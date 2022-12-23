Сделано в СССР: почему «Докторскую» колбасу хотели назвать «Сталинской»?

30-ые годы. Советский Союз пытается восстановиться после Гражданской войны и, как тогда говорили, царского деспотизма. В стране дефицит продуктов. В отдельных регионах и вовсе фиксируют вспышки голода. Правительство понимает: здоровье нации под угрозой.

В 1936 году нарком пищевой промышленности Анастас Микоян отправляется в США. В Чикаго его ждет настоящий шок – современные, мощные мясокомбинаты и вкуснейшая продукция. Вернувшись в Москву, Микоян инициирует создание первого в столице завода. «Любительская» и «Чайная», «Телячья» и «Краковская», «Охотничьи колбаски» и та самая «Докторская»… Именно над ее разработкой трудился целый научный институт. В рецептуру вошли только натуральные ингредиенты.

В составе 25 кг говядины высшего сорта и 70 кг полужирной свинины. По оригинальному рецепту 1936 года бобруйский комбинат выпускает знаменитую «Докторскую» уже девять лет.

«Для того чтобы приготовить «Докторскую» 1936 года сорта экстра, нам необходимы молоко цельное, яйцо, мускатный орех, кардамон, соль и снег. Мы мясо забрасываем в машину тонкого измельчения «куттер», чтобы мясо не нагревалось, и не было «отеков» в колбасе», – поделилась заместитель директора предприятия Оксана Дзыгун.

Помол настолько тонкий, что на выходе смесь больше напоминает пасту. Кстати, температура фарша не должна превышать 12 градусов. И это отличает настоящую «Докторскую» от аналогов.

«Естественно, она будет и тяжелее, влаги у нее меньше. И структура другая: она и плотнее, и «кусаемость» слышна, и чувствуется вкус мяса», – подчеркнула заместитель директора предприятия Оксана Дзыгун.

Готовый фарш должен созреть – настояться. И только после этого начнется процесс шприцевания: масса отправится в фирменную оболочку и примет привычный вид колбасы. Но пока еще сырой. Останется только на два часа отправить продукт в специальную варочную печь.

Серо-бежевый специфический оттенок – это, по сути, знак качества «Докторской колбасы». Такой нюанс говорит о том, что нет в продукте ни красителей, ни консервантов.

«Докторская» – продукт скоропортящийся. Срок годности небольшой – 72 часа. А на всех этапах ее производства задействованы всего три-четыре человека. Но, несмотря на весьма компактные масштабы производства, предприятие поставляет колбасу и на экспорт.

«Покупатели в России очень любят эту колбасу. Она позиционируется везде как продукт здорового питания, поэтому мы с удовольствием поставляем. Докторская колбаса занимает сейчас ведущее место в линейке всех наших колбас», – рассказала директор мясокомбината Татьяна Савченко.

Она удобна и универсальна и давно стала брендом, символом советской эпохи и ностальгии, вкусным воспоминанием о детстве и семейных завтраках.