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Как за неделю создать прототип успешного продукта: опыт участников iHackathon
23.12.2022 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Многие помнят кризисы 2008, 2011 годов. Тогда успешно сработала стратегия экономии (ужаться и переждать трудные времена). Сейчас в тренде быстрые решения. Компании ломают голову, как с минимальными бюджетами, а иногда и с упадническими настроениями у сотрудников, разрабатывать и внедрять прорывные продукты? Некоторые CEO убеждены, что сделать это дорого и долго. Это правда, если не пользоваться трендовыми мировыми практиками по быстрой разработке MVP, тестированием еще сырого продукта и запуском «производства» сразу после того, как клиент сказал «Да». Трехлетний
Как за несколько дней сформировать команды, провести мозговой штурм, выбрать лучшую идею, протестировать ее и разработать MVP порталу «Про бизнес» рассказал управляющий партнер Академии IHCA Сергей Колесников и участники проекта iHackathon IT «Найм как по маслу».
«В бизнесе часто продукт создается по каким-то инженерным регламентам, при этом не учитывается главное — мнение пользователя»
— Идея iHackathon мне пришла в голову три года назад, когда я увидел, что рядом с тротуарной дорожкой люди протоптали на газоне свою собственную тропинку, — говорит Сергей Колесников. — Вам тоже кажется, что это очень типичная история? В производстве так же. При разработке товаров, услуг, сервисов компании часто акцентируют внимание только на технической части, а у пользователя забывают спросить о его нуждах и потребностях.
IT-сфера рванула вперед за счет гибких технологий. В iHackathon мы используем принцип синхронной разработки: создаем прототип продукта и сразу тестируем его на клиенте/пользователе и, в случае необходимости, отсекаем старые и генерируем новые идеи и проверяем их снова. Мы не тратим время на сбор фокус-групп и размышления о том, какую ценность имеет продукт, а спрашиваем это у клиентов в самый разгар разработки. Это принципиальное отличие нашей авторской методологии iHack.
«За семь дней реально создать прототип продукта (MVP)»
— От проекта к проекту мы доказываем, что в каждой компании есть сотрудники, которых можно объединить в команды и разработать за пару недель пять-семь прототипов продуктов. Это работает! Подозреваю, что мои слова звучат скептически для некоторых маркетологов и Product Owner, которые тратят на разработку нового продукта много ресурсов, — рассуждает Сергей Колесников. — А тут, готовый MVP за одну неделю, причем проверенный на потенциальных пользователях. Я бы хотел, чтобы маркетологи и владельцы продукта обратили внимание на эффективный инструмент — методологию iHack, которая поможет в работе и повысит конкурентоспособность вашей компании.
Три конкурентных преимущества методологии iHack:
Нам интересно, чтобы команды работали не только над гениальными и полезными идеями, но и монетизируемыми. Тесная связь команды разработчиков с клиентом с первого дня проекта — это, безусловно, наша сильная сторона. Методология разработки действует одинаково как для внешних продуктов, так и для внутренних.
«Мы получили шесть новых HRTech решений от команд, а в некоторые из прототипов инвесторы были готовы вложиться прямо на мероприятии»
i-Team «Тахионы» (победители)
Команда разработала web-сервис, позволяющий экономить время и деньги на наем персонала. Дополнительно команда решила задачу облегчения работы HR-менеджера и рекрутера в оценке профессиональных и личностных качеств кандидата. Был предложен конструктор для оценивания софт и хард скиллов кандидатов. Для таких продуктов важно обезопасить клиента от повторного прохождения теста. Эту задачу ребята решили путем генерирования уникальной ссылки для каждого кандидата, не позволяющей повторно проходить симуляцию и тестирование или менять ответы. После прохождения симуляции, кандидат получает персонифицированную обратную связь от работодателя. Решение вызвало шквал вопросов со стороны жюри, так как сегодня темя использования ИИ в оценке софт скиллс активно обсуждается в мире.
i-Team «Freee birds»
Часто кандидат, зная требования в разных компаниях, не знает как ему прокачать свои профессиональные и личностные навыки. Волнуется перед собеседованием, как перед первой брачной ночью. Команда придумала и сделала mvp тренинг-платформы для подготовки кандидата к собеседованию.
i-Team «Icebergsoft»
Команда разработала приложение, направленное на тренировку кандидатов к прохождению собеседований в компаниях. После тренировки человек получает реальную обратную связь. Есть бонус от приложения и для HR-менеджеров. На старте эксперт, проводя бесплатные интервью, получает баллы, тем самым повышая свой рейтинг. С определенного момента специалист по найму сможет выставлять цены за свои услуги.
i-Team «PushIn»
Частая ситуация, когда рекрутеру поступает слишком много резюме-откликов от кандидатов, как релевантных, так и нерелевантных. Проблема очень актуальна для тех, кто работает с массовыми вакансиями, так как просмотр сотен резюме в день съедает много полезного времени. Команда придумала систему оценки и ранжирования релевантных кандидатов по профессиональным навыкам. Это веб-платформа для первичного скрининга кандидатов, которая поможет разгрузить рекрутера примерно на 42%. Платформа позволяет сформировать три категории кандидатов: релевантные, резервные и нерелевантные кандидаты.
i-Team «Алло! Мы вам перезвоним»
У рекрутера часто уходит много времени на выбор нужного кандидата среди огромного многообразия резюме. Команда разработала робота-рекрутера на базе искусственного интеллекта. Робот состоит из двух частей. Сначала он собирает информацию и заявки в социальных сетях, мессенджерах, отсеивает ненужных кандидатов, а рекрутеру выдает потом список релевантных кандидатов. А после проводит первичный скрининг, задавая нужные вопросы кандидату.
i-Team «iSberg»
Когда новичок приходит в компанию и начинается испытательный срок, он часто не понимает, что и как должно быть. Не понимает, как часто и каким образом он может задавать вопросы своему руководителю, как со всеми подружиться, где можно пообедать возле офиса и т.п. Поэтому команда разработала мобильное приложение для адаптации с элементами геймификации. Новичок пользуется приложением, узнавая все новости и тонкости работы своей и работы в компании. И не надо каждый раз кого-то дергать, чтобы влиться в процесс. Сотрудник выполняет разные мини-задачи, чтобы быстрее адаптироваться (например, встреча с HR, тимбилдинг).
«За каждым успешным продуктом стоит профессиональная команда»
Академия IHCA любит эксперименты и в этот раз было решено провести iHackathon в необычном формате. Организаторы объединили в команды совершенно незнакомых людей из IT-сферы. Причем, это были не молодые специалисты, а опытные разработчики, it-маркетологи, ux/ui-дизайнеры, аналитики, it-hr. Руководителем проекта стала Алёна Романова.
— Вы видели результаты работы команд? Мы сделали невозможное возможным!, — считает Алёна Романова. — В любых взаимоотношениях для меня важны люди, их ценности, цели, интересы и энергетика, поэтому я эгоистично подхожу к выбору партнеров. Я искала сильных лидеров, увлеченных своим делом, и нашла их в лице Сергея Колесникова и Натальи Непевной, соучредителей IHCA. Многолетний опыт организации и проведения крупных проектов в банковской сфере позволяет мне уверенно чувствовать себя в самых неожиданных ситуациях. Каждый раз, выбирая предложение о сотрудничестве, я оцениваю масштаб проекта, уровень его сложности и эксклюзивность. Здесь совпало все.
При минимальном человеческом ресурсе, в условиях сжатых сроков нам удалось найти партнеров абсолютно всех процессов: технически оборудованное пространство для проведения мероприятия, поставщиков питания, призы победителям и подарки участникам.
На участие в проекте поступило порядка 500 заявок, но заявленные нами требования позволили оставить только 48 из них. Мы понимали, что команды будут много и напряженно работать три дня, генерируя и тестируя гипотезы. Каждый этап разработки заканчивался питчами команд. Выступления оценивали члены жюри, собственники IT-компаний, находящиеся в разных странах. Поэтому у нас было две основные задачи:
Процесс подготовки и проведения мероприятия был сложным. Мы столкнулись со сменой локации, отказами партнеров, конфликтами и расхождением мнений в командах. Но нас спасла вера в успех проекта, сплоченность команды организаторов, готовность идти до конца и чувство юмора. Я благодарна партнерам Академии IHCA и всем участникам мероприятия за доверие и тот бесценный опыт, который я приобрела в проекте iHackathon.
«Работа с командами — это как ходьба по минному полю»
Иван Дмитриевских, сателлит одной из команд, поделился своим опытом: за день до финала на пике эмоций команда была готова отказаться от участия в проекте из-за критики одного из членов жюри. Конфликт был устранен благодаря грамотной работе сателлита.
Иван дал несколько советов по поддержанию команд:
Важную роль в работе играет лидер, говорит Марина Мирончик, Team Leader команды-победителя iHackathon-2022:
— iHackathon позволил мне реализовать свои лидерские качества. Я сразу же заняла активную позицию, взяла на себя организационную и фасилитационную роль в команде, поэтому меня единогласно выбрали «капитаном». На этапе знакомства мы определили свои цели участия в проекте. Каждый из нас пришел сюда за новым опытом и знакомствами с интересными людьми. Не было цели победить. Мне понравилось, что есть структурированная методология iHack, которая ведет к быстрой сборке MVP. При этом, она не сковывает тимлида и дает ему возможность выстраивать максимально доверительные отношения с командой.
У меня было несколько переживаний на старте:
В то же время, нашими ресурсами на пути к победе были:
Планы по развитию проекта
— Благодаря богатому трехлетнему опыту и положительной обратной связи от участников мероприятий мы провели ребрендинг, — говорит Сергей Колесников. — Изменили название проекта на mvp. geek, что в полной мере отражает его суть («geek» — в переводе с английского — «помешанный на чем-либо»). В нашем случае — это страсть к разработке прототипов новых продуктов. Кроме того, мы доработали методологию iHack, изменили и длительность этапов разработки. Весной мы планируем проведение еще более сложного и масштабного мероприятия, где соберем международные команды из разных сегментов рынка, которые разработают свои уникальные MVP.
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Многие помнят кризисы 2008, 2011 годов. Тогда успешно сработала стратегия экономии (ужаться и переждать трудные времена). Сейчас в тренде быстрые решения.
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