто приходит к мысли о коллаборациях с сильными игроками из других сфер. Для клиента преимущества экосистемного подхода компаний и их коллабораций очевидны. Но почему сами компании решают развиваться именно в этом ключе? И как это влияет в целом на бизнес-среду?
Пока все суетятся с подведением итогов 2022 года, важно не забыть подумать о будущем. Если вы только ищете нишу для открытия своего дела или если задумались о расширении, то
Команда «Рабочей группы»
И вот несколько советов: валюты стоит вкладываться в 2023 году">в какие криптовалюты стоит вкладываться в 2023 году и
Истории бизнеса
По официальным данным, на начало лета 2022 года в Беларуси работали 3150 агроусадеб, за 16 лет их количество выросло примерно в 100 раз. Похоже, белорусы полюбили отдых на природе, а бизнес научился реагировать на спрос, предлагая новые и новые локации. Насколько сложно работать в таком высококонкурентном направлении и как дать гостю уникальное предложение, а также наладить с ним долгие и теплые отношения?
Жеан Франко Витриаго приехал в Беларусь в 2014 году — здесь жила его любимая девушка Дарья. Вскоре молодые люди поженились и начали думать, чем заняться. Решили открыть кафе с уличной едой — латиноамериканскими бургерами по авторским рецептам венесуэльца. Продукт пришелся по вкусу белорусам. С самого начала в бургерную Sabroso в Молодечно выстраивались такие очереди, что у ребят была одна проблема — накормить всех желающих. Потом точки с «латинобургерами» (и не только) появились в столице. О том, как сегодня развивается небольшой венесуэльско-белорусский семейный бизнес,
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Латинобургеры, сюрпризы Налогового кодекса и советы по инвестициям в крипту. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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