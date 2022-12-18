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Приложение, определяющее подлинность товаров, разработали в Беларуси

18.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Если закон нарушен, покупатель узнает об этом сразу – белорусские потребители теперь могут мгновенно проверить подлинность товара. Состав, производитель и прочая информация о продукте доступна благодаря приложению для смартфонов. Как это работает, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

«Загружается информация, и все, что нужно знать про этот товар, тебе здесь доступно», – никакой волокиты с поиском состава или производителя. Всего пара кликов – и вся информация перед глазами. Софья Горгуль пользуется приложением всего неделю. Но уже оценила его преимущества.

«Не знаю, где еще можно такую полную информацию о продукте узнать, как не в этом приложении. Сканируешь – и тебе выдается вся информация: состав, срок годности и так далее. Чтобы не доверять на слово – просто взял, проверил и спокоен», – довольна Софья Горгуль.

Приложение «Электронный знак» показывает всю информацию о товаре. Аналоги ему есть во всех странах Евразийского союза. Например, в России это «Честный знак». При создании ресурса белорусские разработчики учитывали опыт коллег.

«Мы учимся у наших партнеров из России, мы учимся у международных компаний, которые предлагают какие-то аналогичные сервисы. И стараемся вносить какие-то свои новшества, потому что есть свои особенности, свои нюансы», – рассказывает заместитель директора – начальник управления информационных технологий издательства Алексей Смирнов.

Можно проверить товар и на подлинность. Если код на упаковке поддельный, экран загорится красным. И это может грозить штрафом.

«Именно продавец нарушает законодательство, если он продает товар, который не маркирован либо маркирован с нарушением установленного порядка. Могу рассказать на своем примере: я отсканировал товар как обычный потребитель и увидел, что товар отсутствует в системе маркировки. Я сообщил об этом продавцу, и продавец изъял товар из оборота», – подчеркивает заместитель начальника главного управления контроля реализации товаров и услуг Вячеслав Майковский.

Проверить можно не только товары из Беларуси, но и других стран ЕАЭС. Правда, пока лишь отдельные позиции: молочные продукты, обувь, одежду, ювелирные изделия и шины. Постепенно список расширяют.

«Мы смотрим, что нужно потребителю. Конечно же, маркировка будет распространяться на другие товарные группы. Просто для этого нужно время», – поясняет заведующий сектором департамента государственных знаков Министерства финансов Беларуси Татьяна Кушнер.

Если товар не прошел проверку на подлинность в приложении, пользователь вправе отправить жалобу. Каждую из них рассмотрят отдельно.



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Пока проверить можно молочные продукты, обувь, одежду, ювелирные изделия и шины, но список постепенно расширяется.
 
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