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Приложение, определяющее подлинность товаров, разработали в Беларуси
18.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Если закон нарушен, покупатель узнает об этом сразу – белорусские потребители теперь могут мгновенно проверить подлинность товара. Состав, производитель и прочая информация о продукте доступна благодаря приложению для смартфонов. Как это работает, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
«Загружается информация, и все, что нужно знать про этот товар, тебе здесь доступно», – никакой волокиты с поиском состава или производителя. Всего пара кликов – и вся информация перед глазами. Софья Горгуль пользуется приложением всего неделю. Но уже оценила его преимущества.
Приложение «Электронный знак» показывает всю информацию о товаре. Аналоги ему есть во всех странах Евразийского союза. Например, в России это «Честный знак». При создании ресурса белорусские разработчики учитывали опыт коллег.
«Мы учимся у наших партнеров из России, мы учимся у международных компаний, которые предлагают какие-то аналогичные сервисы. И стараемся вносить какие-то свои новшества, потому что есть свои особенности, свои нюансы», – рассказывает заместитель директора – начальник управления информационных технологий издательства Алексей Смирнов.
Можно проверить товар и на подлинность. Если код на упаковке поддельный, экран загорится красным. И это может грозить штрафом.
Проверить можно не только товары из Беларуси, но и других стран ЕАЭС. Правда, пока лишь отдельные позиции: молочные продукты, обувь, одежду, ювелирные изделия и шины. Постепенно список расширяют.
Если товар не прошел проверку на подлинность в приложении, пользователь вправе отправить жалобу. Каждую из них рассмотрят отдельно.
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Пока проверить можно молочные продукты, обувь, одежду, ювелирные изделия и шины, но список постепенно расширяется.
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