Приложение, определяющее подлинность товаров, разработали в Беларуси

Приложение «Электронный знак» показывает всю информацию о товаре. Аналоги ему есть во всех странах Евразийского союза. Например, в России это «Честный знак». При создании ресурса белорусские разработчики учитывали опыт коллег.

«Мы учимся у наших партнеров из России, мы учимся у международных компаний, которые предлагают какие-то аналогичные сервисы. И стараемся вносить какие-то свои новшества, потому что есть свои особенности, свои нюансы», – рассказывает заместитель директора – начальник управления информационных технологий издательства Алексей Смирнов.

Можно проверить товар и на подлинность. Если код на упаковке поддельный, экран загорится красным. И это может грозить штрафом.

«Именно продавец нарушает законодательство, если он продает товар, который не маркирован либо маркирован с нарушением установленного порядка. Могу рассказать на своем примере: я отсканировал товар как обычный потребитель и увидел, что товар отсутствует в системе маркировки. Я сообщил об этом продавцу, и продавец изъял товар из оборота», – подчеркивает заместитель начальника главного управления контроля реализации товаров и услуг Вячеслав Майковский.

Проверить можно не только товары из Беларуси, но и других стран ЕАЭС. Правда, пока лишь отдельные позиции: молочные продукты, обувь, одежду, ювелирные изделия и шины. Постепенно список расширяют.

«Мы смотрим, что нужно потребителю. Конечно же, маркировка будет распространяться на другие товарные группы. Просто для этого нужно время», – поясняет заведующий сектором департамента государственных знаков Министерства финансов Беларуси Татьяна Кушнер.

Если товар не прошел проверку на подлинность в приложении, пользователь вправе отправить жалобу. Каждую из них рассмотрят отдельно.