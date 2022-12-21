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Академия наук Беларуси: Первым космонавтом республики должна стать девушка

21.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первым космонавтом из Беларуси должна стать девушка, рассказал председатель президиума Национальной академии наук республики Владимир Гусаков.

«Первым белорусским космонавтом должна быть девушка. Поэтому сделаны акценты на отбор девушек. Отобраны несколько девушек, прежде всего (такие), чтобы они по здоровью подходили», – цитирует ученого РИА «Новости».

По его словам, в результате отберут два человека – основного космонавта и дублера. Они пройдут шестимесячную подготовку для полета в космос. «Если все будет хорошо, то осенью следующего года будет завершена эта подготовка», – уточнил Гусаков.

На орбите космонавт из Беларуси должен будет выполнить целевую научную программу в области физиологии, здоровья, биотехнологий и биопрепаратов, а также провести проверку оборудования, работу которого Минск хотел бы протестировать в космосе.

Ранее в Роскосмосе рассказали, что в Россию прибыли шесть кандидатов от Беларуси, которые в скором времени пройдут медобследования. По их результатам главная медкомиссия определит годность кандидатов к полету в космос.



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Теги: Минск
 
 
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На этом сделан акцент при отборе претендентов, рассказал председатель президиума Национальной академии наук республики Владимир Гусаков.
 
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