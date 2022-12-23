Для сервисов Google и не только. Как поставить Gspace на смартфон Huawei

Источник материала: ProBusiness

Для установки приложений на смартфоны Huawei обычно используются магазин AppGallery и Petal Search. Но в некоторых случаях понадобится программа Gspace, которая позволяет свободно ставить сервисы Google и другие сторонние приложения. А еще — запускать одновременно несколько аккаунтов. Рассказываем, как найти и загрузить столь полезное приложение.

Программа Gspace представляет собой вспомогательный инструмент для запуска сторонних приложений. С ее помощью можно установить сервисы Google и не только. Если что-то не удается загрузить классическим способом, то Gspace с этим справится.

Кроме того, Gspace может здорово облегчить жизнь. Например, если по работе приходится часто пользоваться Google-таблицами, то с помощью программы можно быстро их скачать и редактировать на смартфоне. Так гораздо удобнее, чем делать это в браузере.

У Gspace есть еще одно важное преимущество. Программа позволят создавать и одновременно использовать сразу несколько учетных записей. Это касается аккаунтов в мессенджерах, социальных сетях и других сервисах.

Загрузить и установить Gspace из магазина приложений AppGallery не составляет труда. Это можно сделать в три действия:

Шаг 1: открываем AppGallery и вводим «Gspace» в строке поиска, после чего нажимаем «Установить».





Шаг 2: запускаем приложение. Можно смело давать приложению все необходимые разрешения для работы на смартфоне.





Шаг 3: приложение загрузит вам своего рода «рабочий стол» со знакомыми приложениями, которые могут вам понадобится.





Все установленные программы будут доступны для запуска в меню Gspace. При желании можно вывести ярлык любой из них на рабочий стол. Просто зажимаем палец на иконке того или иного приложения — и система предложит создать ярлык.





Шаг 4: просто заходим в свой аккаунт Google.

После этого можно запускать любимые приложения и игры на смартфон Huawei. И пользоваться ими в полноценном режиме без ограничений. Равно как и запускать разные аккаунты. Весьма удобно.

Смартфоны Huawei за последний год сделали большой рывок в развитии экосистемы. В магазине AppGallery можно найти почти все популярные приложения, представлены и белорусские сервисы, в том числе мобильные банки, причем без исключений. Поиск Petal Search в свою очередь помогает загрузить приложения со сторонних площадок.