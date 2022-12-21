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Академия наук Беларуси: Первым космонавтом республики должна стать девушка
21.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первым
На орбите космонавт из Беларуси должен будет выполнить целевую научную программу в области физиологии, здоровья, биотехнологий и биопрепаратов, а также провести проверку оборудования, работу которого Минск хотел бы протестировать в космосе.
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На этом сделан акцент при отборе претендентов, рассказал председатель президиума Национальной академии наук республики Владимир Гусаков.
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