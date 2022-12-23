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Лукашенко призвал повысить зарплату бюджетникам в Беларуси

23.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Повышение зарплат и денежного довольствия обсудили во Дворце Независимости Беларуси, передает «МИР 24».

«Мы должны исходить из возможностей экономики: есть деньги – платим, нет денег – ну что ж. Но пока немножко, но что-то есть. Как и обещали, давайте поддержим наших людей. Пенсионеров поддержали. В следующем году раза три мы тоже их поддержим. Настало время бюджетников», –отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Речь идет об учителях, врачах, государственных служащих. Так, в период пандемии медики получали «ковидные» надбавки. Было принято решение оставить денежные средства в системе здравоохранения. Приняты меры и по повышению заработной платы в сфере образования.

Лукашенко подчеркнул: в приоритете реальный сектор экономики – заводы, фабрики, сельское хозяйство, потому что зарплата бюджетников привязана к этим категориям.



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