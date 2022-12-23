Как за неделю создать прототип успешного продукта: опыт участников iHackathon

Источник материала: ProBusiness



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Многие помнят кризисы 2008, 2011 годов. Тогда успешно сработала стратегия экономии (ужаться и переждать трудные времена). Сейчас в тренде быстрые решения. Компании ломают голову, как с минимальными бюджетами, а иногда и с упадническими настроениями у сотрудников, разрабатывать и внедрять прорывные продукты? Некоторые CEO убеждены, что сделать это дорого и долго. Это правда, если не пользоваться трендовыми мировыми практиками по быстрой разработке MVP, тестированием еще сырого продукта и запуском «производства» сразу после того, как клиент сказал «Да». Трехлетний опыт iHackathon в очередной раз доказал, что за неделю с минимальными затратами реально разработать прототип продукта для B2B, промышленного производства, ритейла, FMCG, HoReCa, а в этот раз и для IT-сектора.

Как за несколько дней сформировать команды, провести мозговой штурм, выбрать лучшую идею, протестировать ее и разработать MVP порталу «Про бизнес» рассказал управляющий партнер Академии IHCA Сергей Колесников и участники проекта iHackathon IT «Найм как по маслу».

«В бизнесе часто продукт создается по каким-то инженерным регламентам, при этом не учитывается главное — мнение пользователя»

— Идея iHackathon мне пришла в голову три года назад, когда я увидел, что рядом с тротуарной дорожкой люди протоптали на газоне свою собственную тропинку, — говорит Сергей Колесников. — Вам тоже кажется, что это очень типичная история? В производстве так же. При разработке товаров, услуг, сервисов компании часто акцентируют внимание только на технической части, а у пользователя забывают спросить о его нуждах и потребностях.





IT-сфера рванула вперед за счет гибких технологий. В iHackathon мы используем принцип синхронной разработки: создаем прототип продукта и сразу тестируем его на клиенте/пользователе и, в случае необходимости, отсекаем старые и генерируем новые идеи и проверяем их снова. Мы не тратим время на сбор фокус-групп и размышления о том, какую ценность имеет продукт, а спрашиваем это у клиентов в самый разгар разработки. Это принципиальное отличие нашей авторской методологии iHack.

«За семь дней реально создать прототип продукта (MVP)»

— От проекта к проекту мы доказываем, что в каждой компании есть сотрудники, которых можно объединить в команды и разработать за пару недель пять-семь прототипов продуктов. Это работает! Подозреваю, что мои слова звучат скептически для некоторых маркетологов и Product Owner, которые тратят на разработку нового продукта много ресурсов, — рассуждает Сергей Колесников. — А тут, готовый MVP за одну неделю, причем проверенный на потенциальных пользователях. Я бы хотел, чтобы маркетологи и владельцы продукта обратили внимание на эффективный инструмент — методологию iHack, которая поможет в работе и повысит конкурентоспособность вашей компании.





Три конкурентных преимущества методологии iHack:

Концентрируем участников проекта на практике: 90% времени команды проводят в разработке mvp в игровой форме.

Качество разработки усиливаем путем создания кроссфункциональных команд.

Используем специальную технологию проведения глубинного интервью для изучения пользовательского опыта клиентов с целью разработки качественного прототипа продукта.

Нам интересно, чтобы команды работали не только над гениальными и полезными идеями, но и монетизируемыми. Тесная связь команды разработчиков с клиентом с первого дня проекта — это, безусловно, наша сильная сторона. Методология разработки действует одинаково как для внешних продуктов, так и для внутренних.

В большинстве случаев разработанные на проекте MVP идут в доработку и серийное использование. Например, компания KFC, участвовавшая в нашем проекте несколько лет назад, решала задачу привлечения большего количества кандидатов на вакансии. Изменение коммуникационного посыла, ребрендинг внутреннего бренда работодателя не только были реализованы, но и позволили бизнесу улучшить HR-показатели.

«Мы получили шесть новых HRTech решений от команд, а в некоторые из прототипов инвесторы были готовы вложиться прямо на мероприятии»

i-Team «Тахионы» (победители)

Команда разработала web-сервис, позволяющий экономить время и деньги на наем персонала. Дополнительно команда решила задачу облегчения работы HR-менеджера и рекрутера в оценке профессиональных и личностных качеств кандидата. Был предложен конструктор для оценивания софт и хард скиллов кандидатов. Для таких продуктов важно обезопасить клиента от повторного прохождения теста. Эту задачу ребята решили путем генерирования уникальной ссылки для каждого кандидата, не позволяющей повторно проходить симуляцию и тестирование или менять ответы. После прохождения симуляции, кандидат получает персонифицированную обратную связь от работодателя. Решение вызвало шквал вопросов со стороны жюри, так как сегодня темя использования ИИ в оценке софт скиллс активно обсуждается в мире.





i-Team «Freee birds»

Часто кандидат, зная требования в разных компаниях, не знает как ему прокачать свои профессиональные и личностные навыки. Волнуется перед собеседованием, как перед первой брачной ночью. Команда придумала и сделала mvp тренинг-платформы для подготовки кандидата к собеседованию.

i-Team «Icebergsoft»

Команда разработала приложение, направленное на тренировку кандидатов к прохождению собеседований в компаниях. После тренировки человек получает реальную обратную связь. Есть бонус от приложения и для HR-менеджеров. На старте эксперт, проводя бесплатные интервью, получает баллы, тем самым повышая свой рейтинг. С определенного момента специалист по найму сможет выставлять цены за свои услуги.





i-Team «PushIn»

Частая ситуация, когда рекрутеру поступает слишком много резюме-откликов от кандидатов, как релевантных, так и нерелевантных. Проблема очень актуальна для тех, кто работает с массовыми вакансиями, так как просмотр сотен резюме в день съедает много полезного времени. Команда придумала систему оценки и ранжирования релевантных кандидатов по профессиональным навыкам. Это веб-платформа для первичного скрининга кандидатов, которая поможет разгрузить рекрутера примерно на 42%. Платформа позволяет сформировать три категории кандидатов: релевантные, резервные и нерелевантные кандидаты.

i-Team «Алло! Мы вам перезвоним»

У рекрутера часто уходит много времени на выбор нужного кандидата среди огромного многообразия резюме. Команда разработала робота-рекрутера на базе искусственного интеллекта. Робот состоит из двух частей. Сначала он собирает информацию и заявки в социальных сетях, мессенджерах, отсеивает ненужных кандидатов, а рекрутеру выдает потом список релевантных кандидатов. А после проводит первичный скрининг, задавая нужные вопросы кандидату.





i-Team «iSberg»

Когда новичок приходит в компанию и начинается испытательный срок, он часто не понимает, что и как должно быть. Не понимает, как часто и каким образом он может задавать вопросы своему руководителю, как со всеми подружиться, где можно пообедать возле офиса и т.п. Поэтому команда разработала мобильное приложение для адаптации с элементами геймификации. Новичок пользуется приложением, узнавая все новости и тонкости работы своей и работы в компании. И не надо каждый раз кого-то дергать, чтобы влиться в процесс. Сотрудник выполняет разные мини-задачи, чтобы быстрее адаптироваться (например, встреча с HR, тимбилдинг).

«За каждым успешным продуктом стоит профессиональная команда»

Академия IHCA любит эксперименты и в этот раз было решено провести iHackathon в необычном формате. Организаторы объединили в команды совершенно незнакомых людей из IT-сферы. Причем, это были не молодые специалисты, а опытные разработчики, it-маркетологи, ux/ui-дизайнеры, аналитики, it-hr. Руководителем проекта стала Алёна Романова.





— Вы видели результаты работы команд? Мы сделали невозможное возможным!, — считает Алёна Романова. — В любых взаимоотношениях для меня важны люди, их ценности, цели, интересы и энергетика, поэтому я эгоистично подхожу к выбору партнеров. Я искала сильных лидеров, увлеченных своим делом, и нашла их в лице Сергея Колесникова и Натальи Непевной, соучредителей IHCA. Многолетний опыт организации и проведения крупных проектов в банковской сфере позволяет мне уверенно чувствовать себя в самых неожиданных ситуациях. Каждый раз, выбирая предложение о сотрудничестве, я оцениваю масштаб проекта, уровень его сложности и эксклюзивность. Здесь совпало все.

При минимальном человеческом ресурсе, в условиях сжатых сроков нам удалось найти партнеров абсолютно всех процессов: технически оборудованное пространство для проведения мероприятия, поставщиков питания, призы победителям и подарки участникам.

На участие в проекте поступило порядка 500 заявок, но заявленные нами требования позволили оставить только 48 из них. Мы понимали, что команды будут много и напряженно работать три дня, генерируя и тестируя гипотезы. Каждый этап разработки заканчивался питчами команд. Выступления оценивали члены жюри, собственники IT-компаний, находящиеся в разных странах. Поэтому у нас было две основные задачи:

создать максимально комфортные условия для участников команд;

обеспечить высококачественную онлайн трансляцию с использованием специальных технических решений.

Процесс подготовки и проведения мероприятия был сложным. Мы столкнулись со сменой локации, отказами партнеров, конфликтами и расхождением мнений в командах. Но нас спасла вера в успех проекта, сплоченность команды организаторов, готовность идти до конца и чувство юмора. Я благодарна партнерам Академии IHCA и всем участникам мероприятия за доверие и тот бесценный опыт, который я приобрела в проекте iHackathon.

«Работа с командами — это как ходьба по минному полю»

Иван Дмитриевских, сателлит одной из команд, поделился своим опытом: за день до финала на пике эмоций команда была готова отказаться от участия в проекте из-за критики одного из членов жюри. Конфликт был устранен благодаря грамотной работе сателлита.





Иван дал несколько советов по поддержанию команд:

Обозначить команде ближайшую промежуточную цель для восстановления упавшего уровня мотивации. Участникам необходимо получить позитивные результаты и их за это нужно хвалить.

для восстановления упавшего уровня мотивации. Участникам необходимо получить позитивные результаты и их за это нужно хвалить. Поддерживать команду в целом и каждого индивидуально . Можно спросить у команды, в чем каждый ее участник молодец? Поговорить с каждым индивидуально. В начале дать им высказаться, рассказать о том, что их беспокоит. Затем похвалить от себя лично. Вдохновить, рассказать, что по-прежнему верите в него лично и в общую цель. Рассказать почему ее достижение необходимо, зачем она нужна или как она поможет (людям, бизнесу, странам, членам команды).

. Можно спросить у команды, в чем каждый ее участник молодец? Поговорить с каждым индивидуально. В начале дать им высказаться, рассказать о том, что их беспокоит. Затем похвалить от себя лично. Вдохновить, рассказать, что по-прежнему верите в него лично и в общую цель. Рассказать почему ее достижение необходимо, зачем она нужна или как она поможет (людям, бизнесу, странам, членам команды). Устранять проблемы. Важно вовремя выяснять, какие проблемы мешают команде достигнуть цели или решить задачу в срок.

Важную роль в работе играет лидер, говорит Марина Мирончик, Team Leader команды-победителя iHackathon-2022:

— iHackathon позволил мне реализовать свои лидерские качества. Я сразу же заняла активную позицию, взяла на себя организационную и фасилитационную роль в команде, поэтому меня единогласно выбрали «капитаном». На этапе знакомства мы определили свои цели участия в проекте. Каждый из нас пришел сюда за новым опытом и знакомствами с интересными людьми. Не было цели победить. Мне понравилось, что есть структурированная методология iHack, которая ведет к быстрой сборке MVP. При этом, она не сковывает тимлида и дает ему возможность выстраивать максимально доверительные отношения с командой.





У меня было несколько переживаний на старте:

Как организовать рабочее пространство для всех так, чтобы оно было неконфликтным и комфортным. Один из участников нашей команды «отвалился» в первый же день. Его цели не совпадали с целями команды, так как он хотел найти команду для реализации своих продуктов.

Как установить конструктивный контакт и коммуникацию в команде. Все были едва знакомы, разные по характеру и, вдобавок, с большой разницей в возрасте (в команде были участники в возрасте от 22 до 40+ лет).

В то же время, нашими ресурсами на пути к победе были:

Создание и согласование единых правил в команде еще «на берегу». Каждый человек был обязан высказывать любое свое мнение, молчание не допускалось, каждый слушал друг друга, не перебивая.

Четкое разделение ролей и зон ответственности. Я составила план, прописала, кто и что делает, как делает, а также дедлайны по каждой задаче. Все члены команды этот план видели и могли в любой момент внести свои предложения или, наоборот, скорректировать его. Ежедневно мы созванивались для синхронизации и проговаривали: «Что у нас получается хорошо?», «Какие есть проблемы?», «Что нужно решить?»

Открытость и прозрачность в коммуникации. Каждый открыто говорил, что ему нравилось и что не нравилось, какие есть проблемы в реализации задач. Это помогало вовремя устранять препятствия, не допускать разногласий, быстро продвигаться к цели.





Создание дружелюбного пространства. Еще на этапе знакомства был взят курс на командообразование: мы хотели познакомиться поближе, лучше узнать друг друга.

Инструменты коучинга. Коучинговое образование и опыт задавания вопросов помогли мне понять каждого, сделать рабочий процесс прозрачным и открытым для всех.

Мой одинадцатилетний опыт управления бизнесом и IT командами. Нам не надо было тратить время на создание процессов. Мы взяли лучшие практики по созданию продуктов и внедрили их.

Желание каждого участника выполнить свои задачи на 100%. Питчер отлично выступала, дизайнеры разрабатывали презентации и макеты быстро и красиво, разработчики прописывали систему, искали недостающую информацию, IT-HR делилась своим опытом и опытом коллег. Вся команда участвовала в проведении интервью, сборе информации о персоне и во всех иных задачах, которые ставили перед нами организаторы.

Планы по развитию проекта

— Благодаря богатому трехлетнему опыту и положительной обратной связи от участников мероприятий мы провели ребрендинг, — говорит Сергей Колесников. — Изменили название проекта на mvp. geek, что в полной мере отражает его суть («geek» — в переводе с английского — «помешанный на чем-либо»). В нашем случае — это страсть к разработке прототипов новых продуктов. Кроме того, мы доработали методологию iHack, изменили и длительность этапов разработки. Весной мы планируем проведение еще более сложного и масштабного мероприятия, где соберем международные команды из разных сегментов рынка, которые разработают свои уникальные MVP.





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