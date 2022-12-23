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Минлесхоз Беларуси в рамках новогодней акции подарил елки соцучреждениям
23.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Предновогоднюю благотворительную акцию проводит Министерство лесного хозяйства Беларуси. Дарит елки социальным учреждениям – домам престарелых, школам и детским садам. Особое внимание в этом году – пожилым людям, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Валентина Битель готовится к Новому году по-детски трепетно. Вспоминает, как ребенком ждала не Деда Мороза, а победу.
«В детстве у нас Новый год был страшный, потому что была война. А у нас теперь мирное время, довольные живем! Праздники – кто их не любит! Их все любят: праздники, подарки», – сказала постоялец Николаевщинского дома-интерната, ветеран труда Валентина Битель.
В доме-интернате для престарелых перед праздниками гостей встречают часто. Минлесхоз привез елку, как в сказке, – живую и до потолка.
«Учитывая то, что в нашем доме-интернате проживают ветераны войны, ветераны труда и пожилые люди, конечно, в канун рождественских праздников очень приятно, что их посетили, поздравили», – отметила директор Николаевщинского дома-интерната Валентина Атрушкевич.
Под елку – конфеты, а во двор – новую беседку. Благотворительную акцию поддержали лесники по всей стране.
К Новому году запах хвои разнесется по всей Беларуси, чтобы ни у кого не было сомненья, – праздник рядом.
Акцию Минсельхоз Беларуси проводит уже четвертый год подряд. За это время ведомство подарило больше двух тысяч елок.
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Акцию Минсельхоз Беларуси проводит уже четвертый год подряд. За это время ведомство подарило больше двух тысяч елок.
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