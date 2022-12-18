Лучшие пары СНГ приехали на танцевальный турнир в Минск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Около тысячи лучших танцоров из Беларуси, России, Армении и Азербайджана собрались в Минске. Для них впервые в открытом формате проходят Кубок Беларуси и Кубок cтолицы по спортивным бальным танцам, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

На паркете в каждом танце эмоции и своя история. Ча-ча-ча – это знакомство, самбо – флирт, румба – романтика, пасадобль – конфликты, а джайф – это счастливый финал. У каждой пары – свои танцевальные секреты.

«У нас новый образ. Стараемся следить за трендами. У Иры новое платье, я прическу изменил. И, в принципе, по танцу: поработали над композицией и улучшили свой танец. В каждом танце постараемся показать определенную историю и подчеркнуть характер данного танца», – рассказали бронзовые призеры Чемпионата Европы по танцевальному двоеборью – 2019, пятикратные чемпионы Беларуси Егор Косяков и Ирина Новоселова.

Репетирует белорусская пара каждый день. А подготовку к этому турниру проходили в сжатые сроки. Свой танцевальный ответ готовят и российские участники. Они на паркете уже около 10 лет, свою пару искали долго.

«Вместе мы занимаемся третий год. Мы будем пытаться удивить техникой своей, плавностью, эмоциями», – рассказали финалисты Открытого чемпионата России по спортивным танцам Александра Корнева и Дмитрий Табачков.

Среди обязательных программ: латиноамериканская и европейская. Первый критерий, по которому пары оценивают судьи – музыкальность. В этом виде спорта важно попасть в ритм. Оценивают отточенное мастерство и синхронность. А без дуэтности никуда. Пары должны чувствовать друг друга.

«Международные соревнования очень важны для них. Почему? Потому что это обмен опытом, это рост своеобразный. Эти соревнования достаточно атмосферные. И ребятам очень важно посещение таких соревнований. Они очень заряжаются и получают определенную мотивацию», – рассказала тренер, судья всероссийской категории Ксения Акопян.

В этом турнире сразу два соревнования: Открытый кубок Беларуси – в нем участвуют только взрослые – и Открытый кубок столицы для всех возрастов.



«Особенность кубковой системы – в том, что каждая пара получает отдельное место в каждом танце. По итогам выступления пар двух дней мы будем награждать лучшую танцевальную пару по сумме двух программ. Помимо кубков, медалей и титулов, первые три лучшие пары в каждой программе будут награждаться денежным призом», – рассказал председатель Белорусского республиканского танцевального союза Николай Козыро.

В последние годы этот вид спорта помолодел. Выступающие образуют танцевальные пары уже с семи лет. Но из-за сложной хореографии настоящая увлеченность приходит позднее – годам к 12. Тогда и начинается осознанный путь к победам.