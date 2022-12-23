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Лукашенко призвал повысить зарплату бюджетникам в Беларуси
23.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Повышение зарплат и денежного довольствия обсудили во Дворце Независимости Беларуси, передает «МИР 24».
Речь идет об учителях, врачах, государственных служащих. Так, в период пандемии медики получали «ковидные» надбавки. Было принято решение оставить денежные средства в системе здравоохранения. Приняты меры и по повышению заработной платы в сфере образования.
Лукашенко подчеркнул: в приоритете реальный сектор экономики – заводы, фабрики, сельское хозяйство, потому что зарплата бюджетников привязана к этим категориям.
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С 1 января 2023 года в Беларуси на 7,5% повысится базовая ставка. К ней привязаны все стимулирующие и компенсирующие выплаты.
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