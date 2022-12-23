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Как за неделю создать прототип успешного продукта: опыт участников iHackathon

23.12.2022 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как за неделю создать прототип успешного продукта: опыт участников iHackathon
Фото предоставлено героями.

Многие помнят кризисы 2008, 2011 годов. Тогда успешно сработала стратегия экономии (ужаться и переждать трудные времена). Сейчас в тренде быстрые решения. Компании ломают голову, как с минимальными бюджетами, а иногда и с упадническими настроениями у сотрудников, разрабатывать и внедрять прорывные продукты? Некоторые CEO убеждены, что сделать это дорого и долго. Это правда, если не пользоваться трендовыми мировыми практиками по быстрой разработке MVP, тестированием еще сырого продукта и запуском «производства» сразу после того, как клиент сказал «Да». Трехлетний опыт iHackathon в очередной раз доказал, что за неделю с минимальными затратами реально разработать прототип продукта для B2B, промышленного производства, ритейла, FMCG, HoReCa, а в этот раз и для IT-сектора.

Как за несколько дней сформировать команды, провести мозговой штурм, выбрать лучшую идею, протестировать ее и разработать MVP порталу «Про бизнес» рассказал управляющий партнер Академии IHCA Сергей Колесников и участники проекта iHackathon IT «Найм как по маслу».

«В бизнесе часто продукт создается по каким-то инженерным регламентам, при этом не учитывается главное — мнение пользователя»

— Идея iHackathon мне пришла в голову три года назад, когда я увидел, что рядом с тротуарной дорожкой люди протоптали на газоне свою собственную тропинку, — говорит Сергей Колесников. — Вам тоже кажется, что это очень типичная история? В производстве так же. При разработке товаров, услуг, сервисов компании часто акцентируют внимание только на технической части, а у пользователя забывают спросить о его нуждах и потребностях.

Как за неделю создать прототип успешного продукта: опыт участников iHackathon

IT-сфера рванула вперед за счет гибких технологий. В iHackathon мы используем принцип синхронной разработки: создаем прототип продукта и сразу тестируем его на клиенте/пользователе и, в случае необходимости, отсекаем старые и генерируем новые идеи и проверяем их снова. Мы не тратим время на сбор фокус-групп и размышления о том, какую ценность имеет продукт, а спрашиваем это у клиентов в самый разгар разработки. Это принципиальное отличие нашей авторской методологии iHack.

«За семь дней реально создать прототип продукта (MVP)»

— От проекта к проекту мы доказываем, что в каждой компании есть сотрудники, которых можно объединить в команды и разработать за пару недель пять-семь прототипов продуктов. Это работает! Подозреваю, что мои слова звучат скептически для некоторых маркетологов и Product Owner, которые тратят на разработку нового продукта много ресурсов, — рассуждает Сергей Колесников. — А тут, готовый MVP за одну неделю, причем проверенный на потенциальных пользователях. Я бы хотел, чтобы маркетологи и владельцы продукта обратили внимание на эффективный инструмент — методологию iHack, которая поможет в работе и повысит конкурентоспособность вашей компании.

Как за неделю создать прототип успешного продукта: опыт участников iHackathon

Три конкурентных преимущества методологии iHack:

  • Концентрируем участников проекта на практике: 90% времени команды проводят в разработке mvp в игровой форме.
  • Качество разработки усиливаем путем создания кроссфункциональных команд.
  • Используем специальную технологию проведения глубинного интервью для изучения пользовательского опыта клиентов с целью разработки качественного прототипа продукта.

Нам интересно, чтобы команды работали не только над гениальными и полезными идеями, но и монетизируемыми. Тесная связь команды разработчиков с клиентом с первого дня проекта — это, безусловно, наша сильная сторона. Методология разработки действует одинаково как для внешних продуктов, так и для внутренних.
В большинстве случаев разработанные на проекте MVP идут в доработку и серийное использование. Например, компания KFC, участвовавшая в нашем проекте несколько лет назад, решала задачу привлечения большего количества кандидатов на вакансии. Изменение коммуникационного посыла, ребрендинг внутреннего бренда работодателя не только были реализованы, но и позволили бизнесу улучшить HR-показатели.

«Мы получили шесть новых HRTech решений от команд, а в некоторые из прототипов инвесторы были готовы вложиться прямо на мероприятии»

i-Team «Тахионы» (победители)

Команда разработала web-сервис, позволяющий экономить время и деньги на наем персонала. Дополнительно команда решила задачу облегчения работы HR-менеджера и рекрутера в оценке профессиональных и личностных качеств кандидата. Был предложен конструктор для оценивания софт и хард скиллов кандидатов. Для таких продуктов важно обезопасить клиента от повторного прохождения теста. Эту задачу ребята решили путем генерирования уникальной ссылки для каждого кандидата, не позволяющей повторно проходить симуляцию и тестирование или менять ответы. После прохождения симуляции, кандидат получает персонифицированную обратную связь от работодателя. Решение вызвало шквал вопросов со стороны жюри, так как сегодня темя использования ИИ в оценке софт скиллс активно обсуждается в мире.

Как за неделю создать прототип успешного продукта: опыт участников iHackathon

i-Team «Freee birds»

Часто кандидат, зная требования в разных компаниях, не знает как ему прокачать свои профессиональные и личностные навыки. Волнуется перед собеседованием, как перед первой брачной ночью. Команда придумала и сделала mvp тренинг-платформы для подготовки кандидата к собеседованию.

i-Team «Icebergsoft»

Команда разработала приложение, направленное на тренировку кандидатов к прохождению собеседований в компаниях. После тренировки человек получает реальную обратную связь. Есть бонус от приложения и для HR-менеджеров. На старте эксперт, проводя бесплатные интервью, получает баллы, тем самым повышая свой рейтинг. С определенного момента специалист по найму сможет выставлять цены за свои услуги.

Как за неделю создать прототип успешного продукта: опыт участников iHackathon

i-Team «PushIn»

Частая ситуация, когда рекрутеру поступает слишком много резюме-откликов от кандидатов, как релевантных, так и нерелевантных. Проблема очень актуальна для тех, кто работает с массовыми вакансиями, так как просмотр сотен резюме в день съедает много полезного времени. Команда придумала систему оценки и ранжирования релевантных кандидатов по профессиональным навыкам. Это веб-платформа для первичного скрининга кандидатов, которая поможет разгрузить рекрутера примерно на 42%. Платформа позволяет сформировать три категории кандидатов: релевантные, резервные и нерелевантные кандидаты.

i-Team «Алло! Мы вам перезвоним»

У рекрутера часто уходит много времени на выбор нужного кандидата среди огромного многообразия резюме. Команда разработала робота-рекрутера на базе искусственного интеллекта. Робот состоит из двух частей. Сначала он собирает информацию и заявки в социальных сетях, мессенджерах, отсеивает ненужных кандидатов, а рекрутеру выдает потом список релевантных кандидатов. А после проводит первичный скрининг, задавая нужные вопросы кандидату.

Как за неделю создать прототип успешного продукта: опыт участников iHackathon

i-Team «iSberg»

Когда новичок приходит в компанию и начинается испытательный срок, он часто не понимает, что и как должно быть. Не понимает, как часто и каким образом он может задавать вопросы своему руководителю, как со всеми подружиться, где можно пообедать возле офиса и т.п. Поэтому команда разработала мобильное приложение для адаптации с элементами геймификации. Новичок пользуется приложением, узнавая все новости и тонкости работы своей и работы в компании. И не надо каждый раз кого-то дергать, чтобы влиться в процесс. Сотрудник выполняет разные мини-задачи, чтобы быстрее адаптироваться (например, встреча с HR, тимбилдинг).

«За каждым успешным продуктом стоит профессиональная команда»

Академия IHCA любит эксперименты и в этот раз было решено провести iHackathon в необычном формате. Организаторы объединили в команды совершенно незнакомых людей из IT-сферы. Причем, это были не молодые специалисты, а опытные разработчики, it-маркетологи, ux/ui-дизайнеры, аналитики, it-hr. Руководителем проекта стала Алёна Романова.

Как за неделю создать прототип успешного продукта: опыт участников iHackathon

— Вы видели результаты работы команд? Мы сделали невозможное возможным!, — считает Алёна Романова. — В любых взаимоотношениях для меня важны люди, их ценности, цели, интересы и энергетика, поэтому я эгоистично подхожу к выбору партнеров. Я искала сильных лидеров, увлеченных своим делом, и нашла их в лице Сергея Колесникова и Натальи Непевной, соучредителей IHCA. Многолетний опыт организации и проведения крупных проектов в банковской сфере позволяет мне уверенно чувствовать себя в самых неожиданных ситуациях. Каждый раз, выбирая предложение о сотрудничестве, я оцениваю масштаб проекта, уровень его сложности и эксклюзивность. Здесь совпало все.

При минимальном человеческом ресурсе, в условиях сжатых сроков нам удалось найти партнеров абсолютно всех процессов: технически оборудованное пространство для проведения мероприятия, поставщиков питания, призы победителям и подарки участникам.

На участие в проекте поступило порядка 500 заявок, но заявленные нами требования позволили оставить только 48 из них. Мы понимали, что команды будут много и напряженно работать три дня, генерируя и тестируя гипотезы. Каждый этап разработки заканчивался питчами команд. Выступления оценивали члены жюри, собственники IT-компаний, находящиеся в разных странах. Поэтому у нас было две основные задачи:

  • создать максимально комфортные условия для участников команд;
  • обеспечить высококачественную онлайн трансляцию с использованием специальных технических решений.

Процесс подготовки и проведения мероприятия был сложным. Мы столкнулись со сменой локации, отказами партнеров, конфликтами и расхождением мнений в командах. Но нас спасла вера в успех проекта, сплоченность команды организаторов, готовность идти до конца и чувство юмора. Я благодарна партнерам Академии IHCA и всем участникам мероприятия за доверие и тот бесценный опыт, который я приобрела в проекте iHackathon.

«Работа с командами — это как ходьба по минному полю»

Иван Дмитриевских, сателлит одной из команд, поделился своим опытом: за день до финала на пике эмоций команда была готова отказаться от участия в проекте из-за критики одного из членов жюри. Конфликт был устранен благодаря грамотной работе сателлита.

Как за неделю создать прототип успешного продукта: опыт участников iHackathon

Иван дал несколько советов по поддержанию команд:

  • Обозначить команде ближайшую промежуточную цель для восстановления упавшего уровня мотивации. Участникам необходимо получить позитивные результаты и их за это нужно хвалить.
  • Поддерживать команду в целом и каждого индивидуально. Можно спросить у команды, в чем каждый ее участник молодец? Поговорить с каждым индивидуально. В начале дать им высказаться, рассказать о том, что их беспокоит. Затем похвалить от себя лично. Вдохновить, рассказать, что по-прежнему верите в него лично и в общую цель. Рассказать почему ее достижение необходимо, зачем она нужна или как она поможет (людям, бизнесу, странам, членам команды).
  • Устранять проблемы. Важно вовремя выяснять, какие проблемы мешают команде достигнуть цели или решить задачу в срок.

Важную роль в работе играет лидер, говорит Марина Мирончик, Team Leader команды-победителя iHackathon-2022:

— iHackathon позволил мне реализовать свои лидерские качества. Я сразу же заняла активную позицию, взяла на себя организационную и фасилитационную роль в команде, поэтому меня единогласно выбрали «капитаном». На этапе знакомства мы определили свои цели участия в проекте. Каждый из нас пришел сюда за новым опытом и знакомствами с интересными людьми. Не было цели победить. Мне понравилось, что есть структурированная методология iHack, которая ведет к быстрой сборке MVP. При этом, она не сковывает тимлида и дает ему возможность выстраивать максимально доверительные отношения с командой.

Как за неделю создать прототип успешного продукта: опыт участников iHackathon

У меня было несколько переживаний на старте:

  • Как организовать рабочее пространство для всех так, чтобы оно было неконфликтным и комфортным. Один из участников нашей команды «отвалился» в первый же день. Его цели не совпадали с целями команды, так как он хотел найти команду для реализации своих продуктов.
  • Как установить конструктивный контакт и коммуникацию в команде. Все были едва знакомы, разные по характеру и, вдобавок, с большой разницей в возрасте (в команде были участники в возрасте от 22 до 40+ лет).

В то же время, нашими ресурсами на пути к победе были:

  • Создание и согласование единых правил в команде еще «на берегу». Каждый человек был обязан высказывать любое свое мнение, молчание не допускалось, каждый слушал друг друга, не перебивая.
  • Четкое разделение ролей и зон ответственности. Я составила план, прописала, кто и что делает, как делает, а также дедлайны по каждой задаче. Все члены команды этот план видели и могли в любой момент внести свои предложения или, наоборот, скорректировать его. Ежедневно мы созванивались для синхронизации и проговаривали: «Что у нас получается хорошо?», «Какие есть проблемы?», «Что нужно решить?»
  • Открытость и прозрачность в коммуникации. Каждый открыто говорил, что ему нравилось и что не нравилось, какие есть проблемы в реализации задач. Это помогало вовремя устранять препятствия, не допускать разногласий, быстро продвигаться к цели.

Как за неделю создать прототип успешного продукта: опыт участников iHackathon

  • Создание дружелюбного пространства. Еще на этапе знакомства был взят курс на командообразование: мы хотели познакомиться поближе, лучше узнать друг друга.
  • Инструменты коучинга. Коучинговое образование и опыт задавания вопросов помогли мне понять каждого, сделать рабочий процесс прозрачным и открытым для всех.
  • Мой одинадцатилетний опыт управления бизнесом и IT командами. Нам не надо было тратить время на создание процессов. Мы взяли лучшие практики по созданию продуктов и внедрили их.
  • Желание каждого участника выполнить свои задачи на 100%. Питчер отлично выступала, дизайнеры разрабатывали презентации и макеты быстро и красиво, разработчики прописывали систему, искали недостающую информацию, IT-HR делилась своим опытом и опытом коллег. Вся команда участвовала в проведении интервью, сборе информации о персоне и во всех иных задачах, которые ставили перед нами организаторы.

Планы по развитию проекта

— Благодаря богатому трехлетнему опыту и положительной обратной связи от участников мероприятий мы провели ребрендинг, — говорит Сергей Колесников. — Изменили название проекта на mvp. geek, что в полной мере отражает его суть («geek» — в переводе с английского — «помешанный на чем-либо»). В нашем случае — это страсть к разработке прототипов новых продуктов. Кроме того, мы доработали методологию iHack, изменили и длительность этапов разработки. Весной мы планируем проведение еще более сложного и масштабного мероприятия, где соберем международные команды из разных сегментов рынка, которые разработают свои уникальные MVP.

Как за неделю создать прототип успешного продукта: опыт участников iHackathon

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Теги: знакомства
 
 
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