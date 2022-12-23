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Сделано в СССР: почему «Докторскую» колбасу хотели назвать «Сталинской»?
23.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Бобруйский мясокомбинат – одно из немногих белорусских предприятий, которые и сегодня выпускают ее по оригинальному рецепту 1936 года. Как создается тот самый вкус, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.
Создатели хотели назвать ее «Сталинской», но передумали: побоялись реакции вождя. Тогда решили сделать акцент на пользе.
«Она рекомендована была в различных диетах, в том числе для детского питания. Собственно говоря, поэтому и родилось ее легендарное название – «Докторская», – отметила директор мясокомбината Татьяна Савченко.
30-ые годы. Советский Союз пытается восстановиться после Гражданской войны и, как тогда говорили, царского деспотизма. В стране дефицит продуктов. В отдельных регионах и вовсе фиксируют вспышки голода. Правительство понимает: здоровье нации под угрозой.
В 1936 году нарком пищевой промышленности Анастас Микоян отправляется в США. В Чикаго его ждет настоящий шок – современные, мощные мясокомбинаты и вкуснейшая продукция. Вернувшись в Москву, Микоян инициирует создание первого в столице завода. «Любительская» и «Чайная», «Телячья» и «Краковская», «Охотничьи колбаски» и та самая «Докторская»… Именно над ее разработкой трудился целый научный институт. В рецептуру вошли только натуральные ингредиенты.
В составе 25 кг говядины высшего сорта и 70 кг полужирной свинины. По оригинальному рецепту 1936 года бобруйский комбинат выпускает знаменитую «Докторскую» уже девять лет.
Помол настолько тонкий, что на выходе смесь больше напоминает пасту. Кстати, температура фарша не должна превышать 12 градусов. И это отличает настоящую «Докторскую» от аналогов.
Готовый фарш должен созреть – настояться. И только после этого начнется процесс шприцевания: масса отправится в фирменную оболочку и примет привычный вид колбасы. Но пока еще сырой. Останется только на два часа отправить продукт в специальную варочную печь.
Серо-бежевый специфический оттенок – это, по сути, знак качества «Докторской колбасы». Такой нюанс говорит о том, что нет в продукте ни красителей, ни консервантов.
«Докторская» – продукт скоропортящийся. Срок годности небольшой – 72 часа. А на всех этапах ее производства задействованы всего три-четыре человека. Но, несмотря на весьма компактные масштабы производства, предприятие поставляет колбасу и на экспорт.
Она удобна и универсальна и давно стала брендом, символом советской эпохи и ностальгии, вкусным воспоминанием о детстве и семейных завтраках.
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В составе 25 кг говядины высшего сорта и 70 кг полужирной свинины, а еще при производстве популярной колбасы используют снег.
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