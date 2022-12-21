Академия наук Беларуси: Первым космонавтом республики должна стать девушка

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первым космонавтом из Беларуси должна стать девушка, рассказал председатель президиума Национальной академии наук республики Владимир Гусаков.

«Первым белорусским космонавтом должна быть девушка. Поэтому сделаны акценты на отбор девушек. Отобраны несколько девушек, прежде всего (такие), чтобы они по здоровью подходили», – цитирует ученого РИА «Новости» .

На орбите космонавт из Беларуси должен будет выполнить целевую научную программу в области физиологии, здоровья, биотехнологий и биопрепаратов, а также провести проверку оборудования, работу которого Минск хотел бы протестировать в космосе.



Ранее в Роскосмосе рассказали, что в Россию прибыли шесть кандидатов от Беларуси, которые в скором времени пройдут медобследования. По их результатам главная медкомиссия определит годность кандидатов к полету в космос.