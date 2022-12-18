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Лучшие пары СНГ приехали на танцевальный турнир в Минск
18.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Около тысячи лучших танцоров из Беларуси, России, Армении и Азербайджана собрались в Минске. Для них впервые в открытом формате проходят Кубок Беларуси и Кубок cтолицы по спортивным бальным танцам, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
На паркете в каждом танце эмоции и своя история. Ча-ча-ча – это знакомство, самбо – флирт, румба – романтика, пасадобль – конфликты, а джайф – это счастливый финал. У каждой пары – свои танцевальные секреты.
Репетирует белорусская пара каждый день. А подготовку к этому турниру проходили в сжатые сроки. Свой танцевальный ответ готовят и российские участники. Они на паркете уже около 10 лет, свою пару искали долго.
Среди обязательных программ: латиноамериканская и европейская. Первый критерий, по которому пары оценивают судьи – музыкальность. В этом виде спорта важно попасть в ритм. Оценивают отточенное мастерство и синхронность. А без дуэтности никуда. Пары должны чувствовать друг друга.
В этом турнире сразу два соревнования: Открытый кубок Беларуси – в нем участвуют только взрослые – и Открытый кубок столицы для всех возрастов.
В последние годы этот вид спорта помолодел. Выступающие образуют танцевальные пары уже с семи лет. Но из-за сложной хореографии настоящая увлеченность приходит позднее – годам к 12. Тогда и начинается осознанный путь к победам.
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Для них впервые в открытом формате проходят Кубок Беларуси и Кубок cтолицы по спортивным бальным танцам.
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